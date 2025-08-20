Vietjet khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng tàu bay tại Long Thành
Tuấn Sơn
20/08/2025, 12:57
Hãng hàng không Vietjet chính thức khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Cảng Hàng không Quốc tế Long Thành. Đây là một trong 80 công trình, dự án tiêu biểu khởi công, khánh thành chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9/1945 - 2/9/2025, đồng thời đánh dấu bước phát triển quan trọng của Vietjet và ngành hàng không Việt Nam.
Lễ khởi công diễn ra trang trọng trước sự chứng kiến của Tổng bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các Bộ, ban, ngành, địa phương, đối tác trong nước và quốc tế.
Với tổng vốn đầu tư gần 100 triệu USD (hơn 1.700 tỷ đồng), dự án bao gồm hangar số 3 và số 4 tại Long Thành, có khả năng bảo dưỡng cùng lúc 10 tàu bay với hạ tầng kỹ thuật đồng bộ, đạt tiêu chuẩn quốc tế.
Trung tâm không chỉ phục vụ nhu cầu bảo dưỡng đội tàu bay đang phát triển của Vietjet, mà còn hướng tới cung cấp dịch vụ kỹ thuật cho các hãng hàng không trong nước và quốc tế, góp phần nâng cao năng lực ngành hàng không, đồng thời đáp ứng yêu cầu khai thác của sân bay Long Thành – cảng hàng không quốc tế hiện đại bậc nhất Việt Nam.
Việc khởi công Trung tâm Kỹ thuật Bảo dưỡng Tàu bay tại Long Thành thể hiện tầm nhìn chiến lược, cam kết đầu tư bền vững và dài hạn của Vietjet, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp tư nhân trong phát triển hạ tầng kỹ thuật hàng không, đóng góp tích cực cho sự phát triển của đất nước trong giai đoạn hội nhập.
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của Airfinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
