Cổ phiếu của Chủ tịch DIG tiếp tục bị bán giải chấp

Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (mã DIG-HOSE) thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ.

Theo đó, Phó Chủ tịch DIG là ông Nguyễn Hùng Cường đã ký bản báo cáo gửi HOSE cho biết, công ty chứng khoán đã bán giải chấp hơn 5,3 triệu cổ phiếu của Chủ tịch HĐQT.

Qua đó, giảm sở hữu từ hơn 46,8 triệu cổ phiếu, chiếm 7,68% xuống còn hơn 41,5 triệu cổ phiếu, chiếm 6,8% vốn điều lệ tại DIG. Thời gian thực hiện giao dịch là ngày 12/8.

Trước đó, Mirae Asset cũng thông báo đăng ký bán giải chấp 4,7 triệu cổ phiếu DIG của ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 12/8, Chứng khoán Mirae Asset cho biết đã bán giải chấp 2.954.500 cổ phiếu DIG.

Như vậy, động thái bán giải chấp cổ phiếu này diễn ra sau khi DIC Corp thông báo ông Nguyễn Thiện Tuấn, Chủ tịch HĐQT kiêm người đại diện pháp luật đã từ trần vào ngày 10/8.

Theo báo cáo thường niên 2023, tính đến ngày 29/12/2023, công ty có 68.475 cổ đông - trong đó, cổ đông cá nhân nắm giữ tới 93,93%; cổ đông nước ngoài nắm giữ 5,04% - trong đó, tổ chức nắm giữ 4,77%.

Cũng tại thời điểm trên, cổ đông lớn của DIG gồm ông Nguyễn Thiện Tuấn sở hữu 7,68% vốn điều lệ; ông Nguyễn Hùng Cường sở hữu 10,16% vốn điều lệ.

Trên thị trường trong phiên giao dịch ngày 12/8, áp lực bán cổ phiếu DIG diễn ra tương đối mạnh, có thời điểm cổ phiếu giảm kịch sàn về 21.550 đồng/cổ phiếu nhưng chốt phiên 12/8 giá cổ phiếu này chỉ giảm 3,67% về 22.300 đồng/cổ phiếu, còn chốt phiên ngày 16/8, giá cổ phiếu này tăng lên 23.750 đồng/cổ phiếu.

Kết thúc quý 2/2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 821,25 tỷ đồng, tăng 407,8% so với cùng kỳ (161,7 tỷ đồng); lợi nhuận sau thuế đạt 125,19 tỷ đồng, tăng 1.281,43% so với cùng kỳ (9 tỷ đồng).

Theo giải trình từ phái công ty, lợi nhuận tăng là do doanh thu bán thành phẩm (sản xuất vật liệu) giảm 26,2% nhưng doanh thu hoạt động xây lắp tại các công ty con tăng 145,78%, doanh thu cung cấp dịch vụ giảm 28,95% do đó làm doanh thu thuần tăng hơn 407% và lợi nhuận sau thuế tăng 1.281,43%.

Luỹ kế nửa đầu năm 2024, DIC Corp ghi nhận doanh thu đạt 821,74 tỷ đồng, tăng 129,2% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 3,96 tỷ đồng (quý I lỗ 121,24 tỷ đồng vì vậy lợi nhuận nửa đầu năm 2024 thấp hơn lợi nhuận quý II), giảm 95,4% so với cùng kỳ.

Năm 2024, DIC Corp đặt kế hoạch doanh thu 2.300 tỷ đồng, tăng 72% so với cùng kỳ; lợi nhuận trước thuế dự kiến 1.010 tỷ đồng, tăng 508,9% so với thực hiện trong năm 2023 và vốn đầu tư dự kiến 7.211,8 tỷ đồng, tăng 541% so với cùng kỳ.

Như vậy, kết thúc nửa đầu năm 2024 với việc ghi nhận lãi trước thuế là 47,95 tỷ đồng, DIC Corp mới hoàn thành 4,7% so với kế hoạch năm.