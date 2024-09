Vợ cố Chủ tịch DIG sắp nhận thừa kế 20,7 triệu cổ phiếu

Bà Lê Thị Hà Thành thông báo giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến Người nội bộ Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE)

Theo đó, bà Lê Thị Hà Thành, vợ ông Nguyễn Thiện Tuấn - cố Chủ tịch Hội đồng quản trị DIG vừa thông báo sẽ nhận hơn 20,753 triệu cổ phiếu trong khoảng thời gian từ ngày 17/9 đến ngày 16/10.

​​Theo văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và HOSE thì đây là giao dịch nhận di sản trong tài sản chung của vợ chồng sau khi ông Tuấn mất. Qua đó, nâng tỷ lệ sở hữu bà Thành tại DIG Corp sẽ nâng từ 4.902 cổ phiếu, chiếm 0% lên 20,758 triệu cổ phiếu, chiếm 3,4% vốn điều lệ.

Được biết ngày 6/2/2024, bà Thành đã ra 940.000 cổ phiếu DIG, sau giao dịch số lượng cổ phiếu Bà Thành nắm giữ còn 4.902 cổ phiếu như hiện tại.

Trước đó vào ngày 12/8, DIG đã có thông báo ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật đã từ trần vào ngày 10/8.

Ngay sau đó, công ty chứng khoán đã bán giải chấp tổng cộng hơn 8,3 triệu cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT. Qua đó, giảm sở hữu từ hơn 46,8 triệu cổ phiếu, chiếm 7,68% xuống còn hơn 41,5 triệu cổ phiếu, chiếm 6,8% vốn điều lệ tại DIG. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 12/8.

Theo đó, DIC Corp công bố thay đổi nhân sự cấp cao với nhiều vị trí quan trọng. Cụ thể: HĐQT DIG đã bầu ông Nguyễn Hùng Cường (1982) làm Chủ tịch HĐQT và Người đại diện pháp luật cho công ty trong nhiệm kỳ 2023 - 2027, thay thế người cha là cố Chủ tịch Nguyễn Thiện Tuấn vừa qua đời.

Ngày 19/8, công ty đã thực hiện thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo nội dung trên.

Đồng thời, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền - con gái ông Tuấn tiếp tục là Người được ủy quyền công bố thông tin của DIG.

Hiện, ông Nguyễn Hùng Cường, Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Nguyễn Thị Thanh Huyền, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị (con ông Tuấn, bà Thành), lần lượt sở hữu 10,16% vốn và 2,98% vốn điều lệ.

Ngày 10/9 vừa qua, DIG thông báo thay đổi nhân sự. Cụ thể: ông Nguyễn Hùng Cường được bổ nhiệm làm Chủ tịch HĐQT kiêm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược và Phát triển bền vững, có hiệu lực từ ngày 10/9.

Ngoài ra, ông Nguyễn Hùng Cường cũng sẽ giữ chức Chủ tịch kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH MTV Đầu tư Phát triển đô thị và Khu công nghiệp DIC (DIC Urbiz), đại diện cho 100% vốn cổ phần của DIC Corp.

Cùng thời điểm, bà Nguyễn Thị Thanh Huyền được giao giữ vị trí Phó chủ tịch HĐQT, đồng thời đảm nhận vai trò Chủ tịch Ủy ban Nhân sự và Lương thưởng và là thành viên Ủy ban Kiểm toán.

Trên sàn chứng khoán, sau khi đạt đỉnh cao nhất trong 1 năm qua là 33.600 đồng (2/4/2024) thì giá cổ phiếu này liên tục trồi sụt và chốt phiên ngày 12/9, giá cổ phiếu DIG giảm 0,91% so với tham chiếu, xuống 21.700 đồng, vùng giá thấp nhất trong gần một năm trở lại đây.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm, DIC Corp ghi nhận doanh thu thuần đạt 635 tỷ đồng, tăng 76,8% so với cùng kỳ. Lợi nhuận gộp giai đoạn này khoảng 109 tỷ đồng, biên lợi nhuận gộp đạt 17,2%.

Công ty báo lợi nhuận trước thuế 21,5 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 3,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 81,9% và 95,5% so với nửa đầu năm 2023.

Năm nay, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu hợp nhất 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ. Lãi trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng và lãi sau thuế 800 tỷ đồng, trong đó lãi trước thuế tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023.

Kết thúc quý 2/2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 821,25 tỷ đồng, tăng 407,8% so với cùng kỳ (161,7 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 125,19 tỷ đồng, tăng 1.281,43% so với cùng kỳ (9 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phái công ty, lợi nhuận tăng là do doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) giảm 26,2% nhưng doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con tăng 145,78%, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 28,95% do đó làm doanh thu thuần tăng hơn 407% và lợi nhuận sau thuế tăng 1.281,43%.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 821,74 tỷ đồng, tăng 129,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,96 tỷ đồng (quý I lỗ 121,24 tỷ đồng vì vậy lợi nhuận nửa đầu năm 2024 thấp hơn lợi nhuận quý II), giảm 95,4% so với cùng kỳ.

Năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc ghi nhận lãi trước thuế là 47,95 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 4,7% so với kế hoạch năm.