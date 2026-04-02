VietCredit: Tiền gửi doanh nghiệp với lãi suất lên tới 9,5%/năm
P.V
02/04/2026, 14:00
Trong bối cảnh mặt bằng lãi suất tiền gửi duy trì ở mức thấp trong thời gian dài, thị trường tài chính những tháng đầu năm 2026 đang ghi nhận sự phân hóa rõ rệt giữa các kênh huy động vốn. Một số tổ chức tín dụng đã bắt đầu đưa ra mức lãi suất cao hơn đáng kể cho khách hàng doanh nghiệp.
Hiện tại, VietCredit hiện ghi nhận mức lãi suất tiền gửi doanh nghiệp lên tới khoảng 9,5%/năm ở kỳ hạn 12 tháng, trong khi các kỳ hạn trung hạn duy trì quanh mức 9%/năm.
Các công ty tài chính tại Việt Nam là tổ chức tín dụng được Ngân hàng Nhà nước cấp phép và giám sát, hoạt động trong khuôn khổ pháp lý của hệ thống tài chính. Theo ghi nhận, một số công ty tài chính hiện đang triển khai sản phẩm tiền gửi với lãi suất từ khoảng 8% đến 9,5%/năm cho các kỳ hạn từ 6 đến 12 tháng.
Bên cạnh lãi suất, một yếu tố quan trọng khác thúc đẩy xu hướng này là sự phát triển của các nền tảng tài chính số.
Trước đây, việc gửi tiền doanh nghiệp thường gắn liền với quy trình giấy tờ và giao dịch trực tiếp tại quầy. Tuy nhiên, hiện nay nhiều tổ chức đã số hóa toàn bộ quy trình, cho phép doanh nghiệp thực hiện từ đăng ký tài khoản, xác thực hồ sơ đến ký hợp đồng và quản lý khoản tiền gửi hoàn toàn trực tuyến.
Thời gian xử lý được rút ngắn xuống còn khoảng 10 đến 15 phút, giúp các chủ doanh nghiệp, kế toán trưởng hoặc bộ phận tài chính có thể chủ động thực hiện mà không ảnh hưởng đến hoạt động vận hành.
Trong bối cảnh đó, một số tổ chức tín dụng đã triển khai các sản phẩm tiền gửi doanh nghiệp trực tuyến với mức lãi suất cạnh tranh.
Chẳng hạn, tại VietCredit, lãi suất tiền gửi doanh nghiệp hiện dao động khoảng 9,1% đến 9,5%/năm đối với kỳ hạn 12 tháng, tùy theo quy mô tiền gửi, trong khi phương án nhận lãi hàng tháng ở mức khoảng 8,7% đến 9,1%/năm. Mức lãi suất này của VietCredit (Công ty Tài chính Tổng hợp Cổ phần Tín Vietj) đang cao hơn đáng kể so với mặt bằng chung của hệ thống ngân hàng, và đang cao nhất trong số các công ty tài chính, chạm mức dẫn đầu thị trường, qua đó mang lại thêm lựa chọn cho doanh nghiệp trong việc phân bổ dòng tiền. Doanh nghiệp quan tâm có thể tìm hiểu thêm tại https://dautu.vietcredit.com.vn/tiengui.
Ngoài ra, việc cho phép bắt đầu từ mức tiền gửi nhỏ cũng giúp doanh nghiệp có thể thử nghiệm trước khi quyết định phân bổ các khoản vốn lớn hơn.
Trong bối cảnh thị trường biến động, việc quản trị dòng tiền không còn chỉ dừng lại ở yếu tố an toàn, mà đang trở thành một yếu tố cạnh tranh giữa các doanh nghiệp. Nếu trước đây, tiền nhàn rỗi thường được giữ theo thói quen, thì hiện nay, nhiều doanh nghiệp đã bắt đầu coi đây là một “tài sản sinh lời” cần được tối ưu. Sự kết hợp giữa lãi suất cạnh tranh, công nghệ số và tính linh hoạt trong vận hành đang dần định hình một cách tiếp cận mới trong quản trị tài chính doanh nghiệp.
