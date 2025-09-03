5 CEO sở hữu tài sản ròng lớn nhất trong lĩnh vực tiền số

Những CEO giàu nhất trong lĩnh vực tiền số vẫn là những gương mặt quen thuộc đứng sau các sàn giao dịch lớn nhất thế giới như CZ, Giancarlo Devasini và Brian Armstrong…

Đến giữa năm 2025, thị trường tiền số toàn cầu đã phục hồi mạnh mẽ. Tổng vốn hóa đạt 3,8 nghìn tỷ USD, tăng hơn 130% so với cùng kỳ năm trước, thổi bùng làn sóng tài sản mới trong toàn ngành.

Ở tâm điểm của chu kỳ tăng trưởng này là 5 CEO hàng đầu - những người đang dẫn dắt và định hình cục diện thị trường. Dựa trên dữ liệu công khai từ các nền tảng theo dõi giao dịch, báo cáo của các nhà đầu tư và nhiều nguồn tin cậy khác, CoinTelegraph đã tổng hợp danh sách những gương mặt giàu nhất trong lĩnh vực tiền số hiện nay.

CHANGPENG ZHAO: ~ 62,9 TỶ USD

Changpeng Zhao ( “CZ”) tiếp tục là người dẫn đầu về khối tài sản ròng trong giới tỷ phú tiền số năm 2025.

Dù đã rời ghế Tổng giám đốc Binance vào cuối năm 2023 và chấp hành án phạt ngắn hạn sau thỏa thuận nộp phạt kỷ lục 4,3 tỷ USD, ông vẫn nắm giữ tới 90% cổ phần của sàn giao dịch tiền số lớn nhất thế giới cùng lượng lớn đồng BNB khổng lồ.

Theo ước tính của Bloomberg và Datawallet, tài sản ròng của CZ đạt khoảng 62,9 tỷ USD, đưa ông đứng đầu bảng xếp hạng tỷ phú tiền mã hóa năm 2025. Dù ít xuất hiện trước công chúng, sức ảnh hưởng từ khối tài sản của ông vẫn rất lớn, đặc biệt khi BNB tiếp tục là nền tảng cho nhiều hoạt động tài chính phi tập trung (DeFi) và giao dịch toàn cầu.

GIANCARLO DEVASINI: ~ 22,4 tỷ USD

Giancarlo Devasini, Giám đốc tài chính của Bitfinex và đồng sáng lập Tether, là người đứng sau sự thành công của USDT - đồng stablecoin được giao dịch nhiều nhất thế giới. Ông hiện nắm khoảng 47% cổ phần Tether, với giá trị tài sản ước tính 22,4 tỷ USD, đưa Devasini vào nhóm tỷ phú về tiền số hàng đầu năm 2025.

Khác với nhiều nhân vật ồn ào trong giới tiền mã hóa, Devasini khá kín tiếng, hiếm khi xuất hiện trước công chúng và chủ yếu làm việc từ Thụy Sĩ. Dù vậy, ông có ảnh hưởng rất lớn đến dòng chảy stablecoin và thanh khoản thị trường, được xem như một trong những “ông trùm thầm lặng” định hình thị trường tiền số toàn cầu.

BRIAN ARMSTRONG: 9,6 - 12,8 TỶ USD

Brian Armstrong, nhà sáng lập kiêm CEO Coinbase, tiếp tục là một trong những gương mặt nổi bật nhất của ngành tiền mã hoá.

Ông nắm giữ khoảng 14–15% cổ phần Coinbase, với giá trị tài sản ước tính từ 9,6 đến 12,8 tỷ USD, tùy theo biến động cổ phiếu.

Nhiều năm qua, Brian Armstrong đã trở thành biểu tượng của giới công nghệ – tài chính, đồng thời là người góp phần quan trọng trong việc nối kết thế giới Web2 truyền thống với tầm nhìn Web3.

MICHAEL SAYLOR: ~ 10,1 TỶ USD

Michael Saylor, hiện là Chủ tịch điều hành của công ty chuyên đầu tư Bitcoin Strategy, được xem là người ủng hộ Bitcoin mạnh mẽ và nổi bật nhất. Ông đang nắm giữ khoảng 17.700 BTC cùng số lượng cổ phần lớn tại Strategy, đưa tổng tài sản ròng lên khoảng 10,1 tỷ USD.

Đến giữa năm 2025, Strategy sở hữu hơn 628.000 BTC trị giá khoảng 72 tỷ USD, trở thành doanh nghiệp nắm giữ Bitcoin lớn nhất thế giới. Giá cổ phiếu của công ty cũng tăng gần 700% trong vòng một năm, cho thấy sức hút của đồng tiền số này.

Trong giới tiền mã hóa, Saylor thường được gọi là “nhà triết lý Bitcoin”, một trong những gương mặt có ảnh hưởng nhất thị trường.

CHRIS LARSEN: ~ 7 - 8 TỶ USD

Chris Larsen, đồng sáng lập Ripple Labs, đã trở lại mạnh mẽ trong năm 2025 sau thời gian khá yên ắng. Ripple Labs (thành lập năm 2012, trụ sở tại San Francisco, Mỹ), là công ty công nghệ tài chính phát triển các giải pháp thanh toán xuyên biên giới, cũng là nhà phát triển đồng tiền số XRP.

Nhờ giá XRP phục hồi và Ripple mở rộng sang lĩnh vực mã hóa tài sản trong đời thực, khối tài sản của Chris Larsen đã tăng lên khoảng 7 – 8 tỷ USD. Được biết, ông đang nắm giữ khoảng 2,6 tỷ XRP cùng lượng cổ phần lớn tại Ripple.

Ông tiếp tục là người có tiếng nói ảnh hưởng lớn trong các vấn đề pháp lý về tiền số và thanh toán xuyên biên giới.

Đến nay, Chris Larsen vẫn được xem là một trong những “cây đại thụ” của làng tiền số: vững vàng, nhiều ảnh hưởng và ngày càng giàu có.