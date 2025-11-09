Phó Thủ tướng Lê Thành Long: Điện Biên phải trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Hai, 10/11/2025
Minh Kiệt
09/11/2025, 09:35
Phó Thủ tướng Lê Thành Long gợi mở hướng kết nối giao thông đường bộ, đường hàng không, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát, đầu tư vào hạ tầng du lịch; phối hợp các bộ, ngành để tháo gỡ các vướng mắc về tuyến bay, cơ chế đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương...
Chiều 8/11, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long dẫn đầu Đoàn công tác của Chính phủ đã có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Điện Biên về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2025.
Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực và cách làm sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Điện Biên trong phát triển kinh tế - xã hội thời gian qua, đặc biệt là kết quả tích cực trong thu hút đầu tư, giảm nghèo, phát triển giáo dục và bảo đảm an ninh biên giới.
Nhấn mạnh Điện Biên là địa bàn chiến lược của vùng Tây Bắc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong tam giác phát triển Việt Nam – Lào – Trung Quốc, Phó Thủ tướng yêu cầu tỉnh cần phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế để tạo đột phá mạnh mẽ hơn trong giai đoạn tới.
Phó Thủ tướng nhấn mạnh tỉnh Điện Biên được định hướng phấn đấu trở thành cực tăng trưởng mới của vùng Tây Bắc, vừa là trung tâm phát triển kinh tế - du lịch, vừa là địa bàn vững chắc về quốc phòng, an ninh.
Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng yêu cầu đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn về thủ tục, giải phóng mặt bằng và đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm, nhất là các dự án giao thông kết nối vùng động lực và khu vực cửa khẩu.
Đồng thời, Điện Biên cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục, y tế và quản lý hành chính, hướng tới nền hành chính phục vụ, minh bạch, hiệu quả, trong đó nâng cao hiệu quả hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp.
Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh xây dựng kịch bản tăng trưởng cụ thể cho những tháng cuối năm 2025 và giai đoạn tiếp theo, phát huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo để tạo bứt phá phát triển.
Trong đó, du lịch phải được xác định là ngành kinh tế mũi nhọn, gắn với việc hình thành các điểm đến chất lượng cao, phát triển dịch vụ lưu trú đạt chuẩn quốc gia, đồng thời tăng cường đào tạo kỹ năng, đặc biệt là ngoại ngữ cho lao động địa phương.
Về hạ tầng kết nối, Phó Thủ tướng gợi mở hướng phát triển giao thông đường bộ và đường hàng không, khuyến khích doanh nghiệp khảo sát đầu tư hạ tầng du lịch, phối hợp với các bộ, ngành để tháo gỡ vướng mắc về tuyến bay, cơ chế đầu tư và phát triển dịch vụ tại địa phương.
Đối với các lĩnh vực giáo dục và y tế, Phó Thủ tướng cho biết Trung ương đang triển khai các nghị quyết và đề án mới về phòng chống lũ quét, phát triển giáo dục vùng khó khăn, dạy tiếng láng giềng cho học sinh các tỉnh biên giới và củng cố mạng lưới y tế cơ sở.
Phó Thủ tướng đề nghị Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế phối hợp với Điện Biên rà soát, bố trí hợp lý nguồn lực, trang thiết bị, nhân lực y tế, đồng thời đẩy mạnh phân cấp, phân quyền để địa phương chủ động hơn trong công tác tuyển dụng, quản lý và điều hành.
Đối với các kiến nghị của tỉnh, Phó Thủ tướng giao các bộ, ngành Trung ương phối hợp xem xét, xử lý, trong đó có đề xuất hỗ trợ hơn 63 tỷ đồng để triển khai hồ sơ bệnh án điện tử, trang bị 20 xe cứu thương cho các xã vùng sâu, vùng xa, bổ sung nguồn lực đầu tư giáo dục và đào tạo nghề, cũng như nghiên cứu hoàn thiện chính sách thu hút nhân lực cho vùng đặc biệt khó khăn.
Theo báo cáo của tỉnh Điện Biên, đến hết quý III/2025, tốc độ tăng trưởng GRDP đạt 6,76%, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, trong đó công nghiệp, thương mại và dịch vụ chiếm tỷ trọng ngày càng cao.
Tỉnh đã khởi công nhiều dự án trọng điểm như Khu đô thị Mường Thanh A, Phố đi bộ Sân bay Mường Thanh, Khu đô thị Tổ 17-18 phường Điện Biên Phủ, đồng thời thu hút nhiều nhà đầu tư lớn như FPT, Viettel, TTH Group, với tổng vốn đề xuất trên 5.000 tỷ đồng.
Hoạt động thương mại và dịch vụ sôi động, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu tiêu dùng tăng hơn 12% so với cùng kỳ, thu ngân sách đạt khoảng 77% kế hoạch năm, kim ngạch xuất nhập khẩu vượt 110 triệu USD, chủ yếu qua Cửa khẩu quốc tế Tây Trang.
Trong 10 tháng năm 2025, Điện Biên đã giải ngân hơn 50% kế hoạch vốn đầu tư công, cao hơn cùng kỳ năm trước, song một số dự án vẫn chậm tiến độ do vướng mắc về mặt bằng, thủ tục đầu tư và điều kiện thi công.
Thay mặt Bộ Chính trị, Tổng Bí thư Tô Lâm vừa ký ban hành Kết luận số 203-KL/TW về việc tiếp tục tập trung thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm bảo đảm thực hiện ở mức cao nhất mục tiêu tăng trưởng năm 2025, tạo đà vững chắc cho tăng trưởng bền vững ở mức hai con số trong giai đoạn tới...
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính yêu cầu toàn ngành tập trung cao độ, hoàn thành mục tiêu đưa vào khai thác ít nhất 3.000 km đường cao tốc và khoảng 1.700 km đường ven biển trong năm 2025, với tinh thần “biến không thành có, biến khó thành dễ, biến không thể thành có thể”...
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 45-2025 phát hành ngày 10/11/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 26 tỉnh, thành phố đang triển khai các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông vận tải...
Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 288/2025/NĐ-CP quy định về quản lý tàu bay không người lái và phương tiện bay khác, nhằm hoàn thiện khung pháp lý cho hoạt động sản xuất, khai thác và sử dụng loại hình phương tiện bay đặc thù đang phát triển nhanh tại Việt Nam...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: