Thứ Tư, 20/08/2025

  • icon
  • icon
  • icon
  • icon
  • icon

icon

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu
Multimedia
VnE TV
Shorts
Điểm tin
Trang chủ Đầu tư

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành

Tuấn Sơn

20/08/2025, 12:57

Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là một trong 80 công trình, dự án tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025, đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.

Lễ khởi công diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, địa phương, đối tác trong nước và quốc tế.

Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm, chúc mừng Vietjet khởi công dự án Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay.
Phó Cục trưởng Cục Hàng không Việt Nam Đỗ Hồng Cẩm, chúc mừng Vietjet khởi công dự án Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay.

Với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng), dự án bao gồm hangar số 3 và số 4 tại Long Thành, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu bảo dưỡng đội tàu bay đang phát triển của Vietjet, mà còn hướng tới cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ngành hàng không, đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác của sân bay Long Thành – cảng hàng không quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam.

Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương, phát biểu công bố lễ khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành.
Tổng giám đốc Vietjet Đinh Việt Phương, phát biểu công bố lễ khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành.

Việc khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành thể hiện tầm nhìn chiến lược, cam kết đầu tư bền vững và dài hạn của Vietjet, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển hạ tầng kỹ thuật hàng không, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập.

Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tỉnh Đồng Nai và Vietjet thực hiện nghi thức khởi công dự án hangar số 3 và số 4 của Vietjet tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.
Lãnh đạo Cục Hàng không Việt Nam, tỉnh Đồng Nai và Vietjet thực hiện nghi thức khởi công dự án hangar số 3 và số 4 của Vietjet tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.

Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của Airfinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...

* Thông tin chi tiết tại: www.vietjetair.com

Điện thoại: (+84) 847 730 390.

Từ khóa:

Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay Vietjet Vneconomy

Đọc thêm

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành

Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành

Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là một trong 80 công trình, dự án tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025, đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.

Cao Bằng khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Cao Bằng khởi công giai đoạn 2 cao tốc Đồng Đăng – Trà Lĩnh

Ngày 19/8/2025, tại Cao Bằng đã diễn ra lễ khởi công giai đoạn 2 dự án cao tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) – Trà Lĩnh (Cao Bằng), công trình giao thông trọng điểm mang ý nghĩa chiến lược thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Đông Bắc...

Cắt giảm, đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng

Cắt giảm, đơn giản hoá nhiều thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực giao thông, xây dựng

Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình ký Quyết định số 1757/QĐ-TTg về Phương án cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc phạm vi quản lý của Bộ Xây dựng…

Quy mô sân bay và bài toán hiệu quả khai thác

Quy mô sân bay và bài toán hiệu quả khai thác

Việt Nam đang bước vào một giai đoạn phát triển hạ tầng hàng không đầy tham vọng. Trong khi tầm nhìn về một mạng lưới sân bay hiện đại, quy mô lớn đang dần thành hình, xu hướng và dữ liệu phân tích từ các thị trường quốc tế lại đặt ra một câu hỏi lớn mang tính chiến lược: liệu quy mô lớn có đồng nghĩa với hiệu quả khai thác, hay đây là một bài toán cần được tính toán một cách cẩn trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững?

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về hạ tầng chiến lược

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình về hạ tầng chiến lược

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhất trí với nhiều kiến nghị về hạ tầng chiến lược, trong đó có mở rộng Khu kinh tế Ninh Cơ gắn cảng nước sâu, mở rộng cao tốc Cầu Giẽ – Cao Bồ và nghiên cứu quy hoạch sân bay Ninh Bình...

Diễn đàn Năng lượng Việt Nam năm 2025

Multimedia

Multimedia
Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

eMagazine

Khai thác các cơ hội và nguồn lực từ thị trường carbon

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đầu tư

[Interactive]: Toàn cảnh kinh tế Việt Nam tháng 7/2025

Đọc nhiều nhất

1

Việt Nam có thể cấp phép 5 sàn giao dịch tài sản số

Tài sản số

2

Ngân hàng không được thu giữ tài sản bảo đảm là "nhà ở duy nhất"

Tài chính

3

Loạt cổ phiếu “nóng” kịch trần, khối ngoại tiếp tục bán dữ dội

Chứng khoán

4

Thanh khoản sụt giảm mạnh, cổ phiếu vừa và nhỏ vẫn nóng, khối ngoại bán ròng thêm ngàn tỷ

Chứng khoán

5

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025

Ấn phẩm

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: