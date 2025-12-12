J&T Express nâng cấp vận hành đáp ứng nhu cầu mua sắm cuối năm

Giá vàng trong nước và thế giới
J&T Express tăng cường nhân lực và công nghệ để đảm bảo giao hàng đúng hẹn trong mùa cao điểm cuối năm 2025, phục vụ nhu cầu bùng nổ từ thị trường thương mại điện tử.
Theo dự báo của Metric, thị trường thương mại điện tử Việt Nam trong quý 4 năm 2025 sẽ đạt doanh thu khoảng 105.000 tỷ đồng với gần 1,1 tỷ sản phẩm, tăng 1,35% và 8,14% so với quý 3. Sự bùng nổ đến từ các chiến dịch mua sắm lớn như 11 tháng 11, 12 tháng 12 và Tết Dương lịch, cùng mức tiêu dùng mạnh mẽ ở nhóm hàng điện tử, gia dụng và thời trang.
Theo đà với sự tăng trưởng đó, hệ thống vận hành của các doanh nghiệp logistics phải đối mặt với áp lực vô cùng lớn. Lưu lượng đơn hàng tăng đột biến trong thời gian ngắn đòi hỏi doanh nghiệp chuyển phát phải duy trì tốc độ xử lý ổn định, bảo đảm dòng chảy hàng hóa luôn thông suốt. Vai trò của ngành chuyển phát vì thế trở nên đặc biệt quan trọng trong việc hỗ trợ các chủ shop, doanh nghiệp SME cũng như người dùng cá nhân đang có nhu cầu gửi hàng hóa nhiều hơn trong các dịp lễ tết cuối năm.
Để đáp ứng nhu cầu tăng mạnh trong mùa cao điểm, J&T Express đã triển khai hàng loạt nâng cấp trọng yếu trên toàn hệ thống. Về nhân sự, doanh nghiệp đã cho tăng cường thêm hàng ngàn lao động tại các trung tâm khai thác và bưu cục; triển khai kế hoạch tăng cường thêm 265 xe tải vào tháng 12; tiếp tục ứng dụng công nghệ hiện đại để bảo đảm khả năng vận hành trong dịp cao điểm.
Chị Thúy Quỳnh, đại diện thương hiệu yến Yên Hy Bird’s Nest cho biết, dịp cuối năm luôn là giai đoạn nhu cầu quà biếu tăng mạnh, đặc biệt với các sản phẩm bồi bổ sức khỏe. Khi lượng đơn liên tục đổ về, chất lượng giao nhận trở thành yếu tố then chốt vì ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng. Hiện tại, hầu hết các sản phẩm của Yên Hy đều do J&T Express vận chuyển. Theo chị, trong mùa cao điểm này, những cải tiến vận hành của J&T Express được thể hiện rõ qua sự đúng hẹn và cập nhật minh bạch ở từng bước giao hàng. Mỗi đơn hàng đều có thời gian giao dự kiến và đa số được hoàn tất sớm hơn, giúp thương hiệu duy trì trải nghiệm ổn định cho khách dù lượng đơn tăng mạnh.
Trước khi giao đến tay người nhận, mỗi hộp yến đều được Yên Hy đóng gói kỹ lưỡng với lớp chống sốc và tem niêm phong hoàn chỉnh. Khi khách nhận hàng, bao bì vẫn nguyên vẹn, sản phẩm không xê dịch hay ảnh hưởng chất lượng. "Sự chỉn chu này góp phần giữ hình ảnh chuyên nghiệp của thương hiệu ngay từ khoảnh khắc khách mở hộp", chị Quỳnh cho biết.
Từ phía người mua, chị Yến Nhi, khách hàng đã gắn bó ba năm với Yên Hy cũng đánh giá dịch vụ giao hàng của J&T Express nhìn chung rất ổn định. Lần hiếm hoi đơn bị trễ do mưa lớn gây ngập lụt, nhân viên đã giải thích rõ ràng, xin lỗi và chủ động điều chỉnh thời gian giao theo mong muốn của chị. Cách xử lý nhanh và chân thành đó giúp chị tiếp tục tin tưởng đơn vị vận chuyển ngay cả trong mùa cao điểm.
Đại diện J&T Express cho biết cuối năm luôn là giai đoạn doanh nghiệp tập trung nguồn lực lớn nhất để phục vụ thị trường. Mục tiêu quan trọng nhất là duy trì tốc độ giao hàng ổn định ngay cả khi lưu lượng đơn tăng rất cao. Đây không chỉ là lời hứa trong ngắn hạn mà còn là cam kết cốt lõi trong chiến lược chất lượng mà J&T theo đuổi trong dài hạn.
Với sự chuẩn bị toàn diện về con người, phương tiện và công nghệ, J&T Express khẳng định sẵn sàng đồng hành cùng chủ shop, doanh nghiệp SME và khách hàng cá nhân trong mùa mua sắm cuối năm 2025. Mỗi đơn hàng đều được xử lý chu toàn, đúng hẹn và trọn vẹn theo đúng phương châm “Giao đúng giờ - Nhận chu toàn”.
Dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán đối với hộ và cá nhân kinh doanh không thuộc diện chịu thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân sẽ thực hiện kê khai doanh thu thay vì phải ghi sổ kế toán. Quy định mới nhằm giảm thủ tục, tiết kiệm thời gian và chi phí cho nhóm hộ kinh doanh nhỏ, doanh thu thấp…
Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp thành phố Huế đang mời gọi nhà đầu tư thực hiện hai dự án hạ tầng quy mô lớn tại Chân Mây, mở rộng quỹ đất công nghiệp và tăng sức cạnh tranh cho khu kinh tế ven biển...
Thông qua mạng lưới nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng phủ rộng khắp 34 tỉnh thành trên toàn quốc, “gần dân, sát dân”, Long Châu tự hào trở thành điểm đến chăm sóc sức khỏe đáng tin cậy của 33 triệu người dân, tương đương ⅓ dân số Việt Nam.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo (AI) và chuyển đổi số, Luvina luôn đặt chất lượng lên hàng đầu, đồng thời tiên phong triển khai chiến lược “AI x DX” kết hợp chặt chẽ với định hướng phát triển con người bền vững. Từ một công ty công nghệ Việt Nam, Luvina đang từng bước khẳng định vị thế doanh nghiệp có khả năng mang trí tuệ Việt nâng tầm hiệu quả vận hành cho các tổ chức toàn cầu theo chuẩn mực quốc tế.
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: