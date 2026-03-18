Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Thị trường

Phú Thọ: Tâm điểm kết nối miền di sản và trải nghiệm đa sắc thái

Chu Khôi

18/03/2026, 16:18

Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, địa phương này hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng các loại hình du lịch hiện đại, bền vững.

Tây Thiên là một trong những điểm đến du lịch quan trọng của tỉnh Phú Thọ.
Tây Thiên là một trong những điểm đến du lịch quan trọng của tỉnh Phú Thọ.

Trong hai ngày 19 - 20/3/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Chương trình Famtrip, Presstrip Du lịch Phú Thọ “Kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc” năm 2026.

NƠI HỘI TỤ THIÊN NHIÊN VÀ LỊCH SỬ

Nằm gần Sân bay quốc tế Nội Bài, Phú Thọ có khả năng kết nối thuận lợi với các nguồn khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hệ thống cao tốc và quốc lộ như Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hòa Bình, Hòa Lạc - Hòa Bình hay đường Hồ Chí Minh đã và đang tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, giúp du khách dễ dàng di chuyển giữa các vùng. Nhờ đó, Phú Thọ trở thành điểm trung chuyển lý tưởng, kết nối với nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết sau quá trình sáp nhập các khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ cũ, địa phương này hình thành một không gian du lịch đa sắc thái, nơi giao thoa giữa văn hóa, sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng. Sự kết hợp này tạo nên một “bức tranh du lịch” hài hòa, vừa đa dạng vừa thống nhất, mở ra nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Về tài nguyên thiên nhiên, Phú Thọ sở hữu hệ sinh thái phong phú với địa hình chuyển tiếp từ miền núi xuống trung du và đồng bằng. Nổi bật là khu vực Tam Đảo với khí hậu mát mẻ quanh năm, được ví như “Đà Lạt của miền Bắc”. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Xuân Sơn là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động trekking, nghiên cứu sinh thái. Khu vực phía Nam với hồ Hòa Bình, các hang động đá vôi và hệ thống đảo lớn nhỏ tạo nên cảnh quan được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”.

Ngoài ra, nhiều danh thắng khác như hồ Đại Lải, đồi chè Long Cốc, Ao Châu - Suối Tiên… góp phần tạo nên bức tranh “sơn kỳ thủy tú”, mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách yêu thiên nhiên.

Không chỉ có thiên nhiên ưu đãi, Phú Thọ còn là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nơi đây gắn liền với thời kỳ dựng nước của các Vua Hùng, tiêu biểu là Khu di tích lịch sử Đền Hùng, điểm đến tâm linh hàng đầu cả nước. Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa, trong đó nhiều di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Đặc biệt, Phú Thọ sở hữu các di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Bên cạnh đó là các lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca và phong tục tập quán độc đáo của nhiều cộng đồng dân tộc, tạo nên bản sắc riêng biệt khó trộn lẫn.

Du lịch cộng đồng cũng là điểm sáng của Phú Thọ với các bản làng đặc trưng như bản Lác, bản Pom Coọng hay các điểm du lịch tại Xuân Sơn. Du khách có thể trải nghiệm đời sống bản địa, tham gia các hoạt động văn hóa và thưởng thức ẩm thực phong phú với những đặc sản như cá thính, thịt chua Thanh Sơn, bưởi Đoan Hùng, cơm lam, cá nướng sông Đà…

BỨT PHÁ, TỎA SÁNG DU LỊCH

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, Ông Bùi Xuân Trường cho biết Phú Thọ đang tập trung phát triển các loại hình du lịch cao cấp như nghỉ dưỡng, MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo…) và golf. Nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn chất lượng cao đã đi vào hoạt động như Flamingo Đại Lải Resort, Serena Resort Kim Bôi, Mai Châu Hideaway, FLC Vĩnh Phúc… Các cơ sở này không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đáng chú ý, du lịch golf đang trở thành điểm nhấn khi địa phương sở hữu nhiều sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế như Tam Đảo, Thanh Lanh, Đầm Vạc hay Phoenix Golf & Resort. Với không gian yên tĩnh, cảnh quan đẹp và dịch vụ cao cấp, các sân golf này thu hút lượng lớn du khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Nhờ những nỗ lực đồng bộ, du lịch Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh ước đón khoảng 14,5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu đạt gần 14.800 tỷ đồng. Hệ thống lưu trú ngày càng phát triển với hàng nghìn cơ sở, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của du khách.

Song song với phát triển sản phẩm, tỉnh cũng chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch. Các tuyến đường kết nối đến các khu, điểm du lịch trọng điểm như Đền Hùng, Tam Đảo, Thanh Thủy hay Đại Lải được nâng cấp đồng bộ. Hệ thống điện, nước, viễn thông được mở rộng, đảm bảo chất lượng dịch vụ ngay cả tại các khu vực miền núi.

Công tác quản lý và thu hút đầu tư cũng được đẩy mạnh với nhiều chính sách thông thoáng. Tỉnh chủ động tạo quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường liên kết vùng nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch. Đồng thời, việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm du lịch cũng được chú trọng, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Bên cạnh đó, Phú Thọ đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được triển khai mạnh mẽ trên nhiều kênh truyền thông và thông qua các sự kiện văn hóa, hội chợ du lịch trong và ngoài nước.

Trong tương lai, với định hướng phát triển bền vững và chiến lược rõ ràng, Phú Thọ hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.

Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ 36 dự án đầu tư công năm 2026

18:57, 17/03/2026

Phú Thọ đẩy nhanh tiến độ 36 dự án đầu tư công năm 2026

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

12:57, 25/02/2026

Phú Thọ: Phấn đấu hoàn thành dự án xây dựng cầu sông Lô mới trong đầu năm 2027

Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số, mở hướng giảm nghèo bền vững ở nông thôn

15:09, 22/01/2026

Phú Thọ đẩy mạnh chuyển đổi số, mở hướng giảm nghèo bền vững ở nông thôn

Từ khóa:

Chương trình Famtrip 2026 Đền Hùng du lịch cộng đồng du lịch Phú Thọ hệ sinh thái phong phú phát triển bền vững sân golf quốc tế tài nguyên thiên nhiên

Đọc thêm

Châu Phi khó "giải cứu" thị trường dầu mỏ khi eo biển Hormuz tê liệt

Châu Phi khó “giải cứu” thị trường dầu mỏ khi eo biển Hormuz tê liệt

Căng thẳng Trung Đông làm dấy lên rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu đi qua eo biển Hormuz. Tuy nhiên, các nước sản xuất dầu ở khu vực châu Phi như Nigeria và Angola khó có thể tăng sản lượng đủ nhanh để bù đắp khoảng trống...

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân "bỏ biển" chờ giải pháp

Giá dầu tăng mạnh, nhiều ngư dân “bỏ biển” chờ giải pháp

Sau sáp nhập, tỉnh Ninh Bình có thêm dư địa phát triển kinh tế biển với gần 90 km bờ biển và khoảng 1.400 tàu cá. Khi giá nhiên liệu tăng mạnh, nhiều ngư dân đang đối mặt nguy cơ thua lỗ, phải tạm ngừng vươn khơi.

Lộ trình đột phá đưa logistics trở thành ngành kinh tế nền tảng

Lộ trình đột phá đưa logistics trở thành ngành kinh tế nền tảng

Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 458/QĐ-BCT, xác lập lộ trình cụ thể nhằm hiện thực hóa Chiến lược phát triển dịch vụ logistics Việt Nam thời kỳ 2025 - 2035, tầm nhìn đến 2050. Đây là bước đi chiến lược nhằm nâng tầm vị thế quốc gia trong chuỗi giá trị toàn cầu, thúc đẩy sự kết nối mạnh mẽ giữa sản xuất, thương mại và hệ thống lưu thông hàng hóa hiện đại...

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm: Tái cơ cấu nền kinh tế, nâng cao vị thế doanh nghiệp Việt trong chuỗi giá trị toàn cầu

Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về một chiến lược cụ thể nhằm tái cơ cấu nền kinh tế, đồng thời chỉ đạo cần "cởi trói" tư duy cũ, gắn kết chặt chẽ giữa thương mại với chuyển giao công nghệ để xây dựng nền kinh tế tự chủ trong kỷ nguyên mới.

Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT

Ưu tiên đảm bảo cung ứng điện và xử lý dứt điểm giá FIT

Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ khẩn trương tháo gỡ các “điểm nghẽn” tồn đọng kéo dài, đặc biệt là xử lý dứt điểm các vướng mắc liên quan đến cơ chế giá điện hỗ trợ (FIT) để khơi thông nguồn lực cho sản xuất công nghiệp.

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mua vàng nhẫn, vàng miếng lỗ cả chục triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 3

Tài chính

2

Giá Bitcoin tăng, lượng Bitcoin nạp vào các sàn tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo thận trọng

Kinh tế số

3

Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

Bất động sản

4

Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026

Tiêu điểm

5

Nguyên nhân UAE trở thành nước Vùng Vịnh bị Iran tấn công mạnh nhất

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy