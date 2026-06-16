VietinBank Open API Portal phiên bản mới: Xu hướng tài chính số thông minh
P.V
16/06/2026, 15:26
Trong bối cảnh Open Banking công nghệ số đang trở thành xu hướng trên toàn cầu, nhu cầu kết nối trực tiếp các dịch vụ ngân hàng với hệ thống quản trị doanh nghiệp ngày càng gia tăng.
Việc VietinBank ra mắt Open API Portal phiên bản mới được kỳ vọng sẽ giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian tích hợp, tối ưu quy trình vận hành và thúc đẩy chuyển đổi số trong hoạt động tài chính.
ĐÓN ĐẦU XU HƯỚNG NGÂN HÀNG MỞ
Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số đang làm thay đổi cách thức vận hành của doanh nghiệp trên phạm vi toàn cầu. Trong bối cảnh dữ liệu và khả năng kết nối trở thành lợi thế cạnh tranh quan trọng, việc tích hợp trực tiếp các dịch vụ tài chính vào hệ thống quản trị không còn là lựa chọn mang tính thử nghiệm mà đang dần trở thành xu hướng tất yếu.
Đón đầu xu hướng này, VietinBank chính thức ra mắt VietinBank Open API Portal phiên bản mới tại địa chỉ openapi.vietinbank.vn. Được phát triển theo mô hình "siêu thị số tự phục vụ", nền tảng hướng tới xây dựng hệ sinh thái ngân hàng mở, cho phép doanh nghiệp chủ động kết nối và khai thác các dịch vụ tài chính số một cách thuận tiện, nhanh chóng và an toàn.
NỀN TẢNG TỰ PHỤC VỤ GIÚP RÚT NGẮN QUÁ TRÌNH KẾT NỐI API
Một trong những điểm nổi bật của VietinBank Open API Portal phiên bản mới là khả năng số hóa toàn diện quy trình kết nối. Doanh nghiệp và đội ngũ phát triển có thể chủ động đăng ký tài khoản, khai báo thông tin doanh nghiệp và nhận thông tin kích hoạt hoàn toàn trực tuyến trên nền tảng.
Portal cũng cung cấp môi trường Sandbox tự động, cho phép kiểm thử API và thử nghiệm các dòng lệnh ngay trên trình duyệt mà không cần sự can thiệp thủ công từ phía ngân hàng. Nhờ đó, doanh nghiệp có thể chủ động đánh giá khả năng tích hợp trước khi triển khai chính thức, góp phần rút ngắn thời gian và giảm chi phí thực hiện.
Bên cạnh đó, hệ thống tài liệu kỹ thuật và tài liệu nghiệp vụ được chuẩn hóa, trình bày trực quan, giúp đội ngũ kỹ thuật dễ dàng tra cứu và tích hợp vào các hệ thống hiện hữu. Mỗi dự án kết nối API đều được quản lý tập trung trên Portal, cho phép doanh nghiệp theo dõi tiến độ triển khai theo thời gian thực mà không cần thực hiện các bước trao đổi thủ công như trước.
ĐA DẠNG GIẢI PHÁP CHO TỪNG LĨNH VỰC DOANH NGHIỆP
Open API Portal được phát triển theo định hướng lấy nhu cầu doanh nghiệp làm trung tâm. Nền tảng hiện cung cấp tám gói giải pháp được xây dựng sẵn cho nhiều lĩnh vực như logistics và vận tải, sản xuất và phân phối, bán lẻ và thương mại điện tử, bất động sản và tài chính, dịch vụ công và giáo dục, dịch vụ và du lịch, doanh nghiệp công nghệ cũng như cảng và kho vận...
Cùng với đó là hệ sinh thái gồm 19 sản phẩm dịch vụ số có thể tích hợp trực tiếp vào hệ thống ERP hoặc phần mềm kế toán của doanh nghiệp, bao gồm chuyển tiền trong nước, chi lương, quản lý tài khoản định danh, VietQR Pay trên nền tảng MAP, thông báo biến động số dư qua Loa, mua bán ngoại tệ trực tuyến, giải ngân trực tuyến và thanh toán hóa đơn tự động. Danh sách giải pháp và sản phẩm sẽ được VietinBank liên tục cập nhật và mở rộng để có thể đáp ứng tối đa nhu cầu số hóa của các doanh nghiệp.
TĂNG HIỆU QUẢ VẬN HÀNH VÀ TỐI ƯU NGUỒN LỰC TÀI CHÍNH
Không chỉ giải quyết bài toán kết nối công nghệ, VietinBank Open API Portal còn góp phần nâng cao hiệu quả vận hành của doanh nghiệp thông qua việc tự động hóa các nghiệp vụ tài chính. Quy trình kết nối không giấy tờ giúp giảm khối lượng công việc thủ công của bộ phận kế toán và tài chính, từ đó tiết kiệm thời gian và tối ưu nguồn lực.
Nền tảng cũng có khả năng gợi ý các giải pháp API phù hợp với từng mô hình kinh doanh, giúp doanh nghiệp linh hoạt hơn trong quá trình chuyển đổi số và phát triển các mô hình kinh doanh mới.
Để hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình triển khai, VietinBank tích hợp tính năng tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật trực tuyến trên Portal. Các yêu cầu được kết nối trực tiếp tới hệ thống Contact Center chuyên biệt dành cho khách hàng doanh nghiệp, đồng thời khách hàng có thể đánh giá chất lượng hỗ trợ ngay trên nền tảng sau khi hoàn thành xử lý.
THÚC ĐẨY DOANH NGHIỆP CHUYỂN ĐỔI SỐ CÙNG OPEN BANKING
Việc ra mắt VietinBank Open API Portal phiên bản mới tiếp tục khẳng định định hướng phát triển ngân hàng mở của VietinBank, đồng thời bổ sung thêm một nền tảng hỗ trợ doanh nghiệp đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản trị tài chính và vận hành.
Thông qua việc kết nối linh hoạt giữa hệ thống ngân hàng và hệ thống quản trị nội bộ, doanh nghiệp có thể nâng cao hiệu quả quản lý dòng tiền, tăng tính tự động hóa trong xử lý nghiệp vụ và sẵn sàng thích ứng với xu hướng Open Banking đang phát triển mạnh trên thế giới.
Doanh nghiệp có thể truy cập openapi.vietinbank.vn để đăng ký tài khoản và trải nghiệm miễn phí các tính năng của nền tảng, hoặc liên hệ Tổng đài Khách hàng doanh nghiệp 1900 558 886 và các chi nhánh, phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc để được hỗ trợ.
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