Việt Nam xếp thứ tư thế giới về Chỉ số chấp nhận tiền điện tử

Việt Nam hiện xếp thứ tư trong bảng xếp hạng Chỉ số chấp nhận toàn cầu tiền điện tử năm 2025 của Chainalysis. Ba vị trí đầu tiên lần lượt thuộc về các nước Ấn Độ, Mỹ, Pakistan…

Chỉ số chấp nhận tiền điện tử của Chainalysis xếp hạng 151 quốc gia, dựa trên dữ liệu giao dịch, lưu lượng truy cập web, dân số tham gia cũng như sức mua của người dùng.

Theo đánh giá từ Chainalysis, khu vực Châu Á – Thái Bình Dương hiện đang khẳng định vị thế là trung tâm toàn cầu của tiền điện tử, với Ấn Độ, Pakistan và Việt Nam dẫn đầu nhờ quy mô dân số lớn, sử dụng mạnh mẽ cả dịch vụ tập trung lẫn phi tập trung.

Trong khi đó, Bắc Mỹ giữ vị trí thứ hai, chủ yếu nhờ động lực từ hành lang pháp lý thuận lợi - hợp pháp hóa và thúc đẩy tiền điện tử tham gia mạnh mẽ hơn vào hệ thống tài chính truyền thống.

Xếp hạng 10 quốc gia dẫn đầu về Chỉ số chấp nhận toàn cầu tiền điện tử năm 2025 - Nguồn: Chainalysis.

Trong 12 tháng đến tháng 6/2025, Châu Á – Thái Bình Dương là khu vực tăng trưởng nhanh nhất về giao dịch tiền điện tử (sức tăng 69%), từ 1,4 nghìn tỷ USD lên 2,36 nghìn tỷ USD.

Sự bứt phá này chủ yếu đến từ các thị trường lớn như Ấn Độ, Việt Nam và Pakistan. Mỹ Latinh đứng sau với mức tăng 63%, nhờ sự tham gia mạnh mẽ của cả người dùng cá nhân lẫn tổ chức.

Mức độ tăng trưởng về giao dịch tiền điện tử tại một số khu vực năm 2025 - Nguồn: Chainalysis.

Về Bắc Mỹ và châu Âu, hai thị trường này lần lượt ghi nhận hơn 2,2 nghìn tỷ USD và 2,6 nghìn tỷ USD giao dịch tiền điện tử.

Giá trị giao dịch tại Bắc Mỹ đã tăng 49%, nhờ làn sóng quan tâm mới từ các tổ chức, được thúc đẩy bởi quỹ ETF bitcoin giao ngay và khung pháp lý ngày càng rõ ràng.

Còn sức tăng giao dich của châu Âu là 42% – thấp hơn các khu vực khác nhưng vẫn khá mạnh mẽ, do nền tảng vốn đã lớn, phản ánh sự bền vững của hoạt động thể chế và sự mở rộng người dùng.

Trong khi đó, Trung Đông – Bắc Phi (MENA) chỉ tăng 33%, cho thấy tốc độ chậm hơn so với các thị trường mới nổi, dù tổng giá trị giao dịch vẫn vượt nửa nghìn tỷ USD.

Để xem dòng tiền pháp định (USD và các đồng tiền quốc gia khác) chảy vào tiền điện tử ra sao, Chainalysis đã phân tích các giao dịch mua trên sàn tập trung từ tháng 7/2024 đến 6/2025. Kết quả là Chainalysis cho biết Bitcoin đứng đầu thị trường, với tổng giá trị giao dịch quy đổi ra tiền pháp định đạt hơn 4,6 nghìn tỷ USD trong giai đoạn được thống kê.

Con số này gấp đôi so với nhóm token Lớp 1 (không gồm BTC và ETH) với khoảng 3,8 nghìn tỷ USD, tiếp đến là altcoin với 540 tỷ USD. Các nhóm còn lại như token thanh khoản thấp, meme coin hay DeFi đều nhận được dưới 300 tỷ USD.

Xét theo khu vực, Mỹ vẫn là thị trường giao dịch lớn nhất thế giới với hơn 4,2 nghìn tỷ USD, cao gấp hơn bốn lần quốc gia xếp thứ hai là Hàn Quốc - với hơn 1 nghìn tỷ USD. Trong khi Liên minh châu Âu ghi nhận chưa tới 500 tỷ USD.

Tuy nhiên, tỷ trọng giao dịch đổ vào Bitcoin đặc biệt cao tại Anh và EU, lần lượt chiếm khoảng 47% và 45% tổng giá trị mua bằng tiền pháp định. Ngược lại, Hàn Quốc có cơ cấu đa dạng hơn, với tỷ lệ dành cho Bitcoin thấp hơn, phản ánh sự khác biệt trong thói quen đầu tư của người dân.

Theo số liệu của Hiệp hội Blockchain và Tài sản số Việt Nam (VBA), tính đến năm 2024, số người Việt sở hữu tài sản tiền mã hóa là 17 triệu người, đứng thứ 7 trên toàn cầu. Trên 85% người làm việc tự do (freelancer) tại Việt Nam là sở hữu tài sản tiền mã hóa, xếp hạng số 1 toàn cầu.

Dòng vốn từ thị trường Blockchain đổ vào Việt Nam giai đoạn 2023-2024 là trên 105 tỷ USD (lợi nhuận gần 1,2 tỷ USD trong năm 2023).

Tuy nhiên, đi cùng sự phát triển này là nhiều rủi ro. Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05, Bộ Công an) cho biết, chỉ từ đầu năm 2025 đến nay đã phát hiện gần 1.500 vụ lừa đảo qua mạng, gây thiệt hại hơn 1.660 tỷ đồng. Trong đó, các hoạt động liên quan đến tiền ảo, tiền mã hóa chiếm tới hơn 1.500 kênh và hội nhóm.

Trước thực trạng này, các chuyên gia khuyến cáo người dùng cần hết sức thận trọng khi tham gia thị trường, đặc biệt trong bối cảnh cơn sốt tiền điện tử đang gia tăng.