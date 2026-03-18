Bắc Ninh cần tuyển mới hơn 230.000 lao động trong năm 2026
Nhật Dương
18/03/2026, 16:04
Theo dự báo trong năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh cần tuyển mới khoảng hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khu công nghiệp...
Thông tin được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nói tại “Ngày hội
việc làm Xuân Bính Ngọ” và kết nối trực tuyến Sàn giao dịch việc làm với 9 tỉnh,
thành phố ngày 18/3.
Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cho biết những
năm qua, Bắc Ninh là địa phương thực hiện tốt công tác
thu hút đầu tư, luôn giữ vững vị trí trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng
kinh tế cao nhất cả nước.
Năm 2025, kinh tế tỉnh Bắc Ninh tăng trưởng ấn tượng, tốc
độ tăng GRDP đạt 10,27% (đứng thứ 5 cả nước), vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng
như thu hút FDI, thu ngân sách, khẳng định vị thế cực tăng trưởng năng động với
công nghiệp công nghệ cao (điện tử, bán dẫn) phát triển mạnh mẽ.
Tuy nhiên, tốc
độ phát triển kinh tế nhanh cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với thị
trường lao động. Theo dự báo, trong năm 2026, toàn tỉnh
cần tuyển mới khoảng hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh
doanh của các doanh nghiệp, khu công nghiệp.
Trong khi đó,
nhiều công ty vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động, đặc biệt là lao
động có tay nghề cao. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những giải
pháp đồng bộ, linh hoạt để bảo đảm cung ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng cao,
đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.
Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc
Sở Nội vụ Bắc Ninh, trên
địa bàn tỉnh hiện có trên 26.000
doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 820.000 lao động đang làm việc.
Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp vốn đầu tư nước
nước ngoài sử dụng số lượng lao động rất lớn, tập trung chủ yếu tại các khu
công nghiệp.
Tuy nhiên, thị
trường lao động vẫn tồn tại những thách thức không nhỏ. Đặc biệt, việc biến động lao động giữa
các khu vực và doanh nghiệp còn ở mức cao, do người lao động lựa chọn việc làm chưa phù hợp với năng lực
hoặc việc làm chưa ổn định, khiến nhiều doanh nghiệp luôn trong tình trạng thiếu
lao động, nhất là ở các
vị trí lao động phổ thông và lao động kỹ thuật cao.
Chi phí tuyển dụng ngày càng gia tăng,
từ chi phí quảng bá, tìm kiếm nguồn ứng viên, đến chi phí đào tạo, dẫn đến áp lực
lớn cho doanh nghiệp cũng là một
rào cản.
Đặc biệt trong
năm 2026, với sự mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến
lên tới hơn 230.000 người đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đào tạo và cung ứng
nguồn nhân lực.
Theo
Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, mục tiêu
của Bắc Ninh trong
năm 2026 là phấn
đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 12,5-13%, tiếp
tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của
khu vực phía Bắc và cả nước.
Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, tỉnh sẽ
tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong việc hoàn thiện
chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý
lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng nhanh chóng, thuận lợi hơn.
Về phía Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), ông Vũ Trọng
Bình, Cục trưởng, cho biết nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhấn mạnh lao động là
điều kiện để họ đầu tư, vì vậy các địa phương phải chuẩn bị nguồn lực để thu
hút. Lấy ví dụ Bắc Ninh, ông đề nghị địa phương cần nghiên cứu chính sách cụ thể để thu hút và giữ chân lao động. Trong đó, có giải pháp nâng cao năng suất lao động,
kết nối cung - cầu.
Các Trung tâm dịch vụ việc làm không chỉ dừng ở việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm mà cần đóng vai trò dẫn dắt, kết nối
doanh nghiệp, giúp địa phương tiếp cận nguồn lao động, doanh nghiệp, nhà trường
trong và ngoài tỉnh.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
