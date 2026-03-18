Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng

Kết luận điều tra xác định, Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng...

Ngày 18/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội hoàn tất kết luận điều tra vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền do Phó Đức Nam cầm đầu.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đề nghị truy tố 75 bị can, trong đó bị can Phó Đức Nam (SN 1994) bị đề nghị truy tố về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền. Bị can Lê Khắc Ngọ (SN 1990) bị đề nghị truy tố tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết luận điều tra, năm 2019, Phó Đức Nam bàn bạc, thống nhất với người có tên Isik Uran (SN 1984, quốc tịch Thổ Nhĩ Kỳ) trong việc tạo lập 36 trang web, chỉ đạo nhân viên mở hàng loạt công ty “ma”.

Các đối tượng sử dụng danh nghĩa của các công ty này để tuyển dụng nhân sự, ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ thuê đầu số điện thoại sử dụng cho ứng dụng Zoiper và mở 69 tài khoản ngân hàng, tài khoản tại các công ty trung gian thanh toán, gắn với các sàn giao dịch nêu trên để nhận tiền đầu tư của người bị hại.

Bị can Phó Đức Nam thuê văn phòng tại Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng, Bình Dương (cũ) để tuyển dụng nhân viên vào làm việc tại các bộ phận.

Các văn phòng làm việc đều không treo biển hiệu, nhân viên được quán triệt không tiếp xúc, gặp gỡ với khách tại văn phòng; bộ phận hành chính nhân sự bố trí máy tính xách tay, tai nghe riêng biệt.

Các nhân viên được tuyển dụng đều không cần bằng cấp, không được đào tạo về chứng khoán, cổ phiếu nhưng khi vào làm việc sẽ được hướng dẫn những thông tin cơ bản và thực hiện theo kịch bản có sẵn nhằm dụ dỗ khách hàng chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng được kết nối với trang web sàn chứng khoán.

Những nhân viên này thực hiện theo quy trình được lập sẵn, sử dụng các ứng dụng: zalo; Zoiper, hoặc trực tiếp gọi điện thoại, nhắn tin cho bị hại sau đó đưa ra các thông tin sai sự thật. Nhóm nhân viên này nói rằng đây là sàn chứng khoán quốc tế, có uy tín, có giấy phép, nếu đầu tư sẽ có chuyên gia tư vấn, cam đoan sinh lời... nhằm tạo sự tin tưởng.

Sau đó, họ dụ dỗ bị hại tải ứng dụng MT4, MT5 và truy cập các trang web đăng ký mở tài khoản và chuyển tiền vào tài khoản ngân hàng gắn với sàn giao dịch do các đối tượng quản lý để đầu tư chứng khoán quốc tế, forex.

Ban đầu bị hại sẽ được thắng vài lệnh, với số tiền nhỏ và có thể rút được về tài khoản. Sau đó, nhân viên sale và các đối tượng quản lý cấp trên của nhân viên sale tại các văn phòng sẽ chuyển thông tin bị hại cho nhân viên ở Bộ phận chăm sóc khách hàng để liên hệ và giới thiệu là chuyên gia của công ty sẽ tư vấn 1:1 cho bị hại.

Sau đó, tiếp tục dụ dỗ để bị hại chuyển khoản tiền và tư vấn, hướng dẫn bị hại liên tục đặt lệnh đầu tư nhằm thu nhiều phí giao dịch hoặc làm tài khoản của bị hại thua lỗ để chiếm đoạt số tiền bị hại đã chuyển.

Nhân viên bộ phận kinh doanh sẽ được hưởng lợi từ 1-4%/tổng số tiền khách hàng nạp lần đầu. Nhân viên bộ phận chăm sóc khách hàng sẽ nhận được tiền thưởng là 4-5% doanh số.

Kết luận điều tra xác định, Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng.

Liên quan đến vụ án, bị can Lê Khắc Ngọ đã bàn bạc với Phó Đức Nam về việc mở rộng hệ thống các sàn giao dịch chứng khoán, forex ở Việt Nam với quy mô trên toàn quốc. Lê Khắc Ngọ được Nam giao quản lý 20 văn phòng hoạt động kinh doanh để dụ dỗ, lôi kéo bị hại tham gia đầu tư nhằm chiếm đoạt tài sản.

Trong vụ án này, bị can Ngọ phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò đồng phạm tích cực, chịu trách nhiệm đối với 180 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Cơ quan điều tra xác định bị can Lê Khắc Ngọ chiếm đoạt của những người bị hại là hơn 216 tỷ đồng.