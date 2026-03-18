Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng

Đỗ Mến

18/03/2026, 16:04

Kết luận điều tra xác định, Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng...

Đối tượng Phó Đức Nam. Ảnh: Công an cung cấp.
Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền do Phó Đức Nam cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó bị can Phó Đức Nam (SN 1994) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị can Lê Khắc Ngọ (SN 1990) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với người có tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở hàng loạt công ty “ma”.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Bị can Phó Đức Nam thuê văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận. 

Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng; bộ phận hành chính nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe riêng biệt.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng: zalo; Zoiper, hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật. Nhóm nhân viên này nói rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam đoan sinh lời... nhằm tạo sự tin tưởng.

Sau đó, họ dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.

Ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại.

Sau đó, tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ 1-4%/tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng là 4-5% doanh số.

Kết luận điều tra xác định, Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị can Lê Khắc Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Lê Khắc Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bị can Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định bị can Lê Khắc Ngọ chiếm đoạt của những người bị hại là hơn 216 tỷ đồng.

Theo cơ quan điều ta, đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng xảy ra trên địa bàn TP Hà Nội và các tỉnh, thành phố trên cả nước.

Các đối tượng hoạt động phạm tội có tổ chức xuyên quốc gia, dựa trên việc sử dụng công nghệ thông tin, internet để tạo lập các sàn giao dịch chứng khoán quốc tế, ngoại hối trái phép.

Các đối tượng sử dụng phương thức, thủ đoạn tinh vi nhằm đối phó với sự phát hiện của cơ quan pháp luật như: bố trí các bộ phận làm việc độc lập, các đối tượng liên lạc, quản lý, chỉ đạo trên các ứng dụng có tính bảo mật cao; triệt để lợi dụng các loại hình dịch vụ OTT như: Zalo, Telegram, Signal, ứng dụng Zoiper trong liên lạc… Đây là một trong những phương thức thủ đoạn phạm tội mới, gây bức xúc trong quân chúng nhân dân.

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

09:17, 08/10/2025

Xác minh, thu hồi khối tài sản rất lớn của Phó Đức Nam

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng

10:03, 29/11/2025

Công an Đà Nẵng triệt phá đường dây rửa tiền quy mô hàng chục nghìn tỷ đồng

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của 42.000 nạn nhân

08:30, 15/03/2026

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền ảo chiếm đoạt 400 tỷ đồng của 42.000 nạn nhân

Đọc thêm

VnEconomy

"Shark Bình" bị cáo buộc rửa tiền cho Phó Đức Nam

Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...

Bắc Ninh cần tuyển mới hơn 230.000 lao động trong năm 2026

Bắc Ninh cần tuyển mới hơn 230.000 lao động trong năm 2026

Theo dự báo trong năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh cần tuyển mới khoảng hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khu công nghiệp...

Doanh nghiệp phía bắc cần tuyển dụng hơn 86.000 lao động

Doanh nghiệp phía bắc cần tuyển dụng hơn 86.000 lao động

Với đa dạng vị trí và nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn, mức lương được các doanh nghiệp chi trả cho người lao động cũng trải dài ở nhiều phân khúc. Phổ biến nhất là mức từ 10 – 15 triệu đồng/tháng, chiếm hơn 60%...

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với mức tăng 4,5% và 8%, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, nhằm góp phần cải thiện đời sống cho người hưởng lương...

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030...

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

1

Mua vàng nhẫn, vàng miếng lỗ cả chục triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 3

Tài chính

2

Giá Bitcoin tăng, lượng Bitcoin nạp vào các sàn tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo thận trọng

Kinh tế số

3

Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

Bất động sản

4

Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026

Tiêu điểm

5

Nguyên nhân UAE trở thành nước Vùng Vịnh bị Iran tấn công mạnh nhất

Thế giới

