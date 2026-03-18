TP. Hồ Chí Minh thành lập Ban Chỉ đạo nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt

Ngày 18/3, Ban Thường vụ Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định thành lập Ban Chỉ đạo triển khai xây dựng Đề án đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết số 31-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và nghiên cứu, đề xuất xây dựng Luật Đô thị đặc biệt.

Ban Chỉ đạo (do Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh Trần Lưu Quang làm Trưởng ban) có nhiệm vụ chỉ đạo toàn diện việc tổng kết, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 31 của Bộ Chính trị; định hướng nội dung, phương pháp và cách thức tổ chức tổng kết, bảo đảm việc đánh giá khách quan, toàn diện, khoa học, bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phản ánh đúng thực tiễn triển khai và kết quả sau 3 năm thực hiện.

Đồng thời, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị xem xét ban hành nghị quyết mới về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP. Hồ Chí Minh trong giai đoạn mới, tạo cơ sở chính trị quan trọng để Thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố nhiệm kỳ 2025 - 2030 và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV.

Cùng với đó, Ban Chỉ đạo chỉ đạo nghiên cứu, xây dựng Luật Đô thị đặc biệt nhằm hoàn thiện thể chế phát triển đô thị đặc thù, tăng cường phân cấp, phân quyền, tạo điều kiện để TP. Hồ Chí Minh phát huy tính năng động, sáng tạo trong giai đoạn phát triển mới.

Ban Chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm, thực hiện nhiệm vụ theo phân công của Trưởng ban. Các thành viên sử dụng con dấu của cơ quan, đơn vị mình trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; được hưởng các chế độ theo quy định và được sử dụng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị để tham mưu, hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ.