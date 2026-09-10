Việt Nam – Nga củng cố đối tác chiến lược toàn diện

Nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từ ngày 7-9/9/2026, Việt Nam và Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung về việc củng cố hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga trong giai đoạn mới.

Tuyên bố chung khẳng định quan hệ hữu nghị truyền thống và Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga đã được thử thách qua thời gian, đứng vững trước những biến động của thời đại và là tài sản quý báu của nhân dân hai nước. Việc củng cố và phát triển quan hệ song phương là lựa chọn chiến lược lâu dài và một trong những ưu tiên trong chính sách đối ngoại của mỗi nước.

Hai bên nhất trí tiếp tục tăng cường, đa dạng hóa các lĩnh vực hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương và trên thế giới; xây dựng quan hệ trên cơ sở tin cậy lẫn nhau, tầm nhìn lâu dài, hợp tác bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp hẹp Tổng thống Liên bang Nga Vladimir Putin (Ảnh: TTXVN).

Trong giai đoạn mới, quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Nga được xác định phát triển với độ tin cậy chính trị và chiến lược cao, có nền tảng kinh tế, thương mại, đầu tư cân bằng và bền vững; lấy hợp tác quốc phòng - an ninh là trụ cột chiến lược, năng lượng - dầu khí là đột phá chiến lược; khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn nhân lực là các động lực chính; văn hóa và giao lưu nhân dân là nhịp cầu kết nối hai dân tộc.

Việt Nam và Nga khẳng định quan hệ chính trị tin cậy ở mức cao là nền tảng cốt lõi để triển khai hợp tác toàn diện trên các lĩnh vực khác. Hai bên sẽ tiếp tục duy trì đối thoại chính trị thường xuyên, thực chất thông qua trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cấp; tăng cường hợp tác giữa các chính đảng, cơ quan lập pháp, các ủy ban và nhóm nghị sĩ hữu nghị.

Về kinh tế - thương mại, hai nước tiếp tục đặc biệt quan tâm triển khai Kế hoạch tổng thể phát triển hợp tác Việt Nam - Nga đến năm 2030, hướng tới gia tăng kim ngạch thương mại song phương và mở rộng hợp tác trong khoa học - công nghệ, trí tuệ nhân tạo, kinh tế số, năng lượng xanh, kinh tế biển và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Hai bên sẽ tiếp tục khai thác các lợi thế của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam và các nước thành viên Liên minh Kinh tế Á - Âu (EAEU), tháo gỡ những hạn chế trong thương mại, hỗ trợ các nhà xuất khẩu và nhà đầu tư, tăng cường phối hợp trong tài chính - ngân hàng, sản xuất công nghiệp, nông nghiệp và công nghệ thông tin - truyền thông.

Hai bên coi hợp tác nhiên liệu - năng lượng là đột phá chiến lược trong quan hệ Việt Nam - Nga, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng cho cả hai nước.

Hai bên sẽ đẩy nhanh các hướng hợp tác liên quan đến cung cấp dầu mỏ, khí tự nhiên hóa lỏng của Nga cũng như xây dựng tại Việt Nam cơ sở hạ tầng cần thiết để tiếp nhận, chế biến và dự trữ các sản phẩm hydrocarbon.

Hai bên khẳng định chuyến thăm cấp Nhà nước tới Liên bang Nga của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với việc thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện và phát triển hợp tác cùng có lợi trong nhiều lĩnh vực.