Chênh lệch giá vàng trong nước và thế giới giảm gần 28% từ phiên đỉnh 4/11

Trong phiên sáng 22/12, chênh lệch giữa giá vàng miếng SJC và giá vàng thế giới lao dốc hơn 6 triệu đồng/lượng từ mức đỉnh được thiết lập vào phiên 4/11 là 22,01 triệu đồng/lượng, tương đương với mức giảm 27,35%...

Trong phiên sáng (22/12), các đơn vị kinh doanh tiếp tục tăng giá giao dịch vàng miếng với mức tăng phổ biến 900 nghìn đồng/lượng.

Mở cửa phiên, Công SJC tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch vàng miếng ở mức 155,1 triệu – 157,1 triệu đồng/lượng. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 155,5 triệu và giá vàng miếng bán ra ở mức 157,5 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Đây cũng là mức giá niêm yết tại DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu và Ngọc Thẩm. So với giá chốt phiên cuối tuần trước (20/12), giá mua, bán vàng miếng tại các thương hiệu trên tăng 900 nghìn đồng/lượng

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá giao dịch vàng miếng chốt phiên sáng ở mức 154,5 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng sau hai nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp. So với giá chốt phiên 20/12, giá vàng miếng tại đây cũng tăng 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Tại khu vực phía Nam, Mi Hồng cũng ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp trong phiên sáng.

Mở cửa phiên, thương hiệu này vẫn giữ nguyên giá mua, bán vàng miếng ở mức 155,4 triệu – 156,6 triệu đồng/lượng. Sau hơn 1 tiếng mở cửa, giá giao dịch vàng miếng tăng thêm lầm lượt 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 600 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Tuy nhiên, tính đến 9 giờ ngày 22/12, giá mua vào vàng miếng vẫn giữ nguyên trong khi giá bán ra giảm 100 nghìn đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng tại Mi Hồng tăng 200 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 400 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán, đặt giá giao dịch ở mức 156 triệu – 157,5 triệu đồng/lượng.

Như vậy trong phiên sáng, giá mua, bán vàng miếng SJC tại Mi Hồng ghi nhận tổng mức tăng là 700 nghìn đồng/lượng đối với chiều mua và 900 nghìn đồng/lượng đối với chiều bán.

Riêng tại Bảo Tín Mạnh Hải, thương hiệu này vẫn giá vàng miếng mua vào ở mức 155,2 triệu và giá vàng miếng bán ra ở mức 157,1 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 20/12, giá giao dịch vàng miếng tại đây chỉ tăng 500 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Giá giao dịch vàng miếng tại các thương hiệu trong phiên sáng 22/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Tại thị trường vàng nhẫn “4 số 9”, hầu hết các đơn vị kinh doanh cũng điều chỉnh tăng giá mua, bán từ 400 nghìn – 900 nghìn đồng/lượng mỗi chiều.

Công SJC tăng 300 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 150,8 triệu – 153,8 triệu đồng/lượng. Sau hơn 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 300 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 151,1 triệu và giá vàng miếng bán ra ở mức 154,1 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch trên vẫn không đổi.

Phiên sáng 22/12, tuỳ từng thương hiệu, mức chênh lệch giữa giá vàng nhẫn và giá vàng thế giới giảm từ 7,12 triệu -16,72 triệu đồng/lượng so với vùng đỉnh thiết lập ngày 27/10, tương đương với mức giảm dao động từ 36,12% - 78,83%. Trong đó, mức giảm mạnh nhất thuộc về Ngọc Thẩm.

Tương tự, sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá vàng nhẫn tại DOJI niêm yết ở mức 151,5 triệu – 154,5 triệu đồng/lượng (mua – bán). Trong 3 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá mua, bán vàng nhẫn ở mức 151,9 triệu – 154,9 triệu đồng/lượng và duy trì đến hết phiên sáng.

Giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ vẫn niêm yết ở mức 151 triệu – 154 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên 20/12, thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”, chấm dứt chuỗi đi ngang 5 phiên liên tiếp.

Bảo Tín Minh Châu ghi nhận 2 nhịp điều chỉnh tăng liên tiếp đối với giá mua, bán vàng nhẫn tròn trơn.

Doanh nghiệp này niêm yết giá giao dịch vàng nhẫn ở mức 152,4 triệu – 155,4 triệu đồng/lượng (mua – bán), tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Sau gần 2 tiếng mở cửa, thương hiệu này tiếp tục tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, đặt giá vàng miếng mua vào ở mức 152,6 triệu và giá vàng miếng bán ra ở mức 155,6 triệu đồng/lượng. Đóng cửa phiên sáng, giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Trong khi đó, Bảo Tín Mạnh Hải là thương hiệu ghi nhận 3 nhịp điều chỉnh tăng, giảm đan xen trong phiên sáng nay với tổng mức tăng là 600 nghìn đồng/lượng so với giá chốt phiên 20/12.

Chênh lệch giá vàng trong nước và giá vàng thế giới phiên 22/12. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Sau khi tăng 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán, giá giao dịch vàng nhẫn tại Bảo Tín Mạnh Hải niêm yết ở mức 152,5 triệu – 155,5 triệu đồng/lượng. Tuy nhiên, trong hơn 2 mở cửa, thương hiệu này giảm 100 nghìn đồng/lượng mỗi chiều. Đóng cửa phiên sáng, giá mua, bán vàng nhẫn tại đây tăng thêm 200 nghìn đồng/lượng mỗi chiều, niêm yết ở mức 152,6 triệu - 155,6 triệu đồng/lượng.

Tại Phú Quý, thương hiệu này niêm yết giá mua vào vàng nhẫn ở mức 152,2 triệu và giá vàng nhẫn bán ra ở mức 155,2 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. Giá mua, bán vàng nhẫn tăng 600 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và chiều bán so với giá chốt phiên 20/12.

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng ghi nhận duy nhất 1 lần điều chỉnh tăng trong phiên sáng 22/12. Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vào vàng nhẫn ở mức 143 triệu đồng/lượng và giá vàng nhẫn bán ra là 146 triệu đồng/lượng. Chốt phiên sáng, Ngọc Thẩm vẫn giữ nguyên mức giá giao dịch trên. So với giá chốt phiên 20/12, giá mua, bán vàng nhẫn tại thương hiệu này tăng 500 nghìn đồng/lượng.