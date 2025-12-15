Về cuối năm, biến động giá vàng có thể biến động khó lường hơn

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới vào sáng nay (15/12) trong trạng thái tăng, nối tiếp xu hướng đi lên của tuần trước và tiến tới hoàn tất một năm tăng rực rỡ...

Giá vàng thế giới mở cửa tuần giao dịch mới vào sáng nay (15/12) trong trạng thái tăng, nối tiếp xu hướng đi lên của tuần trước và tiến tới hoàn tất một năm tăng rực rỡ. Giới phân tích tin rằng lạm phát chững và tăng trưởng kinh tế chậm lại ở Mỹ sẽ buộc Cục Dự trữ Liên bang (Fed) tiếp tục cắt giảm lãi suất trong năm 2026, qua đó mang lại động lực tăng giá mới cho vàng.

Lúc 6h20 sáng nay theo giờ Việt Nam, giá vàng giao ngay tại thị trường châu Á tăng 3,7 USD/oz so với đóng cửa tuần trước tại thị trường Mỹ, tương đương tăng 0,09%, giao dịch ở mức 4.304,4 USD/oz - theo dữ liệu từ sàn giao dịch Kitco. Quy đổi theo tỷ giá USD bán ra tại ngân hàng Vietcombank, mức giá này tương đương 136,9 triệu đồng/lượng, tăng 200.000 đồng/lượng so với cuối tuần.

Cùng thời điểm trên, website của Vietcombank báo giá USD ở mức 26.095 đồng (mua vào) và 26.405 đồng (bán ra), không thay đổi so với mức chốt của tuần vừa rồi.

Giá vàng giao ngay đã tăng 2,4% trong tuần vừa rồi và có thời điểm vượt qua ngưỡng 4.350 USD/oz, cách không xa mức kỷ lục mọi thời đại 4.380 USD/oz thiết lập hồi tháng 10. Tính từ đầu năm, giá vàng đã tăng khoảng 65%.

Trao đổi với trang Kitco News, nhà phân tích cấp cao Lukman Otunuga của công ty FXTM nhận định đà tăng của giá vàng vẫn đang mạnh và hướng tới những mục tiêu cao hơn.

“Một nhịp tăng vững chãi lên cao hơn mức hiện tại có thể mở ra cho vàng cánh cửa vượt ngưỡng 4.400 USD/oz và cao hơn. Ngược lại, nếu giá giảm dưới 4.300 USD/oz, hệ quả có thể sẽ là một đợt bán tháo về 4.240-4.200 USD/oz. Thị trường đang định lượng ít nhất 2 đợt giảm lãi suất nữa của Fed trong năm tới, nên các nhà đầu cơ giá lên vàng có một nền móng vững chắc để dựa vào. Xu hướng mất giá trên diện rộng của đồng USD và hoạt động mua ròng vàng của ngân hàng trung ương có thể sẽ góp phần đẩy giá vàng lên cao hơn nữa trong 2026”, ông Otunuga nhận xét.

Dù vậy, giới phân tích cũng cảnh báo rằng hoạt động giao dịch vàng có thể giảm xuống mức thấp trước thềm kỳ nghỉ Giáng sinh và đón năm mới, dẫn tới mức độ biến động của giá vàng có thể tăng cao. Khối lượng giao dịch sụt giảm trong những tuần giao dịch cuối của năm 2025 có thể bóp méo các tín hiệu kỹ thuật và gây ra những pha trồi sụt khó lường của giá vàng.

Trưởng phân tích Aaron Hill của công ty FP Markets dự báo giá vàng sẽ dao động trong một phạm vi rộng từ 4.250-4.380 USD/oz.

“Thanh khoản giảm xuống mức thấp sẽ khiến giá trở nên ‘giật cục’ hơn… Tôi cho rằng mức hỗ trợ mạnh mẽ là 4.255 USD/oz. Nếu không giữ được mốc này, giá vàng có thể giảm nhanh về 4.200 USD/oz. Còn nếu mốc này được duy trì, mỗi lần giảm đều là cơ hội để mua”, ông Hill nói.

Rủi ro biến động của giá vàng còn lớn hơn trong tuần này khi Bộ Lao động Mỹ dự kiến công bố dữ liệu việc làm phi nông nghiệp của tháng 10 và tháng 11, cùng với số liệu lạm phát của tháng 11. Trong đó, báo cáo việc làm gộp 2 tháng sẽ được công bố vào ngày thứ Ba và báo cáo chỉ số giá tiêu dùng (CPI) sẽ được công bố vào ngày thứ Năm.

Các nhà kinh tế dự báo khu vực phi nông nghiệp của Mỹ tạo được 50.000 công việc mới trong tháng 11, phản ánh sự giảm tốc của thị trường lao động. Ngoài ra, CPI được dự báo tăng vượt 3%.

Diễn biến giá vàng thế giới 10 năm qua. Đơn vị: USD/oz - Nguồn: Trading Economics.

Giới phân tích nhận định tổng quan số liệu kinh tế Mỹ hiện tại đang hỗ trợ giá vàng, bởi sự suy yếu của hoạt động kinh tế sẽ gây áp lực đòi hỏi Fed tiếp tục giảm lãi suất trong năm 2026, dù trong cuộc họp diễn ra vào tuần vừa rồi, Fed dự báo chỉ giảm lãi suất 1 lần trong năm tới.

Cũng trong tuần này, Ngân hàng Trung ương Anh (BOE) và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ có cuộc họp chính sách tiền tệ cuối cùng của năm 2025. BOE được dự báo sẽ giảm lãi suất, còn ECB được dự báo giữ nguyên lãi suất. Việc ECB có thể đã hoàn tất chu kỳ nới lỏng sẽ hỗ trợ tỷ giá euro so với USD, đặt ra sức ép mất giá đối với bạc xanh và qua đó hỗ trợ giá vàng.

Chỉ số Dollar Index đo sức mạnh của đồng USD đã giảm gần 0,7% trong tuần trước và giảm khoảng 1,2% trong vòng 1 tháng trở lại đây - theo dữ liệu từ trang MarketWatch. Nếu tính từ đầu năm, chỉ số giảm 9,3%.