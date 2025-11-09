Khởi công một số dự án quan trọng quốc gia từ đầu năm 2026

Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới...

Theo Kết luận, sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã có bước đổi mới tích cực, gắn với việc triển khai ba đột phá chiến lược. Cơ cấu lại nền kinh tế ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng; từng bước lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố.

Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dưới mức tiềm năng, phụ thuộc nhiều vào đầu tư công và tín dụng, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Kinh tế vẫn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài, trong khi tiềm năng của khu vực tư nhân và các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ chưa được khai thác hiệu quả. Các động lực tăng trưởng như tích lũy vốn, năng suất lao động, đổi mới công nghệ còn ở mức thấp, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện các đột phá chiến lược còn chậm, nền tảng vĩ mô chưa thực sự bền vững.

Bộ Chính trị nhận định, yêu cầu tăng trưởng năm 2025 và giai đoạn 2026–2030 là rất cao, đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, căn cơ và khẩn trương nhằm hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.

Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa vào vận hành các thị trường và định chế tài chính – tiền tệ trọng yếu, gồm Trung tâm tài chính quốc tế, Sàn giao dịch tài sản số và Sàn giao dịch vàng. Đồng thời, khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn như cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, tuyến đường sắt quốc tế… từ đầu năm 2026.

Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, hoặc sớm hơn nếu hoàn thiện trước tiến độ.

Kết luận yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ, thực chất, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Kết luận số 199-KL/TW ngày 10/10/2025 của Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII về kinh tế – xã hội năm 2025–2026, cùng các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 và các nghị quyết sẽ ban hành thời gian tới. Các địa phương và đơn vị cần chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động, đề án bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.

Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội căn cứ Kết luận này, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế – xã hội, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên, giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10% trở lên.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, được giao kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.

Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.

Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và các tổ chức chính trị – xã hội được giao nhiệm vụ vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện và giám sát việc triển khai Kết luận.

Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần quán triệt, lồng ghép và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra, giám sát, coi kết quả triển khai Kết luận số 203-KL/TW là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức và người đứng đầu.