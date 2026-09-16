Mưa lớn gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương, dự báo còn tiếp diễn

Mưa lớn những ngày qua gây ngập lụt, sạt lở tại nhiều địa phương từ Bắc Trung Bộ đến miền Trung, làm hơn 1.000 ha lúa và hoa màu bị thiệt hại, 53 điểm giao thông sạt lở và nhiều tuyến đường bị ngập, ách tắc...

Mưa lớn gây ảnh hưởng đến giao thông tại Hà Nội. Nguồn: Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.

Theo Báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ 19h ngày 14/9 đến 17h ngày 15/9, phía Nam các tỉnh Lào Cai, Sơn La, khu vực đồng bằng Bắc Bộ, Phú Thọ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to, lượng mưa phổ biến 70-120mm. Một số nơi ghi nhận lượng mưa lớn như Tà Si Láng (Lào Cai) 226mm, Tân Pheo (Phú Thọ) 203mm, Tứ Kỳ (Hải Phòng) 216mm, Ân Thi (Hưng Yên) 153mm và Tân Thành (Thanh Hóa) 165mm.

MƯA LỚN GÂY NHIỀU THIỆT HẠI

Tính từ 19h ngày 10/9 đến 17h ngày 15/9, các tỉnh, thành phố khu vực trung du và đồng bằng Bắc Bộ có tổng lượng mưa phổ biến 100-200mm. Từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, tổng lượng mưa phổ biến 150-400mm; riêng Quảng Trị và thành phố Huế có mưa từ 400-600mm. Lượng mưa đặc biệt lớn được ghi nhận tại Tà Long (Quảng Trị) 872mm, La Tó (Quảng Trị) 758mm, Đỉnh Bạch Mã (Huế) 1.315mm, Nhâm (Huế) 774mm và Tà Lương (Huế) 791mm.

Mưa lớn đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và giao thông tại nhiều địa phương. Theo thông tin nhanh từ trực ban các tỉnh, thành phố Thanh Hóa, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, cập nhật đến 17h ngày 15/9, một nhà tại Quảng Trị bị sập, 13 nhà bị hư hỏng, trong đó Quảng Trị 7 nhà, Huế 4 nhà và Thanh Hóa 2 nhà.

Tại Quảng Trị, 940 nhà bị ngập, tuy nhiên đến chiều 15/9 nước đã rút hết. Tại Thanh Hóa, đường vào 3 khu dân cư ở các xã Thạch Quảng, Xuân Thái và Thanh Phong bị ngập cục bộ, ảnh hưởng đến 470 nhà.

Do tình hình mưa lũ, 988 hộ dân phải sơ tán đến nơi tránh trú an toàn. Đến nay, các hộ này đã trở về nhà, trong đó Quảng Trị có 939 hộ, Huế 5 hộ và Đà Nẵng 44 hộ.

Thiệt hại về sản xuất nông nghiệp ghi nhận 1.068,85 ha lúa và hoa màu bị hư hỏng, thiệt hại. Trong đó, Thanh Hóa thiệt hại 37,65 ha, Quảng Trị 387 ha, Đà Nẵng 581 ha và Quảng Ngãi 63,2 ha. Mưa lũ cũng làm 1.250 con gia cầm tại Quảng Trị bị chết, cuốn trôi. Báo cáo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai.

Trên các tuyến giao thông, 11 tuyến quốc lộ, đường tỉnh bị ngập gây tắc giao thông, gồm các tuyến ĐT 505B, 519B, 520B, 528, 530B, 530D tại Thanh Hóa; QL15, QL49C, ĐT559, ĐT559B và ĐT588a tại Quảng Trị. Bên cạnh đó, 64 vị trí đường liên thôn tại Thanh Hóa bị ngập cục bộ. Các tuyến đường tại Quảng Trị và Huế đã lưu thông trở lại. Riêng tại Thanh Hóa, lực lượng chức năng tổ chức thường trực, cắm biển cảnh báo và hướng dẫn người dân tham gia giao thông an toàn.

Đáng chú ý, 53 điểm giao thông bị sạt lở, gồm 9 điểm tại Thanh Hóa, 5 điểm tại Nghệ An và 39 điểm tại Quảng Trị. Tại Quảng Trị, 100m kè bờ suối cũng bị sạt lở.

Mưa lớn còn gây sự cố trên tuyến đường thủy nội địa. Khoảng 14h ngày 13/9, tại khu vực cầu đường sắt Mỹ Chánh (Km651+084 tuyến Bắc - Nam), xã Nam Hải Lăng, do mưa lớn khiến nước lũ sông Ô Giang dâng cao, chảy xiết, cuốn trôi 3 sà lan về hạ lưu và mắc kẹt tại khu vực cầu.

Sự cố ảnh hưởng trực tiếp đến an toàn công trình đường sắt, Quốc lộ 1 và đường thủy nội địa. Đến nay, lực lượng chức năng đã hoàn thành xử lý, di dời 2 trong số 3 sà lan; một sà lan bị chìm đang tiếp tục được xử lý.

CẢNH BÁO NGẬP ÚNG, SẠT LỞ KHI MƯA LỚN TIẾP DIỄN

Theo dự báo của Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai, từ đêm 15/9 đến hết ngày 16/9, phía Nam tỉnh Phú Thọ, thành phố Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa và Nghệ An có mưa to đến rất to, lượng mưa phổ biến 60-120mm, cục bộ có nơi trên 200mm. Khu vực phía Nam Lào Cai, Sơn La, phía Bắc Phú Thọ, Hà Nội, Hải Phòng và Bắc Ninh có mưa to đến rất to kèm dông, lượng mưa phổ biến 40-70mm, cục bộ trên 150mm. Nguy cơ xuất hiện mưa cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Tại Hà Nội, Đài Khí tượng Thủy văn Bắc Bộ dự báo từ ngày 15/9 đến chiều 16/9 tiếp tục có mưa vừa, mưa to và rải rác dông. Lượng mưa từ 19h ngày 14/9 đến 7h ngày 15/9 phổ biến 40-100mm, trong đó Vân Đình 121,4mm, Chợ Cháy 120,2mm, Định Công 118,6mm và Thanh Oai 114,6mm.

Từ sáng 15/9 đến chiều 16/9, lượng mưa tại Hà Nội được dự báo phổ biến 40-100mm, có nơi trên 120mm. Các khu vực Ba Đình, Láng, Hoàn Kiếm, Thanh Xuân, Hà Đông, Hoài Đức, Hoàng Mai, Từ Liêm, Thượng Cát và Gia Lâm có thể mưa 50-100mm. Sóc Sơn, Mê Linh, Đông Anh, Bất Bạt, Ba Vì và Sơn Tây mưa 40-70mm; trong khi Phú Xuyên, Vân Đình, Hòa Lạc, Xuân Mai, Thanh Trì, Thanh Oai, Quốc Oai, Hoài Đức và Chương Mỹ có thể ghi nhận 70-120mm.

Mưa lớn kéo dài làm gia tăng nguy cơ quá tải hệ thống thoát nước, ngập úng khu dân cư, cản trở giao thông, đồng thời có thể gây sạt lở tại khu vực vùng núi, trũng thấp, kèm nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trước diễn biến này, Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự thành phố Hà Nội yêu cầu các xã, phường theo dõi sát tình hình thời tiết, rà soát các điểm xung yếu, khu vực có nguy cơ sạt lở và chuẩn bị phương tiện để sơ tán người dân khi cần thiết. Thành phố đồng thời tăng cường tuần tra, bảo vệ đê điều, bố trí lực lượng thường trực vận hành hồ đập, trạm bơm tiêu úng nhằm hạn chế thiệt hại.

Cục Quản lý Đê điều và Phòng chống thiên tai đề nghị các địa phương đang chịu ảnh hưởng của mưa lũ, cần khẩn trương khắc phục hậu quả, theo dõi chặt mực nước các sông, cảnh báo nguy cơ lũ lên nhanh, ngập sâu và chia cắt; kiểm soát người, phương tiện tại ngầm tràn, cầu tràn và khu vực nước chảy xiết. Những khu vực ven sông, suối, vùng thấp trũng có nguy cơ ngập sâu, lũ quét, sạt lở cần chủ động tổ chức di dời người dân đến nơi an toàn.