Du lịch

Năm Du lịch quốc gia 2025: Huế tạo cú hích cho tăng trưởng kinh tế dịch vụ

Nguyễn Thuấn

22/12/2025, 15:07

Việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia 2025 không chỉ khẳng định vị thế trung tâm du lịch văn hóa – di sản của thành phố Huế mà còn mở ra dư địa tăng trưởng mới cho ngành dịch vụ, từng bước đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn theo hướng bền vững...

Lượng khách quốc tế đến Huế năm 2025 tiếp tục tăng khá, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu du lịch và dịch vụ.
Lượng khách quốc tế đến Huế năm 2025 tiếp tục tăng khá, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu du lịch và dịch vụ.

Với bề dày lịch sử cùng hệ thống di sản văn hóa vật thể và phi vật thể phong phú, thành phố Huế được Trung ương tin tưởng lựa chọn đăng cai tổ chức Năm Du lịch quốc gia 2025. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, vừa mang giá trị quảng bá hình ảnh, vừa tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch trong bối cảnh Huế đang định hình vai trò đô thị di sản trực thuộc Trung ương.

Được sự thống nhất của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Năm Du lịch quốc gia – Huế 2025 được triển khai với hơn 170 chương trình, sự kiện quy mô quốc gia và địa phương. Trong đó, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cùng các bộ, ban, ngành Trung ương tổ chức 8 hoạt động quy mô quốc gia; các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức trên 102 chương trình, sự kiện hưởng ứng; riêng thành phố Huế chủ trì 67 hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch đặc sắc.

Chuỗi sự kiện được tổ chức xuyên suốt cả năm, gắn với bốn mùa Xuân – Hạ – Thu – Đông, tạo không khí lễ hội liên tục, đồng thời góp phần quảng bá sâu rộng hình ảnh “Huế – Kinh đô di sản, thành phố Festival” đến đông đảo Nhân dân và du khách trong nước, quốc tế. Không chỉ dừng ở hoạt động văn hóa, các sự kiện còn được xem là công cụ kích cầu du lịch, dịch vụ và thương mại trên địa bàn.

DU LỊCH TĂNG TRƯỞNG, KINH TẾ DỊCH VỤ KHỞI SẮC

Theo Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Huế Nguyễn Thanh Bình, việc đăng cai Năm Du lịch quốc gia là dấu mốc quan trọng, thể hiện sự ghi nhận của Trung ương đối với nỗ lực của Huế trong bảo tồn và phát huy giá trị di sản gắn với phát triển du lịch bền vững. Đây cũng là cơ hội để thành phố khẳng định vai trò trung tâm du lịch văn hóa – di sản của Việt Nam, từng bước nâng cao năng lực cạnh tranh và sức hấp dẫn của điểm đến.

Đặc sắc và ấn tượng chương trình nghệ thuật bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025: "Huế – Kinh đô xưa, Vận hội mới".
Đặc sắc và ấn tượng chương trình nghệ thuật bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025: “Huế – Kinh đô xưa, Vận hội mới”.

Hiệu ứng lan tỏa từ Năm Du lịch quốc gia đã mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch Huế trong năm 2025. Ước tính, trong năm, thành phố đón hơn 6,3 triệu lượt khách du lịch; trong đó, lượng khách quốc tế tiếp tục tăng khá, đóng góp quan trọng vào tổng doanh thu du lịch và dịch vụ. Con số này phản ánh rõ xu hướng phục hồi và tăng trưởng của thị trường du lịch, đặc biệt là các dòng khách quan tâm đến du lịch văn hóa, di sản và lễ hội.

Sự gia tăng lượng khách kéo theo hoạt động của các ngành dịch vụ liên quan như lưu trú, ăn uống, vận chuyển, lữ hành và mua sắm đều khởi sắc. Nhiều cơ sở lưu trú đạt công suất cao trong các dịp diễn ra sự kiện lớn; các sản phẩm dịch vụ mới được hình thành, góp phần tạo việc làm và tăng thu nhập cho người lao động. Du lịch tiếp tục đóng vai trò ngành kinh tế tổng hợp, lan tỏa sang thương mại, tiểu thủ công nghiệp và nông nghiệp gắn với du lịch.

Quảng bá du lịch Huế tại các nước ở Châu Âu trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2025
Quảng bá du lịch Huế tại các nước ở Châu Âu trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2025
Quảng bá du lịch Huế tại các nước ở Châu Âu trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2025
Quảng bá du lịch Huế tại các nước ở Châu Âu trong khuôn khổ các chương trình xúc tiến Năm Du lịch quốc gia 2025

Trong khuôn khổ Năm Du lịch quốc gia 2025, Huế tổ chức hàng loạt sự kiện văn hóa, lễ hội quy mô lớn như các chương trình nghệ thuật cung đình, lễ hội truyền thống, lễ hội áo dài, lễ hội ẩm thực Huế, các hoạt động thể thao – du lịch, du lịch biển, du lịch sinh thái và du lịch cộng đồng. Việc đa dạng hóa loại hình sự kiện giúp kéo dài thời gian lưu trú của du khách và phân bổ dòng khách đều hơn trong năm, hạn chế tính mùa vụ của du lịch.

Nhiều chương trình được tổ chức tại các không gian di sản và không gian công cộng, góp phần đưa di sản đến gần hơn với người dân và du khách. Cách làm này không chỉ gia tăng trải nghiệm mà còn giúp phát huy giá trị kinh tế của di sản trong đời sống đương đại.

LẤY DI SẢN LÀM NỀN TẢNG PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

Theo Giám đốc Sở Du lịch thành phố Huế Trần Thị Hoài Trâm, Năm Du lịch quốc gia 2025 là cơ hội để Huế làm mới hình ảnh điểm đến, không chỉ là vùng đất của di sản mà là một Huế sống động, giàu trải nghiệm, nơi du khách có thể tham gia lễ hội, thưởng thức nghệ thuật, ẩm thực và cảm nhận nhịp sống văn hóa đặc trưng của Cố đô.

Cùng với quảng bá hình ảnh, thành phố Huế chú trọng nâng cao chất lượng sản phẩm và dịch vụ du lịch. Các sản phẩm du lịch xanh, du lịch cộng đồng, du lịch trải nghiệm gắn với di sản, cảnh quan và đời sống văn hóa bản địa được ưu tiên phát triển. Đây được xem là hướng đi phù hợp nhằm khai thác bền vững tài nguyên du lịch, đồng thời lan tỏa lợi ích kinh tế đến cộng đồng địa phương.

Bên cạnh đó, Huế tăng cường ứng dụng công nghệ số trong xúc tiến, quảng bá du lịch và nâng cao chất lượng dịch vụ. Việc đẩy mạnh chuyển đổi số giúp mở rộng kênh tiếp cận thị trường, đặc biệt là thị trường quốc tế, đồng thời cải thiện trải nghiệm du khách từ khâu tìm kiếm thông tin đến sử dụng dịch vụ.

Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 tại Huế.
Các tiết mục nghệ thuật đặc sắc tại lễ bế mạc Năm Du lịch quốc gia 2025 tại Huế.

Lãnh đạo thành phố khẳng định, Năm Du lịch quốc gia 2025 không chỉ là hoạt động quảng bá ngắn hạn mà là động lực dài hạn cho sự phát triển của ngành du lịch.

Trên cơ sở những kết quả đạt được, Huế tiếp tục tập trung làm mới và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch đặc trưng, gắn bảo tồn di sản với phát triển du lịch xanh, du lịch thông minh; đồng thời đẩy mạnh liên kết, hợp tác với các địa phương trong cả nước và mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế.

Qua Năm Du lịch quốc gia 2025, Huế hướng đến mục tiêu tăng trưởng bền vững cả về lượng khách và doanh thu du lịch, từng bước khẳng định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, đóng góp ngày càng lớn vào cơ cấu kinh tế của thành phố và nâng cao đời sống người dân.

du lịch kinh tế dịch vụ Năm Du lịch quốc gia 2025 quảng bá du lịch thành phố Huế

