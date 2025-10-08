Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 08/10/2025
Đỗ Mến
08/10/2025, 09:17
Ngày 6/10, tại Họp báo thông báo tình hình, kết quả các mặt công tác công an quý III/2025, Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã cung cấp cho báo chí các thông tin mới về vụ án có liên quan đến Phó Đức Nam (Mr. Pips) và đồng phạm…
Đại tá Nguyễn Đức Long cho biết quá trình điều tra vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố, bắt tạm giam đối với Phó Đức Nam (Mr. Pips), còn đối tượng Lê Khắc Ngọ - tức Mr. Hunter, hiện đã bỏ trốn.
Quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố 47 bị can liên quan vụ án này, trong đó 38 bị can bị khởi tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, truy nã quốc tế 4 bị can.
Đồng thời, thu giữ 69 tỷ đồng tiền mặt; 2,3 triệu USD; 890 miếng vàng SJC, 246 kg vàng nguyên khối; 156 tỷ đồng trong tài khoản; 41 ô tô, trong đó, mới nhất vào ngày 24/9/2025, thu giữ thêm 1 ô tô nhãn hiệu Volvo XC 90;
Ngoài ra, cơ quan công an cũng thu 59 đồng hồ nhãn hiệu nổi tiếng; trang sức bằng vàng, túi xách tay hàng hiệu; tạm dừng giao dịch đối với 133 bất động sản… tổng trị giá khoảng 5.315 tỷ đồng.
Trong quá trình điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội còn phát hiện thêm nhiều tài khoản ngân hàng của Phó Đức Nam. Cụ thể, Nam gửi hơn 1,5 triệu USD tại các ngân hàng ở Singapore, Campuchia, Úc, nhờ người thân đứng tên.
Các tài sản của Phó Đức Nam gồm 02 căn hộ tại Campuchia (trị giá khoảng 800.000 USD); 01 căn hộ tại Dubai (trị giá khoảng 600.000 USD); 01 căn hộ tại Úc (trị giá khoảng 300.000 USD); 01 căn hộ tại Thổ Nhĩ Kỳ (trị giá khoảng 400.000 USD); 02 xe Lexus (trị giá khoảng 400.000 USD) và 01 Range Rover Defender (trị giá khoảng 100.000 USD) tại Campuchia; 02 xe Rolls-Royce (tổng trị giá khoảng 700.000 USD) tại Dubai.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đang phối hợp với Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra của Bộ Công an và INTERPOL để xác minh các tài sản của Phó Đức Nam để thu hồi theo quy định của pháp luật.
Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã tiếp nhận 669 đơn tố giác, ghi lời khai của 601 bị hại; với số tiền trình báo bị chiếm đoạt là hơn 1.187 tỷ đồng.
Đồng thời, làm rõ 19 văn phòng với hơn 1.700 đối tượng liên quan. Triệu tập và ghi lời khai của 1.028 nhân viên thuộc bộ phận kinh doanh làm việc tại 18 văn phòng do Phó Đức Nam và Lê Khắc Ngọ thành lập, trong đó có 850 nhân viên sale, 119 leader và 5 quản lý văn phòng.
Tại Cơ quan điều tra, các đối tượng khai nhận rằng trong quá trình làm việc, hàng tháng họ được trả lương và thưởng, với hoa hồng từ 1% đến 4% trên tổng số tiền khách hàng chuyển vào tài khoản lần đầu.
Qua tổng hợp sao kê tài khoản ngân hàng nhận lương của các đối tượng, cơ quan điều tra xác định tổng số tiền lương và thưởng của mỗi đối tượng dao động từ 3,9 triệu đồng đến 6,5 tỷ đồng.
Trong tổng số 1.028 đối tượng, có 520 đối tượng được hưởng tiền thưởng từ 345.000 đồng đến 6,2 tỷ đồng. Trước mắt, Cơ quan điều tra sẽ khởi tố đối với các bị can là nhân viên sale, vì các đối tượng này đều nhận thức rất rõ về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Hiện nay, đối tượng Ngô Thị Thêu, vợ của Lê Khắc Ngọ đang bị tạm giam để phục vụ công tác điều tra.
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội yêu cầu đối tượng Lê Khắc Ngọ ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Công an cũng đề nghị các bị hại tích cực hợp tác, tiếp tục trình báo, cung cấp thông tin và tài liệu liên quan về những nội dung đã bị các đối tượng lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Cũng tại họp báo, Thượng tá Vũ Thanh Tùng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an đã thông tin về tiến độ điều tra vụ án xảy ra tại các Bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức cơ sở 2.
Theo đó, đến thời điểm hiện tại, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đã khởi tố 07 bị can về 03 tội danh khác nhau gồm Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí.
Bước đầu xác định hành vi phạm tội của các đối tượng đã gây lãng phí tổng số tiền là 762 tỷ đồng.
Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an đang tập trung đẩy nhanh tiến độ điều tra vụ án, thu hồi triệt để tài sản để kết luận điều tra và đề nghị truy tố các bị can theo đúng quy định pháp luật và chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.
Hội chợ Làng nghề lần thứ 21 năm 2025 không chỉ là dịp tôn vinh tài hoa của các nghệ nhân, thợ thủ công – những người gìn giữ và phát triển tinh hoa nghề truyền thống, mà còn hướng tới mục tiêu lâu dài là phát triển văn hóa du lịch và kinh tế nông thôn…
Mưa lũ sau bão số 11 đã gây thiệt hại nghiêm trọng tại nhiều tỉnh miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ, hàng nghìn ngôi nhà bị ngập, hàng trăm hộ dân cô lập, hàng chục nghìn ha lúa và hoa màu bị ngập úng…
Ngày 7/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký ban hành Công điện số 189/CĐ-TTg về việc tập trung phòng, chống lũ, lụt, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất ở Bắc Bộ.
Hiện nay, tại Thái Nguyên vẫn đang có mưa to đến rất to, mực nước sông Cầu và các sông trên địa bàn đang tiếp tục dâng, nguy cơ ngập lụt sâu và sạt lở đất diễn biến phức tạp; nguy cơ xảy ra lũ lịch sử trên sông Cầu và vượt mốc đỉnh lũ 28,81m tại trạm Gia Bẩy do bão Yagi gây ra...
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
VnEconomy Interactive
Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: