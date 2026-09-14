Mưa lũ dồn dập, miền Trung căng mình ứng phó

Mưa lớn kéo dài tại Hà Tĩnh và Quảng Trị đã gây ngập lụt, sạt lở, chia cắt giao thông, ảnh hưởng nhà dân và sản xuất. Hàng trăm hộ dân bị ngập, hàng trăm ha lúa bị thiệt hại, nhiều tuyến đường, cầu tràn bị nước lũ bao vây. Các địa phương đang khẩn trương cảnh báo, kiểm soát những khu vực nguy hiểm và triển khai phương án ứng phó.

Lực lượng chức năng xã Kỳ Văn, Hà Tĩnh hỗ trợ người dân di chuyển, vận chuyển lương thực, tài sản đến nơi an toàn. Ảnh: UBND xã Kỳ Văn

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn những ngày qua gây ngập cục bộ và sạt lở tại nhiều địa phương. Xã Kỳ Văn có 11 hộ dân bị nước tràn vào nhà, 3 tuyến đường bị ngập. Tại Kỳ Xuân, một điểm trên tuyến đường ven biển có nguy cơ sạt lở, chính quyền đã đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn.

Công an xã Kỳ Văn hỗ trợ người dân di chuyển tài sản đến nơi an toàn trước nguy cơ ngập lụt. Ảnh: UBND xã Kỳ Văn

Mưa lớn cũng gây thiệt hại sản xuất. Tại xã Kỳ Anh, khoảng 60ha lúa Hè Thu chưa thu hoạch bị gãy đổ, ngập nước. Xã Vũ Quang có khoảng 4ha mía bị đổ ngã, đồng thời xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên đường giao thông và bờ sông. Một số khu vực khác như Gia Hanh, Hương Đô, Mai Hoa cũng ghi nhận nhà dân, đường giao thông và công trình chăn nuôi bị ảnh hưởng.

Sạt lở tại thôn Thanh Bình, xã Mai Hoa, ảnh hưởng tuyến đường và khu dân cư. Ảnh: UBND xã Mai Hoa

Lực lượng chứ năng xã Mai Hoa bố trí canh gác tại các điểm nguy hiểm. Ảnh UBND xã Mai Hoa

Ban Chỉ huy Quân sự xã Phúc Trạch và Tổ Biên phòng Bản Rào Tre kiểm tra khu vực có nguy cơ sạt lở. Ảnh: BCH Quân sự xã Phúc Trạch

Trên Quốc lộ 15, đoạn Km434+600 qua xã Phúc Trạch, nước ngập sâu khoảng 40cm. Lực lượng chức năng đã cắm sào cảnh báo, bố trí người canh gác và tạm thời cấm người, phương tiện qua lại khu vực ngập sâu. Tại Cảng cá Cửa Nhượng, một phao báo hiệu luồng vào cảng bị đứt dây neo, trôi khỏi vị trí; lực lượng chức năng đang tìm kiếm và tăng cường hướng dẫn tàu cá.

Lực lượng chức năng xã Phúc Trạch hỗ trợ các hộ đồng bào dân tộc Chứt di dời người và tài sản đến nơi an toàn.Ảnh: BCH Quân sự xã Phúc Trạch

Hồ chứa ở Hà Tĩnh xả tràn sau mưa lớn. Ảnh: Văn Nguyễn

Tại Quảng Trị, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều khu vực ngập sâu, chia cắt. Đến 6 giờ ngày 14/9, sông Thạch Hãn đạt đỉnh 6,31m, cao hơn 0,31m so với báo động 3; sông Kiến Giang đạt 1,39m, cao hơn 0,19m so với báo động 1. Một số sông khác cũng vượt báo động 1, trong khi sông Gianh tiếp tục lên.

Nước sông Thạch Hãn dâng cao. Ảnh: CSCC

Nhiều tuyến giao thông bị ngập, trong đó cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588A ngập trên 5m, cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D ngập khoảng 1m. Tại khu vực Phú Nhiêu, Tiến Nhất, một số cầu tràn ngập khoảng 2m, khiến việc đi lại bị gián đoạn.

Thống kê bước đầu, xã Lao Bảo có 312 nhà với 1.090 người bị ngập; phường Quảng Trị có 105 nhà với 404 người; xã Ba Lòng có 126 nhà với 437 người; xã Nam Hải Lăng có 48 nhà bị ngập.

Mưa lũ cũng làm khoảng 344,5ha lúa bị ngập, đổ; hơn 12,5ha cây trồng bị ngập và hơn 7.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch có nguy cơ thiệt hại. Một số nhà dân, ao nuôi thủy sản và công trình phụ trợ bị hư hỏng.

Lực lượng Công an xã Lao Bảo hỗ trợ di dời người dân ra khỏi vùng nguy hiểm. Ảnh: Công an xã Lao Bảo

Di dời tài sản cho người dân. Ảnh: Công an xã Lao Bảo

Lãnh đạo xã Lao Bảo cùng Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, các nhà hảo tâm và người dân trao 500 suất cơm kèm nước uống đến tận tay bà con bị ảnh hưởng bởi ngập lụt. Ảnh: UBND xã lao Bảo

Lãnh đạo xã Lao Bảo thăm hỏi, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ, góp phần giúp bà con sớm ổn định cuộc sống. Ảnh: UBND xã Lao Bảo

Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương và các lực lượng hỗ trợ người dân di dời người, vật dụng thiết yếu đến nơi an toàn trước diễn biến phức tạp của áp thấp nhiệt đới. Ảnh: Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo

Sáng ngày 14/9, tranh thủ nước rút tại một số khu vực, lực lượng chức năng xã nhanh chóng vệ sinh, thu dọn bùn đất, khắc phục những ảnh hưởng do mưa lũ, từng bước ổn định đời sống và sinh hoạt. Ảnh: BCH QS xã Lao Bảo

Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, trên địa bàn xã Hướng Phùng hiện ghi nhận 2 điểm sạt lở gây chia cắt giao thông. Tại Km 204+500, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Hướng Phùng đi Hướng Lập, xảy ra sạt lở lớn gây chia cắt. Đến 7h ngày 14/9, điểm sạt lở đã được khắc phục tạm thời, xe máy có thể lưu thông qua khu vực. Trong khi đó, tại Km 1+500, tuyến đường từ Hướng Tân đi Hướng Linh, xảy ra sạt lở lớn khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai khắc phục.

Điểm sạt lở xảy ra trên địa bàn xã Hướng Phùng. Ảnh: Công an xã Hướng

Đáng chú ý, nước lũ trên sông Ô Giang ngày 13/9 đã cuốn trôi 3 sà lan tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, sau đó các phương tiện mắc tại khu vực cầu, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt, đường bộ và đường thủy. Lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an toàn và chuẩn bị phương tiện xử lý, trục vớt.

Sà lan bị nước dâng cao cuốn trôi và mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng. Ảnh: rường Nhật

Trên Quốc lộ 15D, nhiều điểm sạt lở xuất hiện. Đoạn qua xã Tà Rụt đã được khắc phục tạm thời, trong khi đoạn từ Km10 đi cửa khẩu quốc tế La Lay bị sạt lở khoảng 40m3 đất đá, người và phương tiện chưa thể qua lại.

Sạt lở xảy ra trên địa bàn xã Tà Rụt. Ảnh: Công an xã Tà Rụt

Riêng khu vực trung du và vùng núi thành phố Huế những ngày qua xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 350-700mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Nham (A Lưới 2) 770mm, đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc) 1.305,6mm.

Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số khu vực thấp trũng thuộc các xã Hưng Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, phường Phong Điền và Phong Dinh.

Lực lượng biên phòng thành phố Huế hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả mưa lũ. Ảnh: Võ Tiến

Đến sáng 14/9, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển dần ra phía Bắc. Trong khi khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã giảm mưa, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực thấp trũng.

Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương đang tiếp tục theo dõi mực nước, kiểm soát cầu tràn, điểm ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở và chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.