Thủ tướng chủ trì phiên họp thứ 21 Ban Chỉ đạo các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải

Chiều 8/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án quan trọng quốc gia, trọng điểm ngành giao thông vận tải, chủ trì phiên họp lần thứ 21 của Ban Chỉ đạo. Phiên họp được kết nối trực tuyến tới 26 tỉnh, thành phố đang triển khai các dự án trọng điểm thuộc lĩnh vực giao thông vận tải...

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh phát triển hạ tầng là một trong 3 đột phá chiến lược được xác định xuyên suốt từ Đại hội XI của Đảng đến nay. Kinh nghiệm nhiều quốc gia cho thấy, muốn phát triển nhanh, phải đầu tư mạnh cho hạ tầng chiến lược, coi đây là động lực trực tiếp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Thủ tướng khẳng định thực tiễn thời gian qua cho thấy địa phương nào giải ngân đầu tư công tốt, nơi đó kinh tế phát triển nhanh và bền vững. Những tỉnh, thành đạt mức tăng trưởng hai con số đều là những địa phương có kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, tạo dư địa cho sản xuất – kinh doanh phát triển.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo, đến nay cả nước có hơn 120 dự án và dự án thành phần thuộc phạm vi theo dõi, trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố, tập trung ở ba lĩnh vực: đường bộ, hàng không và cảng biển. Sau 20 phiên họp trước đó, đã có 19 dự án đường bộ và một dự án hàng không hoàn thành, đưa vào khai thác, góp phần nâng tổng chiều dài đường cao tốc trên cả nước lên 2.476 km. Các dự án hoàn thành đã mở rộng không gian phát triển, giảm chi phí logistics, nâng cao năng lực cạnh tranh và mang lại lợi ích thiết thực cho người dân, doanh nghiệp.

Hiện Bộ Xây dựng và các địa phương đang triển khai thi công 733 km đường cao tốc với 22 dự án, dự án thành phần, trong đó 16 dự án dài 575 km đang bám sát tiến độ hoàn thành năm 2025, còn 6 dự án dài 158 km chậm tiến độ; khối lượng thi công tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành vẫn còn rất lớn.

Thủ tướng yêu cầu từ nay đến ngày 19/12/2025, thời điểm tổ chức lễ khởi công, khánh thành các công trình, dự án lớn, chỉ còn gần 2 tháng, đây là giai đoạn then chốt để tăng tốc, bứt phá hoàn thành mục tiêu. Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương, nhà thầu tập trung báo cáo, thảo luận với tinh thần “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ sản phẩm.

Thủ tướng ghi nhận và biểu dương tinh thần “vượt nắng thắng mưa, không thua bão gió” của các chủ đầu tư, nhà thầu, kỹ sư và công nhân đang trực tiếp thi công trên các công trường, nhất là trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt tại nhiều khu vực.

Để tiếp tục thúc đẩy tiến độ, Thủ tướng Chính phủ đã quyết định bổ sung ba dự án mới vào danh mục công trình thuộc Ban Chỉ đạo, gồm: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, và xây dựng cầu Cần Thơ 2 – những dự án được kỳ vọng tiếp tục tạo động lực phát triển hạ tầng quốc gia trong giai đoạn tới.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại phiên họp. Ảnh: VGP

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, tại phiên họp thứ 20 (ngày 10/9/2025), Thủ tướng, Trưởng Ban Chỉ đạo, đã giao 30 nhiệm vụ cụ thể cho các bộ, ngành, địa phương, tập trung vào tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh thủ tục đầu tư, chuẩn bị cho lễ khởi công và khánh thành các công trình dịp 19/12/2025. Đến nay, 8 nhiệm vụ đã hoàn thành đúng tiến độ, trong đó có nhiều nội dung quan trọng.

Bộ Xây dựng đã kiểm tra hiện trường, tham mưu cho Ban Chỉ đạo và các Phó Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy tiến độ các dự án thuộc danh mục 3.000 km cao tốc hoàn thành năm 2025; yêu cầu các địa phương kiểm soát cung – cầu và giá vật liệu xây dựng, công bố kịp thời đơn giá nhân công, ca máy và chỉ số giá xây dựng để ổn định thị trường; đồng thời chỉ đạo chủ đầu tư khắc phục thiệt hại do mưa lũ, bảo đảm thi công liên tục.

Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã trình Chính phủ Nghị quyết về cơ chế, chính sách đặc thù tháo gỡ khó khăn khi thực hiện Luật Địa chất và Khoáng sản. Bộ Tài chính hoàn thành Nghị định hướng dẫn Luật Đấu thầu 2025, báo cáo tổng kết Nghị quyết 106/2023/QH15 về thí điểm chính sách đầu tư đường bộ, đồng thời hoàn tất báo cáo thẩm định chủ trương đầu tư dự án cao tốc Vinh – Thanh Thủy để trình Quốc hội. Bộ Công Thương đã hướng dẫn xử lý vướng mắc trong khai thác mỏ bô xít Nhân Cơ, bảo đảm không chồng lấn với dự án cao tốc Gia Nghĩa – Chơn Thành.

Ngoài ra, các cơ quan đang triển khai 21 nhiệm vụ (trong đó 10 nhiệm vụ chỉ đạo, điều hành thường xuyên và 11 nhiệm vụ đang trong thời hạn). Hiện còn một nhiệm vụ liên quan đến giải phóng mặt bằng chưa đạt yêu cầu tiến độ.