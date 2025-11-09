Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Điện Biên phải trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc

Phó Thủ tướng Lê Thành Long gợi mở hướng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát, đầu tư vào hạ tầng du lịch; phối hợp các bộ, ngành để tháo gỡ các vướng mắc về tuyến bay, cơ chế đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương...

Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực và cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đặc biệt là kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, giảm nghèo, phát triển giáo dục và bảo đảm an ninh biên giới.

Nhấn mạnh Điện Biên là địa bàn chiến lược của vùng Tây Bắc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Trung Quốc, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Điện Biên được định hướng phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc, vừa là trung tâm phát triển kinh tế - du lịch, vừa là địa bàn vững chắc về quốc phòng, an ninh.

Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nhất là các dự án giao thông kết nối vùng động lực và khu vực cửa khẩu.

Đồng thời, Điện Biên cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, y tế và quản lý hành chính, hướng tới nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả, trong đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.

Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho những tháng cuối năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo để tạo bứt phá phát triển.

Trong đó, du lịch phải được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với việc hình thành các điểm đến chất lượng cao, phát triển dịch vụ lưu trú đạt chuẩn quốc gia, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng, đặc biệt là ngoại ngữ cho lao động địa phương.

Về hạ tầng kết nối, Phó Thủ tướng gợi mở hướng phát triển giao thông đường bộ và đường hàng không, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát đầu tư hạ tầng du lịch, phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ vướng mắc về tuyến bay, cơ chế đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương.

Đối với các lĩnh vực giáo dục và y tế, Phó Thủ tướng cho biết Trung ương đang triển khai các nghị quyết và đề án mới về phòng chống lũ quét, phát triển giáo dục vùng khó khăn, dạy tiếng láng giềng cho học sinh các tỉnh biên giới và củng cố mạng lưới y tế cơ sở.

Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với Điện Biên rà soát, bố trí hợp lý nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực y tế, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để địa phương chủ động hơn trong công tác tuyển dụng, quản lý và điều hành.

Đối với các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành Trung ương phối hợp xem xét, xử lý, trong đó có đề xuất hỗ trợ hơn 63 tỷ đồng để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, trang bị 20 xe cứu thương cho các xã vùng sâu, vùng xa, bổ sung nguồn lực đầu tư giáo dục và đào tạo nghề, cũng như nghiên cứu hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực cho vùng đặc biệt khó khăn.