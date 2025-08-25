Đồng tiền số lớn thứ hai thế giới sắp giảm giá trong tháng 9?

Kể từ năm 2016, cứ sau khi tăng giá mạnh trong tháng 8, thì sang tháng 9, đồng tiền số lớn thứ hai thế giới, Ether (ETH) thường quay đầu giảm. Năm nay, liệu kịch bản có lặp lại?

Từ đầu tháng 8/2025, giá ETH đã tăng hơn 25%, từ mức 3.807 USD lên 4.759 USD, thậm chí có lúc chạm đỉnh mới 4.867 USD, sau phát biểu tại hội nghị Jackson Hole của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) Jerome Powell. Ông ám chỉ khả năng hạ lãi suất trong tháng tới, đây được coi là yếu tố thúc đẩy tâm lý “risk-on” trên thị trường tiền số.

Dẫu vậy, dữ liệu từ lịch sử biến động giá những năm trước cho thấy các nhà đầu tư cần thận trọng trong tháng tới. Theo CoinGlass, chỉ trong ba năm 2017, 2020 và 2021, ETH từng tăng mạnh tháng 8 nhưng sau đó đều giảm trong tháng 9.

Năm 2017: tháng 8 tăng 92,86%, tháng 9 giảm 21,65%.

Năm 2020: tháng 8 tăng 25,32%, tháng 9 giảm 17,08%.

Năm 2021: tháng 8 tăng 35,62%, tháng 9 giảm 12,55%.

Biến động giá ETH, nguồn: CoinGlass

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, bối cảnh cũng khác biệt so với những năm trước. ETH hiện có sự hậu thuẫn từ các quỹ ETF và doanh nghiệp – những yếu tố chưa từng hiện diện trong các chu kỳ trước. Tính đến 11/8, lượng ETH do doanh nghiệp nắm giữ đã vượt 13 tỷ USD.

Hay dòng vốn ETF càng củng cố xu giá trị đồng ETH. Trong tháng 8, ETF ETH đã mua vào 2,79 tỷ USD, trong khi ETF Bitcoin lại bán ra 1,2 tỷ USD, theo Farside. Chủ tịch NovaDius Wealth Management, Nate Geraci, nhận định đây là “sự dịch chuyển đáng chú ý” từ Bitcoin sang ETH. Sự thống trị của Bitcoin trong thị trường tiền số cũng giảm gần 6% trong 30 ngày qua, xuống còn khoảng 58%.

Chưa kể, dữ liệu on-chain từ Token Terminal cho thấy hoạt động trên mạng Ethereum Layer 1 đang bùng nổ, với khối lượng giao dịch hằng ngày và số lượng ví hoạt động đều đạt mức cao kỷ lục.

Nếu trước đây ETH thường chỉ được xem là “lựa chọn thứ hai” sau Bitcoin BTC trong mắt các tổ chức, thì nay đồng tiền số này ngày càng khẳng định được vị thế trong danh mục của nhiều nhà đầu tư lớn.

Lookonchain, nền tảng chuyên theo dõi và cung cấp thông tin về các giao dịch, thông tin một “cá voi” Bitcoin vừa thực hiện động thái lớn khi chuyển hàng trăm triệu USD từ BTC sang ETH.

Theo đó, nhà đầu tư này đã bán 4.000 BTC (tương đương 460 triệu USD) để mua vào 179.448 ETH, trị giá khoảng 806 triệu USD, với mức giá trung bình 4.490 USD mỗi ETH.

Danh mục hiện tại của nhà đầu tư bao gồm 135.265 ETH trong các hợp đồng dài hạn, trị giá khoảng 581 triệu USD và đang có khoản lãi khoảng 58 triệu USD. Người này còn dự định tiếp tục chuyển đổi thêm 300 BTC (34,9 triệu USD) sang ETH, nâng lượng nắm giữ lên 122.226 ETH, với mức giá trung bình 4.377 USD – tương ứng khoản lãi tạm tính khoảng 42 triệu USD.

Theo nhiều báo cáo, nhu cầu với đồng tiền số này đang tăng mạnh. Trong khi, chi phí giao dịch trên mạng lưới lại không leo thang, lại càng tạo thêm sức hút cho đồng tiền số lớn thứ hai thế giới.

Thế nên, so sánh bối cảnh hiện nay với những năm trước, câu trả lời liệu ETH có giảm giá trong tháng tới hay không vẫn phải chờ thị trường, nhưng nhiều nhà đầu tư dự đoán ETH đang đứng trước cơ hội phá vỡ “lời nguyền tháng 9” nhờ lực đỡ từ dòng vốn tổ chức, các cá voi và chính sách tiền tệ toàn cầu.

Thậm chí, diễn biến tích cực này đang củng cố thêm niềm tin trên thị trường, khiến không ít nhà phân tích dự đoán khả năng ETH có thể sớm bứt phá lên ngưỡng 5.500 USD.