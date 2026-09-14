Mưa lũ dồn dập, miền Trung căng mình ứng phó

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn những ngày qua gây ngập cục bộ và sạt lở tại nhiều địa phương. Xã Kỳ Văn có 11 hộ dân bị nước tràn vào nhà, 3 tuyến đường bị ngập. Tại Kỳ Xuân, một điểm trên tuyến đường ven biển có nguy cơ sạt lở, chính quyền đã đặt biển cảnh báo để bảo đảm an toàn.
Mưa lớn cũng gây thiệt hại sản xuất. Tại xã Kỳ Anh, khoảng 60ha lúa Hè Thu chưa thu hoạch bị gãy đổ, ngập nước. Xã Vũ Quang có khoảng 4ha mía bị đổ ngã, đồng thời xuất hiện nhiều điểm sạt lở trên đường giao thông và bờ sông. Một số khu vực khác như Gia Hanh, Hương Đô, Mai Hoa cũng ghi nhận nhà dân, đường giao thông và công trình chăn nuôi bị ảnh hưởng.
Trên Quốc lộ 15, đoạn Km434+600 qua xã Phúc Trạch, nước ngập sâu khoảng 40cm. Lực lượng chức năng đã cắm sào cảnh báo, bố trí người canh gác và tạm thời cấm người, phương tiện qua lại khu vực ngập sâu. Tại Cảng cá Cửa Nhượng, một phao báo hiệu luồng vào cảng bị đứt dây neo, trôi khỏi vị trí; lực lượng chức năng đang tìm kiếm và tăng cường hướng dẫn tàu cá.
Tại Quảng Trị, mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều khu vực ngập sâu, chia cắt. Đến 6 giờ ngày 14/9, sông Thạch Hãn đạt đỉnh 6,31m, cao hơn 0,31m so với báo động 3; sông Kiến Giang đạt 1,39m, cao hơn 0,19m so với báo động 1. Một số sông khác cũng vượt báo động 1, trong khi sông Gianh tiếp tục lên.
Nhiều tuyến giao thông bị ngập, trong đó cầu tràn Ba Lòng trên đường tỉnh 588A ngập trên 5m, cầu tràn Đakrông trên Quốc lộ 15D ngập khoảng 1m. Tại khu vực Phú Nhiêu, Tiến Nhất, một số cầu tràn ngập khoảng 2m, khiến việc đi lại bị gián đoạn.
Thống kê bước đầu, xã Lao Bảo có 312 nhà với 1.090 người bị ngập; phường Quảng Trị có 105 nhà với 404 người; xã Ba Lòng có 126 nhà với 437 người; xã Nam Hải Lăng có 48 nhà bị ngập.
Mưa lũ cũng làm khoảng 344,5ha lúa bị ngập, đổ; hơn 12,5ha cây trồng bị ngập và hơn 7.000ha diện tích nuôi trồng thủy sản chưa thu hoạch có nguy cơ thiệt hại. Một số nhà dân, ao nuôi thủy sản và công trình phụ trợ bị hư hỏng.
Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn, trên địa bàn xã Hướng Phùng hiện ghi nhận 2 điểm sạt lở gây chia cắt giao thông. Tại Km 204+500, đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, đoạn từ Hướng Phùng đi Hướng Lập, xảy ra sạt lở lớn gây chia cắt. Đến 7h ngày 14/9, điểm sạt lở đã được khắc phục tạm thời, xe máy có thể lưu thông qua khu vực. Trong khi đó, tại Km 1+500, tuyến đường từ Hướng Tân đi Hướng Linh, xảy ra sạt lở lớn khiến tuyến đường bị chia cắt hoàn toàn. Hiện lực lượng chức năng đang khẩn trương triển khai khắc phục.
Đáng chú ý, nước lũ trên sông Ô Giang ngày 13/9 đã cuốn trôi 3 sà lan tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh, sau đó các phương tiện mắc tại khu vực cầu, ảnh hưởng đến an toàn giao thông đường sắt, đường bộ và đường thủy. Lãnh đạo tỉnh đã kiểm tra hiện trường, chỉ đạo các lực lượng bảo đảm an toàn và chuẩn bị phương tiện xử lý, trục vớt.
Trên Quốc lộ 15D, nhiều điểm sạt lở xuất hiện. Đoạn qua xã Tà Rụt đã được khắc phục tạm thời, trong khi đoạn từ Km10 đi cửa khẩu quốc tế La Lay bị sạt lở khoảng 40m3 đất đá, người và phương tiện chưa thể qua lại.
Riêng khu vực trung du và vùng núi thành phố Huế những ngày qua xuất hiện mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 350-700mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa đặc biệt lớn như Nham (A Lưới 2) 770mm, đỉnh Bạch Mã (Phú Lộc) 1.305,6mm.
Mưa lớn gây ngập cục bộ tại một số khu vực thấp trũng thuộc các xã Hưng Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô, phường Phong Điền và Phong Dinh.
Đến sáng 14/9, vùng mưa có xu hướng dịch chuyển dần ra phía Bắc. Trong khi khu vực từ Quảng Trị đến Đà Nẵng đã giảm mưa, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh tiếp tục xuất hiện mưa lớn, nguy cơ cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng ở khu vực thấp trũng.
Trước diễn biến mưa lũ còn phức tạp, các địa phương đang tiếp tục theo dõi mực nước, kiểm soát cầu tràn, điểm ngập sâu, khu vực có nguy cơ sạt lở và chủ động phương án bảo đảm an toàn cho người dân.
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