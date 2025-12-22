Bộ Chính trị chỉ định ông Nguyễn Hồng Diên giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Hai, 22/12/2025
Hà Lê
22/12/2025, 09:41
Chiều 21/12, tại Nhà Quốc hội, Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Hội nghị.
Theo Quyết định số 2584-QĐNS/TW ngày 18/12/2025, Bộ Chính trị quyết định ông Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Công Thương, thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Chính phủ nhiệm kỳ 2020 - 2025; điều động, phân công, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Phát biểu giao nhiệm vụ, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nêu rõ Bộ Chính trị đã thống nhất cao, đồng ý phân công ông Nguyễn Hồng Diên đảm nhiệm chức vụ Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025, thể hiện sự quan tâm của Bộ Chính trị đối với công tác xây dựng Đảng của Đảng bộ Quốc hội; đồng thời là sự ghi nhận, tín nhiệm, đánh giá cao đối với quá trình rèn luyện, phấn đấu và những kết quả đã đạt được của ông Nguyễn Hồng Diên trong thời gian qua.
Chủ tịch Quốc hội đánh giá ông Nguyễn Hồng Diên là lãnh đạo được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở, có chuyên môn sâu, nhiều kinh nghiệm công tác ở địa phương và Bộ Công Thương. Trải qua nhiều môi trường công tác, dù ở cương vị nào, ông Nguyễn Hồng Diên luôn tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân; có bản lĩnh chính trị, luôn nêu cao tính tiền phong gương mẫu, tinh thần đoàn kết, trách nhiệm, chủ động sáng tạo, nỗ lực phấn đấu hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.
Chủ tịch Quốc hội tin tưởng với kinh nghiệm, sở trường, năng lực công tác, ông Nguyễn Hồng Diên sẽ nhanh chóng tiếp cận và thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, cùng Bí thư Đảng ủy, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ xây dựng tập thể Đảng ủy Quốc hội đoàn kết, dân chủ, lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của Quốc hội hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị.
Chủ tịch Quốc hội đề nghị ông Nguyễn Hồng Diên cùng các thành viên trong Thường trực Đảng ủy lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt chức năng lập pháp, giám sát và quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, phấn đấu để hoạt động Quốc hội ngày càng thực chất và hiệu quả hơn.
Chia sẻ niềm vinh dự khi nhận nhiệm vụ mới, tân Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy Quốc hội Nguyễn Hồng Diên cho biết dù đã trải qua nhiều năm công tác trong hệ thống chính trị từ địa phương đến Trung ương và tham gia Trung ương, Quốc hội 2 khóa liên tiếp, nhưng đây là lần đầu tiên được làm việc trực tiếp, thường xuyên tại các cơ quan của Quốc hội.
Trên cương vị công tác mới, ông Nguyễn Hồng Diên cam kết sẽ tiếp tục phấn đấu, khiêm tốn học hỏi, đồng thời mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự quan tâm, chỉ đạo, giúp đỡ, hỗ trợ tận tình của Đảng ủy và lãnh đạo Chính phủ, Đảng ủy và lãnh đạo Quốc hội cũng như cá nhân Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội, để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao, đóng góp tích cực vào thành quả chung của Quốc hội.
Ông Nguyễn Hồng Diên sinh năm 1965, quê xã Hồng Minh, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình cũ, nay là xã Hồng Minh, tỉnh Hưng Yên. Trình độ tiến sĩ quản lý hành chính công.
Ông Diên là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII, đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.
Ông có thời gian dài công tác tại tỉnh Thái Bình cũ và từng giữ các cương vị Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND tỉnh...
Từ tháng 5-2020 đến 4-2021, ông là Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương).
Từ tháng 4-2021, ông là Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định số 2768/QĐ-TTg ngày 20/12/2025 điều động ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam về công tác tại Bộ Công Thương, giao Quyền Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị. VnEconomy trân trọng giới thiệu toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Sáng 22/12, Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì, phát biểu khai mạc Hội nghị.
"Thể chế hoàn thiện, quy hoạch đồng bộ, hạ tầng đột phá, chuyển đổi xanh - số, bộ máy tinh gọn, nội bộ đoàn kết, đô thị phát triển, nông thôn đổi mới" là nhận định của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về kết quả công tác của Bộ và ngành Xây dựng trong thời gian qua.
Sau gần 8 tháng triển khai Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân, nhận thức, hành động và kết quả bước đầu đã chuyển biến rõ nét. Chủ trì Phiên họp lần thứ ba của Ban Chỉ đạo quốc gia, Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu hành động thực chất, lấy hiệu quả và kết quả cụ thể làm tiêu chí đánh giá cuối cùng.
