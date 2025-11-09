Khởi công một số dự án quan trọng quốc gia từ đầu năm 2026

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
09/11/2025, 09:34
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới...
Theo Kết luận, sau 9 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TW về “Một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế”, mô hình tăng trưởng kinh tế của Việt Nam đã có bước đổi mới tích cực, gắn với việc triển khai ba đột phá chiến lược. Cơ cấu lại nền kinh tế ngày càng dựa nhiều hơn vào năng suất, chất lượng; từng bước lấy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính; nền tảng kinh tế vĩ mô tiếp tục được củng cố.
Tuy nhiên, tăng trưởng vẫn chủ yếu theo chiều rộng, dưới mức tiềm năng, phụ thuộc nhiều vào đầu tư công và tín dụng, chưa đạt được mục tiêu đề ra. Kinh tế vẫn phụ thuộc vào các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là khu vực đầu tư nước ngoài, trong khi tiềm năng của khu vực tư nhân và các ngành kinh tế như công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ chưa được khai thác hiệu quả. Các động lực tăng trưởng như tích lũy vốn, năng suất lao động, đổi mới công nghệ còn ở mức thấp, cơ cấu lại nền kinh tế và thực hiện các đột phá chiến lược còn chậm, nền tảng vĩ mô chưa thực sự bền vững.
Bộ Chính trị nhận định, yêu cầu tăng trưởng năm 2025 và giai đoạn 2026–2030 là rất cao, đặt ra nhiều thách thức, đòi hỏi sự chuẩn bị bài bản, căn cơ và khẩn trương nhằm hoàn thành các mục tiêu của Đại hội XIII của Đảng và thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược phát triển đất nước đến năm 2030 và 2045.
Trên cơ sở đó, Bộ Chính trị yêu cầu tập trung chỉ đạo hoàn tất các bước chuẩn bị để đưa vào vận hành các thị trường và định chế tài chính – tiền tệ trọng yếu, gồm Trung tâm tài chính quốc tế, Sàn giao dịch tài sản số và Sàn giao dịch vàng. Đồng thời, khởi công một số dự án quan trọng quốc gia trong các lĩnh vực giao thông, năng lượng, hạ tầng và các dự án sử dụng vốn đầu tư công lớn như cao tốc Bắc – Nam phía Đông, Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận, tuyến đường sắt quốc tế… từ đầu năm 2026.
Bộ Chính trị giao Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương tiếp tục hướng dẫn tổng kết Nghị quyết số 05-NQ/TW ở các địa phương, cơ quan, đơn vị; xây dựng dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV về các giải pháp chiến lược thúc đẩy tăng trưởng kinh tế hai con số; đồng thời xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các đề án, dự án cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, trình Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương khóa XIV, hoặc sớm hơn nếu hoàn thiện trước tiến độ.
Kết luận yêu cầu các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị – xã hội tiếp tục quán triệt, thể chế hóa và tổ chức thực hiện đầy đủ, thực chất, hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chỉ thị của Đảng, trọng tâm là Kết luận số 199-KL/TW ngày 10/10/2025 của Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII về kinh tế – xã hội năm 2025–2026, cùng các Nghị quyết số 57, 59, 66, 68, 70, 71, 72 và các nghị quyết sẽ ban hành thời gian tới. Các địa phương và đơn vị cần chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh kế hoạch, chương trình hành động, đề án bảo đảm rõ người, rõ việc, rõ nguồn lực, rõ tiến độ và rõ trách nhiệm.
Bộ Chính trị giao Đảng ủy Chính phủ và Đảng ủy Quốc hội căn cứ Kết luận này, chỉ đạo hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật về kinh tế – xã hội, phấn đấu mục tiêu tăng trưởng năm 2025 đạt từ 8% trở lên, giai đoạn 2026–2030 đạt từ 10% trở lên.
Ủy ban Kiểm tra Trung ương, phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương và Văn phòng Trung ương Đảng, được giao kiểm tra việc sắp xếp tổ chức bộ máy, phân cấp, phân quyền gắn với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cắt giảm đầu mối bên trong các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị theo Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII.
Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Dân vận Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo công tác tuyên truyền nhằm tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của hệ thống chính trị, hướng tới mục tiêu tăng trưởng nhanh và bền vững của đất nước năm 2025 và giai đoạn tiếp theo.
Đảng ủy Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể Trung ương và các tổ chức chính trị – xã hội được giao nhiệm vụ vận động các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện và giám sát việc triển khai Kết luận.
Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương cần quán triệt, lồng ghép và xây dựng kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, thường xuyên kiểm tra, giám sát, coi kết quả triển khai Kết luận số 203-KL/TW là căn cứ quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hằng năm của tổ chức và người đứng đầu.
21:07, 08/11/2025
11:40, 28/08/2025
Phó Thủ tướng Lê Thành Long gợi mở hướng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát, đầu tư vào hạ tầng du lịch; phối hợp các bộ, ngành để tháo gỡ các vướng mắc về tuyến bay, cơ chế đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển trong năm 2025, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 26 tỉnh, thành phố đang triển khai các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông vận tải...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động sản xuất, khai thác và sử dụng loại hình phương tiện bay đặc thù đang phát triển nhanh tại Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: