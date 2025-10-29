Viettel Construction: Dấn thân để phụng sự, đổi mới để dẫn đầu

Trong dòng chảy của thời đại số, khi mọi cấu trúc kinh tế - xã hội liên tục biến đổi, có những giá trị vẫn vẹn nguyên. Với Tổng Công ty CP Công trình Viettel (Viettel Construction), tinh thần phụng sự luôn là điểm tựa để vượt qua thử thách và là nền móng kiến tạo tương lai. Từ tinh thần ấy, một khát vọng lớn lao đang được hun đúc – vươn mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới của dân tộc Việt Nam.

KHỞI NGUỒN TỪ SỨ MỆNH PHỤNG SỰ

Ba thập kỷ trước, khi đất nước bước vào thời kỳ hiện đại hóa, Viettel Construction ra đời từ những viên gạch đầu tiên của viễn thông quốc gia. Không có lợi thế về vốn hay thương hiệu, những người lính công trình chỉ mang theo niềm tin tuyệt đối vào sứ mệnh phục vụ Tổ quốc – Quân đội – Nhân dân.

Viettel Construction không chỉ thi công công trình mà còn khai mở huyết mạch thông tin quốc gia, từ những cột ăng-ten vươn cao giữa núi rừng, tới tuyến cáp quang trục Bắc – Nam xuyên suốt hơn 2.000km. Mỗi đoạn cáp chôn sâu dưới lòng đất không chỉ mang dữ liệu – mà chuyên chở cả khát vọng bảo vệ chủ quyền số, gìn giữ an ninh thông tin quốc gia trong thời đại mới.

Tinh thần phụng sự, với Viettel Construction, không phải khẩu hiệu, đó là lý tưởng, là kim chỉ nam. Là thứ được tôi rèn trong máu xương, bồi đắp qua từng công trình, thử lửa trong từng trận chiến với thời gian, thời tiết, và cả chính bản thân mình. Chính sự âm thầm, bền bỉ, dấn thân ấy đã góp phần đưa viễn thông Việt Nam thoát khỏi tình trạng lạc hậu, vươn mình trên bản đồ công nghệ toàn cầu.

BỨT PHÁ KHỎI VÙNG AN TOÀN

Khi hạ tầng viễn thông bão hòa, Viettel Construction đã chủ động chuyển hướng. Từ đơn vị thi công, doanh nghiệp mở rộng sang đầu tư hạ tầng TowerCo, năng lượng mặt trời, cơ điện, xây dựng dân dụng và dịch vụ kỹ thuật.

• TowerCo: Sở hữu hơn 10.000 trạm BTS, giữ vị thế số 1 Việt Nam.

• Xây dựng dân dụng: Hoàn thiện hơn 2.000 ngôi nhà mỗi năm, vươn tới vùng sâu vùng xa.

• Dịch vụ kỹ thuật: Phục vụ hơn 3 triệu khách hàng với các dịch vụ từ điện lạnh đến năng lượng sạch.

• Năng lượng tái tạo: Tiên phong chuyển dịch xanh – sạch – bền vững.

Viettel Construction khẳng định vị thế doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong đa lĩnh vực.

Từ những bước đi chiến lược ấy, Viettel Construction đã không chỉ duy trì sự tồn tại mà còn vươn lên mạnh mẽ, trở thành biểu tượng chuyển mình thành công trong hệ sinh thái Viettel và trong ngành xây dựng – hạ tầng - kỹ thuật tại Việt Nam. Không có doanh nghiệp nào giữ được tốc độ tăng trưởng doanh thu hai con số trong suốt nhiều năm nếu không có nội lực vượt trội. Không có tổ chức nào liên tục mở rộng địa bàn và lĩnh vực nếu không mang trong mình khát vọng kiến tạo dài hạn. Và chắc chắn, không có một Viettel Construction “tổng lực” hôm nay nếu không có một Viettel Construction “xốc vai gánh vác” từ hôm qua.

CHUYỂN ĐỔI ĐỂ VƯƠN LÊN TRONG KỶ NGUYÊN SỐ

Không chọn lối đi dễ, Viettel Construction chọn đối diện thách thức: chuyển đổi số toàn diện, tự phát triển công nghệ lõi, tinh gọn tổ chức và trao quyền cho tuyến đầu để rút ngắn khoảng cách giữa ý tưởng và hành động. Trong khi Chính phủ thúc đẩy ba trụ cột phát triển – thể chế, hạ tầng và công nghệ – Viettel Construction không đứng ngoài cuộc. Doanh nghiệp chủ động kiến tạo, gợi mở xu hướng, trở thành lực lượng tiên phong thúc đẩy quốc gia tiến lên.

Viettel Construction đẩy mạnh đầu tư công nghệ để nâng cao hiệu quả vận hành, tối ưu quản lý và phát triển bền vững.

Tại Viettel Construction, không có tư duy an toàn, chỉ có tinh thần “hôm nay tốt hơn hôm qua”. Nhờ đó, năng suất lao động tăng 20–25% mỗi năm và mục tiêu doanh thu tỷ đô vào năm 2030 trở nên khả thi. Nhưng với Viettel Construction, con số không phải mục tiêu cuối cùng. Giá trị thật nằm ở từng công trình góp phần cải thiện đời sống người dân, từng dịch vụ thân thiện với môi trường và từng con người dấn thân phụng sự. Doanh nghiệp không chỉ tạo ra hạ tầng – mà còn kiến tạo giá trị cho xã hội.

KHẲNG ĐỊNH VỊ THẾ THƯƠNG HIỆU QUỐC GIA

Với tư duy “phụng sự để dẫn đầu, dẫn đầu để tiếp tục phụng sự”, Viettel Construction đã được vinh danh Anh hùng Lao động, cùng hàng loạt giải thưởng uy tín: Huân chương Lao động, Cờ thi đua Chính phủ, Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, Top 10 nhà thầu xây dựng hàng đầu, giải Vietnam Digital Awards, Make In VietNam, Thương hiệu Quốc gia…

Mỗi danh hiệu là minh chứng cho năng lực, uy tín và tinh thần cống hiến của tập thể những con người mang phẩm chất “người lính thời bình” – sẵn sàng nhận việc khó, xông pha nơi gian khổ, hoàn thành nhiệm vụ bằng hành động thực tế.

KHÁT VỌNG TƯƠNG LAI

Trong dòng chảy khốc liệt của kỷ nguyên vươn mình và chuyển đổi, khi nhiều doanh nghiệp còn loay hoay định vị lại chính mình, Viettel Construction đã chọn cho mình một con đường rõ ràng: trở thành trụ cột hạ tầng của quốc gia, lực lượng kỹ thuật của nhân dân, và người bạn đồng hành bền bỉ trên con đường Việt Nam bước ra thế giới. Không cần phải là người lớn tiếng. Nhưng chắc chắn là người luôn có mặt đúng lúc. Đó chính là cách mà Viettel Construction phụng sự. Đó cũng là cách mà họ đang – và sẽ – vươn mình.