Trang chủ Đầu tư

Vietjet cùng đồng bào vượt qua bão lũ, lan tỏa yêu thương

Tuấn Sơn

03/11/2025, 14:49

Miền Trung đang oằn mình trong mưa gió. Bão chồng bão, lũ chồng lũ, bao mái nhà, ruộng đồng, con đường chìm trong biển nước. Giữa gian khó ấy, hàng triệu con tim Việt Nam cùng hướng về khúc ruột miền Trung – nơi người dân đang kiên cường chống chọi với thiên tai. Và như một lẽ tự nhiên, những trái tim nhân ái của Vietjet lại cùng hòa nhịp, chung tay sẻ chia.

Từ ngày 31/10, Vietjet đã triển khai chương trình vận chuyển miễn phí toàn bộ hàng hóa, nhu yếu phẩm cứu trợ đến người dân vùng bão lũ trên các chuyến bay từ Hà Nội, TP.HCM đi Huế, Đà Nẵng và Chu Lai. Những kiện hàng nặng trĩu tình thương ấy được đội ngũ Vietjet nâng niu, gửi gắm với tất cả tấm lòng, mong sao từng gói mì, chai nước, tấm chăn… đến tay bà con kịp thời, đúng lúc nhất.

Các tổ chức, đơn vị, cá nhân có nhu cầu gửi hàng cứu trợ có thể liên hệ Vietjet qua hotline 0918716828 (Hà Nội), 0912384770 (TP.HCM) hoặc email cuutro@vietjetair.com để cùng chung tay mang yêu thương về miền Trung.

Nhiều tấn hàng của người dân cả nước được Vietjet nhanh chóng vận chuyển đến với đồng bào vùng bão lũ. 
Nhiều tấn hàng của người dân cả nước được Vietjet nhanh chóng vận chuyển đến với đồng bào vùng bão lũ. 
Cán bộ, nhân viên Vietjet chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Cán bộ, nhân viên Vietjet chung tay ủng hộ đồng bào bị ảnh hưởng bởi bão lũ.
Hoạt động quyên góp nội bộ của Vietjet nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai.
Hoạt động quyên góp nội bộ của Vietjet nhằm chia sẻ khó khăn với người dân vùng thiên tai.

“Bão chồng bão, lũ chồng lũ, nhiều ngôi nhà chỉ còn thấy lấp ló mái ngói giữa biển nước, xem tin tức mà tôi nghẹn cả lòng. Mỗi lần nhận hàng, tôi chỉ mong làm thật nhanh, thật cẩn thận để hàng cứu trợ sớm đến tay bà con. Việc nhỏ thôi, nhưng ý nghĩa lắm”, chị Thanh Hà, đại diện tiếp nhận hàng cứu trợ tại chi nhánh Vietjet miền Bắc, chia sẻ.

Giữa bao bộn bề công việc, mỗi nhân viên Vietjet đều đang góp một phần sức nhỏ để vơi bớt nỗi đau của đồng bào mình, lan tỏa tinh thần “lá lành đùm lá rách” – một truyền thống quý báu của người Việt.

Không chỉ dừng lại ở hoạt động vận chuyển, ngay khi bão số 10 và số 11 đổ bộ, hơn 8.000 cán bộ, nhân viên Vietjet trên khắp mọi miền đất nước đã cùng nhau phát động chiến dịch quyên góp nội bộ. Từng đồng tiền, từng món quà là tấm lòng sẻ chia được gửi gắm qua mã QR, qua những lời kêu gọi giản dị nhưng chân thành – tất cả cùng hướng về miền Trung ruột thịt.

“Thấy miền Bắc oằn mình trong nước lũ, ai trong chúng tôi cũng thấy xót xa. Không ai bảo ai, ai cũng muốn góp một phần nhỏ bé để gửi gắm tình thương đến bà con vùng lũ. Tôi chỉ nghĩ đơn giản rằng: một miếng khi đói bằng một gói khi no. Khi Vietjet phát động quyên góp, chúng tôi tham gia ngay, vì chúng tôi hiểu rằng những đóng góp nhỏ, khi gộp lại, sẽ tạo nên điều lớn lao cho cộng đồng”, chị Thuỳ Dương, nhân viên Vietjet, xúc động nói.

Tinh thần nhân văn ấy tiếp tục được lan tỏa trong đêm nhạc gây quỹ “Tôi! Người Việt Nam” do Vietjet phối hợp cùng Ngân hàng số Vikki tổ chức tại Nhà thi đấu Nguyễn Du (TP.HCM) ngày 29/10 vừa qua. Âm nhạc trở thành nhịp cầu yêu thương, nơi hàng nghìn trái tim cùng hòa chung một nhịp – nhịp của lòng nhân ái, sẻ chia và đoàn kết dân tộc.

Tại sự kiện, ông Hà Năng Việt, Giám đốc Thương mại Vietjet, thay mặt toàn thể cán bộ, nhân viên trao tặng 500 triệu đồng cho chương trình, cùng với toàn bộ số tiền quyên góp trong đêm được gửi tới đồng bào vùng bão lũ thông qua Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Đồng hành cùng đất nước, Vietjet không chỉ mang đến những chuyến bay an toàn, mà còn không ngừng lan tỏa tinh thần nhân ái, lòng yêu thương và trách nhiệm với cộng đồng. Mỗi chuyến bay chở hàng cứu trợ không chỉ mang theo vật phẩm – mà còn chở theo niềm hy vọng, sự động viên và tình người đến những vùng đất đang cần nhất.

Trong từng hành động thiết thực – từ quyên góp, vận chuyển miễn phí đến tổ chức các chương trình cộng đồng, Vietjet luôn khẳng định một giá trị bền vững: Con người là trung tâm, yêu thương là cốt lõi, và sẻ chia là sức mạnh. Với tinh thần “người Vietjet – trái tim nhân ái”, tập thể Vietjet tin rằng khi chúng ta cùng nhau san sẻ, bão giông nào rồi cũng sẽ qua, để nụ cười lại nở trên những gương mặt hiền hậu vùng quê thân thương.

Vietjet

