Chính phủ quyết liệt chỉ đạo giữ vững ổn định, thúc đẩy tăng trưởng trong những tháng cuối năm 2025

Tại họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết Thủ tướng yêu cầu tiếp tục chính sách linh hoạt, kiên định mục tiêu tăng trưởng nhanh, bền vững, giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô.

Chiều 8/11 tại Hà Nội, Văn phòng Chính phủ tổ chức họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, chủ trì họp báo; tham dự có đại diện lãnh đạo các bộ, ngành cùng đông đảo phóng viên các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương.

NHIỀU CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI VƯỢT KẾ HOẠCH, KINH TẾ VĨ MÔ ỔN ĐỊNH

Thông tin về kết quả điều hành kinh tế - xã hội 10 tháng và định hướng trọng tâm những tháng cuối năm, Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết: Sáng cùng ngày, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm, triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, phân bổ, giải ngân vốn đầu tư công và xác định nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới.

Các đại biểu nhận định bối cảnh quốc tế tiếp tục phức tạp với nhiều biến động khó lường từ chính sách của các nền kinh tế lớn, cạnh tranh chiến lược và rủi ro tài chính toàn cầu. Trong nước, các sự kiện quan trọng như Hội nghị Trung ương 13, 14, Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV diễn ra trong bối cảnh cả hệ thống chính trị nỗ lực hoàn thành các mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2025 và cả nhiệm kỳ 2021–2025.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn thông tin phiên họp thống nhất đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tiếp tục xu hướng tích cực, “tháng sau tốt hơn tháng trước, 10 tháng tốt hơn cùng kỳ năm 2024”. Kinh tế vĩ mô được giữ ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn bảo đảm.

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 10 tháng tăng 3,27%. Thu ngân sách đạt 2,18 triệu tỷ đồng, vượt 9,1% dự toán, tăng 28,5% so với cùng kỳ, dù đã miễn, giảm, gia hạn thuế, phí, tiền thuê đất khoảng 217,3 nghìn tỷ đồng.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Người phát ngôn của Chính phủ, cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế-xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm 2025 tại họp báo - Ảnh: VGP

Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 762,4 tỷ USD, tăng 17,4%, xuất siêu gần 19,6 tỷ USD. Cả ba khu vực nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng trưởng tốt; sản xuất công nghiệp tăng 9,2%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 9,3%.

Giải ngân vốn đầu tư công đạt 491 nghìn tỷ đồng (54,4% kế hoạch); vốn FDI đăng ký tăng 15,6%, thực hiện tăng 8,8%. Trong 10 tháng, có 266.000 doanh nghiệp đăng ký mới và quay lại hoạt động, tăng 26,5%. Chỉ số PMI sản xuất tháng 10 đạt 54,5 điểm, cho thấy sản xuất phục hồi mạnh.

Du lịch tiếp tục khởi sắc với 17,2 triệu lượt khách quốc tế, tăng 21,5%. Chính quyền địa phương 2 cấp vận hành thông suốt; cải cách hành chính được đẩy mạnh. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội, an sinh được chú trọng; tỉ lệ hộ có thu nhập ổn định hoặc tăng đạt 96,1%.

Đến nay, cả nước triển khai hơn 648.000 căn nhà ở xã hội, hoàn thành trên 127.000 căn. Quốc phòng, an ninh, trật tự xã hội được bảo đảm; đối ngoại và hội nhập quốc tế đạt nhiều kết quả, trong đó có việc nâng cấp quan hệ Việt Nam – Anh lên Đối tác chiến lược toàn diện.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn chia sẻ nhiều địa phương duy trì tăng trưởng cao, 16 địa phương có GRDP 9 tháng đạt từ 8% trở lên; trong đó 6 địa phương vượt 10% gồm Quảng Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Quảng Ngãi và Bắc Ninh. Các tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực, dự báo Việt Nam thuộc nhóm nước tăng trưởng cao hàng đầu khu vực và thế giới năm 2025.

THỦ TƯỚNG YÊU CẦU CÁC GIẢI PHÁP QUYẾT LIỆT, LINH HOẠT, HIỆU QUẢ

Bên cạnh kết quả đạt được, Bộ trưởng cho biết nền kinh tế còn những hạn chế, bất cập và nhiều khó khăn, thách thức như: sức ép lạm phát, tỉ giá, lãi suất; hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhỏ còn khó khăn; mô hình chính quyền 2 cấp có nơi chưa đồng bộ; thiệt hại do bão lũ, thiên tai lớn (ước khoảng 40 nghìn tỷ đồng, làm giảm 0,2 điểm % GDP năm 2025).

Bộ trưởng Trần Văn Sơn cho biết phát biểu tại phiên họp Chính phủ tháng 10-2025 trực tuyến với các địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh: Cần nắm chắc tình hình, phản ứng chính sách chủ động, linh hoạt, hiệu quả; kiên quyết không lùi bước trước khó khăn, không chủ quan trước thuận lợi, kiên định mục tiêu đã đề ra.

Toàn cảnh họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 10/2025 - Ảnh: VGP

Các bộ, ngành, địa phương được yêu cầu triển khai quyết liệt, hiệu quả các nghị quyết, kết luận của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đặc biệt là Kết luận số 199-KL/TW ngày 10/10/2025 và Nghị quyết 86/NQ-CP của Chính phủ.

Các nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: chuẩn bị kỹ các đề án, dự án, báo cáo trình Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc hội tại Kỳ họp thứ 10; tổ chức tốt Đại hội Thi đua toàn quốc và các công việc phục vụ Đại hội XIV của Đảng; giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế; thực hiện chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa mở rộng; đẩy mạnh đầu tư công, giải ngân vốn FDI và đầu tư tư nhân.

Các giải pháp khác được triển khai quyết liệt: phát triển thị trường trong nước, thương mại điện tử, xúc tiến xuất khẩu; ký kết FTA với Mercosur, GCC; thực hiện ACFTA 3.0; hoàn thiện, trình Bộ Chính trị ban hành các nghị quyết mới về kinh tế nhà nước, FDI, văn hóa; cơ cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất lao động, chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo, phát triển công nghiệp chiến lược.

Chính quyền địa phương 2 cấp tiếp tục vận hành hiệu quả; tháo gỡ khó khăn cho các dự án tồn đọng; khắc phục hậu quả bão lũ, ổn định đời sống nhân dân. Phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh, nâng cao đời sống; tăng thu, tiết kiệm chi để có nguồn lực tăng lương, phụ cấp từ đầu năm 2026. Sáng 9/11, gần 100 trường phổ thông nội trú, bán trú liên cấp tại các xã biên giới sẽ được khởi công.

Cùng với đó, Chính phủ chỉ đạo củng cố quốc phòng, an ninh; giữ vững trật tự an toàn xã hội; tăng cường đối ngoại, hội nhập quốc tế; nâng cao hiệu quả thông tin, truyền thông chính sách, tạo đồng thuận xã hội.

Thủ tướng đã yêu cầu toàn hệ thống phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, hành động quyết liệt hơn nữa để hoàn thành cao nhất các mục tiêu năm 2025, tạo tiền đề vững chắc cho phát triển kinh tế - xã hội năm 2026 và giai đoạn tiếp theo.