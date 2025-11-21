Vietjet khởi động chuỗi ưu đãi “Biết ơn mình” với triệu vé bay giảm giá đến 100%

Giá vàng trong nước và thế giới
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Thứ Sáu, 21/11/2025
Thu Hà
21/11/2025, 11:11
Tưng bừng đón mùa lễ hội cuối năm và Tết, Vietjet mang đến chương trình ưu đãi lớn nhất năm “Biết ơn mình bằng hành trình trên mây”, dành tặng khách hàng triệu vé bay giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí), tặng thêm 20kg hành lý ký gửi cùng nhiều khuyến mãi hấp dẫn khác.
Từ 24/11 – 30/11/2025, Vietjet dành tặng hàng triệu vé Eco giảm đến 100% (chưa bao gồm thuế, phí) cho tất cả các đường bay khi khách hàng đặt vé và nhập mã THANKME tại www.vietjetair.com và ứng dụng Vietjet Air. Với thời gian bay linh hoạt từ 5/1/2026 đến 27/5/2026 (*), hành khách có thể thoải mái lựa chọn hành trình, từ những chuyến bay khắp Việt Nam đến các đường bay quốc tế kết nối với Australia, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Indonesia, Thái Lan, Philippines, Singapore, Malaysia, Lào, Campuchia... Hành khách bay quốc tế cùng vé Eco của Vietjet còn được tặng thêm 20kg hành lý ký gửi (**), thoải mái hành lý cho những chuyến du lịch, mua sắm...
“Biết ơn mình bằng hành trình trên mây” là thông điệp Vietjet gửi đến người dân và du khách trong mùa lễ hội cuối năm – khoảng thời gian mỗi người nhìn lại hành trình đã đi qua, trân trọng những nỗ lực của bản thân và tự thưởng cho mình một chuyến bay để tái tạo năng lượng, sẵn sàng chinh phục những cột mốc mới đáng tự hào hay sum vầy cùng bạn bè, gia đình.
Từ nay đến hết tháng 2/2026, các chuyến bay Vietjet sẽ mang đến nhiều hoạt động giải trí đặc sắc chào đón mùa lễ hội lớn nhất năm như Giáng sinh, Tết Dương lịch, ngày Lễ Tình yêu, Tết Nguyên đán 2026, cùng nhiều quà tặng bất ngờ dành cho hành khách trên chuyến bay.
Bay cùng Vietjet, cùng Biết ơn mình bằng hành trình trên mây!
(*) Thời gian bay cụ thể tuỳ thuộc từng đường bay;
(**) Điều kiện và điều khoản;
Lưu ý: Ưu đãi không áp dụng cho một số giai đoạn bay cao điểm. Vui lòng tham khảo tại đây.
Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet dẫn đầu cuộc cách mạng trong ngành hàng không Việt Nam, khu vực và thế giới. Với khả năng quản lý chi phí, khai thác, vận hành vượt trội, Vietjet mang tới cơ hội bay với chi phí tiết kiệm, linh hoạt, cung cấp đa dạng dịch vụ, đáp ứng mọi nhu cầu tiêu dùng của khách hàng.
Vietjet là thành viên chính thức của Hiệp hội Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA) và sở hữu chứng nhận An toàn Khai thác IOSA. Hãng hàng không tư nhân lớn nhất Việt Nam được xếp hạng 7 sao - cao nhất thế giới về an toàn hàng không bởi tổ chức uy tín AirlineRatings, top 50 hãng hàng không tốt nhất toàn cầu về hoạt động và sức khỏe tài chính của AirFinance Journal, liên tục nhận giải hãng hàng không chi phí thấp tốt nhất trao bởi các tổ chức uy tín như Skytrax, CAPA, AirlineRatings...
Thông tin chi tiết tại www.vietjetair.com
UBND thành phố Đà Nẵng đang triển khai các thủ tục đẩy nhanh tiến độ phê duyệt 2 dự án thành phần bồi thường giải phóng mặt bằng, và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao với tổng mức đầu tư hơn 19.500 tỷ đồng.
Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Công điện 224/CĐ-TTg yêu cầu các bộ, ngành, địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn tất chuẩn bị cho lễ khánh thành, khởi công đồng loạt gần 200 dự án quy mô lớn trên cả nước vào ngày 19/12/2025, chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng...
Khu đất 21 ha tại xã Đức Thọ vừa bước vào giai đoạn khảo sát để triển khai dự án trung tâm logistics xanh theo đề xuất của Viettel Post. Đây là vị trí có khả năng liên kết mạnh mẽ với cao tốc, sân bay và đường sắt, mở ra cơ hội hình thành một trung tâm trung chuyển hiện đại ở Bắc Hà Tĩnh.
Dự thảo thông tư mới về vùng nước cảng biển khu vực địa phận các địa phương mới sau sáp nhập gồm Vĩnh Long, Cần Thơ, Đồng Tháp và An Giang đang được Bộ Xây dựng lấy ý kiến nhằm thay thế Thông tư số 04/2016/TT-BGTVT trước đó...
Trong bối cảnh nền kinh tế còn nhiều biến động, tỉnh Phú Thọ đã nỗ lực thúc đẩy các động lực tăng trưởng, cải thiện môi trường đầu tư - kinh doanh và tăng cường hỗ trợ doanh nghiệp. Những kết quả đạt được trong 10 tháng đầu năm 2025, cùng với định hướng xúc tiến đầu tư cho năm 2026, cho thấy quyết tâm đưa Phú Thọ trở thành điểm đến hấp dẫn của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.
VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Chứng khoán
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: