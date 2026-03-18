Phú Thọ: Tâm điểm kết nối miền di sản và trải nghiệm đa sắc thái

Phú Thọ đang dần khẳng định vị thế là một trung tâm du lịch quan trọng của khu vực trung du và miền núi phía Bắc. Với lợi thế về vị trí địa lý, hệ thống giao thông thuận tiện cùng nguồn tài nguyên du lịch phong phú, địa phương này hội tụ đầy đủ điều kiện để phát triển đa dạng các loại hình du lịch hiện đại, bền vững.

Trong hai ngày 19 - 20/3/2026, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ sẽ tổ chức Chương trình Famtrip, Presstrip Du lịch Phú Thọ “Kết nối miền di sản - trải nghiệm đa sắc” năm 2026.

NƠI HỘI TỤ THIÊN NHIÊN VÀ LỊCH SỬ

Nằm gần Sân bay quốc tế Nội Bài, Phú Thọ có khả năng kết nối thuận lợi với các nguồn khách trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, hệ thống cao tốc và quốc lộ như Nội Bài - Lào Cai, Hà Nội - Hòa Bình, Hòa Lạc - Hòa Bình hay đường Hồ Chí Minh đã và đang tạo thành mạng lưới giao thông liên hoàn, giúp du khách dễ dàng di chuyển giữa các vùng. Nhờ đó, Phú Thọ trở thành điểm trung chuyển lý tưởng, kết nối với nhiều địa phương như Hà Nội, Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lào Cai, Sơn La, Thanh Hóa và Ninh Bình.

Ông Bùi Xuân Trường, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Phú Thọ, cho biết sau quá trình sáp nhập các khu vực Vĩnh Phúc, Hòa Bình và Phú Thọ cũ, địa phương này hình thành một không gian du lịch đa sắc thái, nơi giao thoa giữa văn hóa, sinh thái, tâm linh và nghỉ dưỡng. Sự kết hợp này tạo nên một “bức tranh du lịch” hài hòa, vừa đa dạng vừa thống nhất, mở ra nhiều cơ hội phát triển các sản phẩm du lịch đặc trưng.

Về tài nguyên thiên nhiên, Phú Thọ sở hữu hệ sinh thái phong phú với địa hình chuyển tiếp từ miền núi xuống trung du và đồng bằng. Nổi bật là khu vực Tam Đảo với khí hậu mát mẻ quanh năm, được ví như “Đà Lạt của miền Bắc”. Bên cạnh đó, Vườn quốc gia Xuân Sơn là điểm đến hấp dẫn cho các hoạt động trekking, nghiên cứu sinh thái. Khu vực phía Nam với hồ Hòa Bình, các hang động đá vôi và hệ thống đảo lớn nhỏ tạo nên cảnh quan được ví như “Vịnh Hạ Long trên núi”.

Ngoài ra, nhiều danh thắng khác như hồ Đại Lải, đồi chè Long Cốc, Ao Châu - Suối Tiên… góp phần tạo nên bức tranh “sơn kỳ thủy tú”, mang lại trải nghiệm đa dạng cho du khách yêu thiên nhiên.

Không chỉ có thiên nhiên ưu đãi, Phú Thọ còn là vùng đất cội nguồn của dân tộc Việt Nam. Nơi đây gắn liền với thời kỳ dựng nước của các Vua Hùng, tiêu biểu là Khu di tích lịch sử Đền Hùng, điểm đến tâm linh hàng đầu cả nước. Toàn tỉnh hiện có hàng nghìn di tích lịch sử, văn hóa, trong đó nhiều di tích cấp quốc gia đặc biệt.

Đặc biệt, Phú Thọ sở hữu các di sản văn hóa phi vật thể nổi tiếng như Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương và Hát Xoan Phú Thọ. Bên cạnh đó là các lễ hội truyền thống, làn điệu dân ca và phong tục tập quán độc đáo của nhiều cộng đồng dân tộc, tạo nên bản sắc riêng biệt khó trộn lẫn.

Du lịch cộng đồng cũng là điểm sáng của Phú Thọ với các bản làng đặc trưng như bản Lác, bản Pom Coọng hay các điểm du lịch tại Xuân Sơn. Du khách có thể trải nghiệm đời sống bản địa, tham gia các hoạt động văn hóa và thưởng thức ẩm thực phong phú với những đặc sản như cá thính, thịt chua Thanh Sơn, bưởi Đoan Hùng, cơm lam, cá nướng sông Đà…

BỨT PHÁ, TỎA SÁNG DU LỊCH

Nhằm khai thác hiệu quả tiềm năng, Ông Bùi Xuân Trường cho biết Phú Thọ đang tập trung phát triển các loại hình du lịch cao cấp như nghỉ dưỡng, MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo…) và golf. Nhiều khu nghỉ dưỡng và khách sạn chất lượng cao đã đi vào hoạt động như Flamingo Đại Lải Resort, Serena Resort Kim Bôi, Mai Châu Hideaway, FLC Vĩnh Phúc… Các cơ sở này không chỉ phục vụ khách du lịch mà còn đáp ứng nhu cầu tổ chức hội nghị, sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế.

Đáng chú ý, du lịch golf đang trở thành điểm nhấn khi địa phương sở hữu nhiều sân golf đạt tiêu chuẩn quốc tế như Tam Đảo, Thanh Lanh, Đầm Vạc hay Phoenix Golf & Resort. Với không gian yên tĩnh, cảnh quan đẹp và dịch vụ cao cấp, các sân golf này thu hút lượng lớn du khách có khả năng chi tiêu cao và lưu trú dài ngày.

Nhờ những nỗ lực đồng bộ, du lịch Phú Thọ đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2025, tỉnh ước đón khoảng 14,5 triệu lượt khách, với tổng doanh thu đạt gần 14.800 tỷ đồng. Hệ thống lưu trú ngày càng phát triển với hàng nghìn cơ sở, đáp ứng tốt nhu cầu đa dạng của du khách.

Song song với phát triển sản phẩm, tỉnh cũng chú trọng đầu tư hạ tầng du lịch. Các tuyến đường kết nối đến các khu, điểm du lịch trọng điểm như Đền Hùng, Tam Đảo, Thanh Thủy hay Đại Lải được nâng cấp đồng bộ. Hệ thống điện, nước, viễn thông được mở rộng, đảm bảo chất lượng dịch vụ ngay cả tại các khu vực miền núi.

Công tác quản lý và thu hút đầu tư cũng được đẩy mạnh với nhiều chính sách thông thoáng. Tỉnh chủ động tạo quỹ đất, cải cách thủ tục hành chính và tăng cường liên kết vùng nhằm thu hút doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch. Đồng thời, việc đảm bảo an ninh, trật tự tại các điểm du lịch cũng được chú trọng, góp phần xây dựng hình ảnh điểm đến an toàn, thân thiện.

Bên cạnh đó, Phú Thọ đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực du lịch thông qua các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kỹ năng. Hoạt động quảng bá, xúc tiến du lịch cũng được triển khai mạnh mẽ trên nhiều kênh truyền thông và thông qua các sự kiện văn hóa, hội chợ du lịch trong và ngoài nước.

Trong tương lai, với định hướng phát triển bền vững và chiến lược rõ ràng, Phú Thọ hứa hẹn sẽ tiếp tục tỏa sáng trên bản đồ du lịch Việt Nam, trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách trong nước và quốc tế.