Vietnam Airlines bổ nhiệm lại Chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc và các thành viên HĐQT

Tổng Công ty Hàng không Việt Nam - CTcổ phiếu - Vietnam Airlines (mã HVN-HOSE) thông báo thay đổi nhân sự - bổ nhiệm lại Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc, Thành viên HĐQT.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 04/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 25/06/2025 và Nghị quyết HĐQT số 1061/NQ-HĐQT/TCTHK ngày 25/06/2025, của Tổng công ty Hàng không Việt nam - CTCP (TCTHK), Vietnam Airlines cho biết việc bổ nhiệm lại chức vụ Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc và thành viên HĐQT.

Cụ thể: Vietnam Airlines bổ nhiệm lại ông Đặng Ngọc Hòa (1972) tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT; ông Lê Hồng Hà (1972) tiếp tục giữ chức vụ Tổng Giám đốc - thành viên HĐQT, ông Tạ Mạnh Hùng (1972); ông Lê Trường Giang (1967) tiếp tục giữ chức vụ thành viên HĐQT. Thời hạn 5 năm, bắt đầu tư ngày 25/6/2025.

Hiện cá nhân ông Hòa đang sở hữu 21.595 cổ phiếu HVN và đại điện cho cổ đông nhà nước (Bộ Tài chính) là 444.471.775 cổ phiếu; cá nhân ông Hà nắm giữ 13.011 cổ phiếu và đại diện sở hữu cổ đông nhà nước là 333.424.742 cổ phiếu;

Cá nhân ông Hùng nắm giữ 20.604 cổ phiếu và đại diện sở hữu Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước (SCIC) là 222.235.887 cổ phiếu; Còn ông Giang đang sở hữu 19.030 cổ phiếu và đại diện sở hữu cổ đông nhà nước là 222.235.887 cổ phiếu.

Về kế hoạch tiền lương, cổ đông công ty thông qua kết quả thực hiện quỹ tiền lương, thù lao cho năm 2024 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát với tổng số tiền là 6.216,8 triệu đồng - trong đó, quỹ tiền lương là 5.411,9 triệu đồng, Quỹ thù lao là 804,9 triệu đồng.

Và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2025 của thành viên HĐQT, Ban kiểm soát là 9.432 triệu đồng - trong đó, Quỹ tiền lương là 8.184 triệu đồng và Quỹ thù lao là 1.248 triệu đồng.

Bên cạnh đó, HVN thông qua kế hoạch kinh doanh của Tổng công ty mẹ với khách vận chuyển đạt 25,4 triệu khách, vượt 11,6% so với thực hiện năm 2024; Tấn vận chuyển có doanh thu (RTK - Revenue Tonne Kilometer) đạt 4,89 tỷ tấn.km; doanh thu hợp nhất đạt 116.715 tỷ, tăng 3,5%; doanh thu công ty mẹ đạt 93.283 tỷ đồng, tăng 10,4% so với thực hiện năm 2024, lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 5.554 tỷ đồng, bằng 66% thực hiện năm 2024; lợi nhuận công ty mẹ đạt 4.168 tỷ đồng, tăng 49,6% so với thực hiện năm 2024.

Bên cạnh đó, cổ đông HVN thông qua kế hoạch đầu tư phát triển năm 2025 với tổng mức đầu tư phát triển không vượt quá 2.090 tỷ đồng.