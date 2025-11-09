Phát huy tinh thần “biến không thành có”, hoàn thành mục tiêu 3.000 km cao tốc

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển trong năm 2025, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”...

Chiều 8/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải chủ trì phiên họp thứ 21 của Ban Chỉ đạo.

Phát biểu kết luận, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận, biểu dương các chủ thể liên quan đã tích cực, nỗ lực triển khai các công việc với tinh thần "biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể".

Với những kết quả đạt được, Thủ tướng đánh giá trong năm 2025 có thể vượt mục tiêu Đại hội XIII đã đề ra (3.000 km cao tốc và 1.700 km đường ven biển) và dự kiến 19/12 sẽ khánh thành tuyến đường cao tốc từ Cao Bằng qua Lạng Sơn, về Hà Nội qua miền Trung, TPHCM tới Cà Mau.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và đơn vị thi công phát huy tinh thần tất cả vì đất nước, vì nhân dân, chủ động triển khai công việc theo thẩm quyền; “vướng ở đâu, tháo gỡ ở đó”, nếu vượt thẩm quyền thì báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý kịp thời.

Công tác điều hành và tổ chức thực hiện phải bảo đảm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền và rõ sản phẩm; đẩy mạnh phân cấp, phân quyền theo phương châm “địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm”, gắn với tăng cường năng lực thực thi, kiểm tra và giám sát.

Về nhiệm vụ trọng tâm, Thủ tướng yêu cầu hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển trong năm 2025, theo tinh thần Nghị quyết 50/NQ-CP ngày 20/5/2021.

Thủ tướng nhấn mạnh tinh thần thi công phải quyết liệt, “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió”, “làm ngày không đủ, tranh thủ làm đêm”, “ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, đảm bảo tiến độ đề ra. Các địa phương cần quan tâm, không để chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư, công nhân cô đơn trên công trường.

Các Phó Thủ tướng Chính phủ làm Trưởng đoàn tiếp tục kiểm tra, rà soát, tháo gỡ khó khăn, đặc biệt đối với các dự án còn nhiều khối lượng như Đồng Đăng – Trà Lĩnh, Hữu Nghị – Chi Lăng, Tuyên Quang – Hà Giang. Các nhà thầu cần khẩn trương điều chỉnh biện pháp thi công, huy động thêm nhân lực, thiết bị và, khi cần thiết, có thể đề xuất huy động lực lượng Quân đội, Công an hỗ trợ.

Đối với dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1, Thủ tướng nhấn mạnh đây là dự án đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa chiến lược đối với đất nước. Với khối lượng công việc còn lại rất lớn, Thủ tướng yêu cầu Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) và các đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu mỗi tháng đạt khối lượng thi công trên 20%, bảo đảm chất lượng, an toàn và hiệu quả.

Đối với dự án thành phần 3 (nhà ga hành khách) và dự án thành phần 4 (các hạng mục công trình dịch vụ), Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà trực tiếp kiểm tra, đôn đốc, báo cáo hàng tuần. Các tuyến cao tốc kết nối tới sân bay Long Thành phải hoàn thành trước ngày 19/12/2025 để bảo đảm khai thác đồng bộ, hiệu quả.

Thủ tướng lưu ý, trong quá trình đẩy nhanh tiến độ, phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng công trình, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, không vì tiến độ mà rút ngắn quy trình, sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn.

Thủ tướng cũng yêu cầu các địa phương chủ động khắc phục hậu quả thiên tai, hỗ trợ nhân dân khôi phục nhà cửa, sản xuất, bảo đảm an toàn trên công trường, đặc biệt tại những khu vực chịu ảnh hưởng nặng của mưa lũ, sạt lở. Các cơ quan chuyên môn cần cập nhật dữ liệu thời tiết, địa chất, điều chỉnh thiết kế phù hợp, nghiên cứu sử dụng vật liệu mới thay thế vật liệu truyền thống, phù hợp từng vùng miền.

Thủ tướng yêu cầu phải tuyệt đối bảo đảm chất lượng công trình, vệ sinh môi trường, an toàn lao động, không vì tiến độ mà rút ngắn quy trình, sử dụng vật liệu không đạt tiêu chuẩn. Ảnh: VGP.

Đối với giai đoạn tiếp theo, Thủ tướng chỉ đạo Bộ Xây dựng và các địa phương đẩy nhanh thủ tục chuẩn bị đầu tư, làm cơ sở triển khai các dự án cao tốc giai đoạn 2026–2030.

Các địa phương Nghệ An, Quảng Trị, Quảng Ngãi, Cao Bằng được yêu cầu phối hợp Văn phòng Chính phủ hoàn thiện báo cáo nghiên cứu tiền khả thi các dự án: Cam Lộ – Lao Bảo, Quảng Ngãi – Kon Tum, Bắc Kạn – Cao Bằng, trình phê duyệt trong tháng 12/2025.

Các dự án Vinh – Thanh Thủy, Quy Nhơn – Pleiku, đường nối sân bay Gia Bình về Hà Nội đang được thẩm định để trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp thứ 10. Bộ Xây dựng được giao đẩy nhanh phê duyệt và khởi công mở rộng cao tốc TP.HCM – Trung Lương – Mỹ Thuận trong quý IV/2025. TP.HCM và Lâm Đồng khẩn trương hoàn tất thủ tục để khởi công cao tốc TP.HCM – Mộc Bài và Tân Phú – Bảo Lộc trong cùng quý.

Bộ Xây dựng, Bộ Quốc phòng và các tỉnh Ninh Bình, Hưng Yên, Đồng Nai, Lâm Đồng, Phú Thọ, Sơn La được giao đôn đốc, chỉ đạo nhà thầu tăng tốc ngay từ giai đoạn đầu, đảm bảo tiến độ các dự án Dầu Giây – Tân Phú, TP.HCM – Long Thành, Cà Mau – Cái Nước, Cái Nước – Đất Mũi, tuyến ra đảo Hòn Khoai, Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai, Ninh Bình – Hải Phòng, Gia Nghĩa – Chơn Thành, Hòa Bình – Mộc Châu.

Về đồng bộ sau khi đưa công trình vào khai thác, Thủ tướng yêu cầu các địa phương bàn giao mặt bằng sớm để triển khai trạm dừng nghỉ, đấu thầu chọn nhà đầu tư có năng lực, xây dựng công trình hiện đại, thân thiện môi trường. Cùng với đó, Bộ Xây dựng và các địa phương cần triển khai hệ thống giao thông thông minh, thu phí tự động, đáp ứng yêu cầu khai thác hiện đại, tạo nguồn vốn tái đầu tư cao tốc mới.

Bộ Xây dựng được giao phối hợp Bộ Nội vụ đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, hoàn thành vượt tiến độ, bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả. Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng rà soát, đề xuất thưởng hợp đồng theo quy định tại Nghị định 15/2023/NĐ-CP.