Bắc Ninh cần tuyển mới hơn 230.000 lao động trong năm 2026

Thông tin được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nói tại “Ngày hội việc làm Xuân Bính Ngọ” và kết nối trực tuyến Sàn giao dịch việc làm với 9 tỉnh, thành phố ngày 18/3.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cho biết những năm qua, Bắc Ninh là địa phương thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, luôn giữ vững vị trí trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Năm 2025, kinh tế tỉnh Bắc Ninh tăng trưởng ấn tượng, tốc độ tăng GRDP đạt 10,27% (đứng thứ 5 cả nước), vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như thu hút FDI, thu ngân sách, khẳng định vị thế cực tăng trưởng năng động với công nghiệp công nghệ cao (điện tử, bán dẫn) phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế nhanh cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với thị trường lao động. Theo dự báo, trong năm 2026, toàn tỉnh cần tuyển mới khoảng hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Trong khi đó, nhiều công ty vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những giải pháp đồng bộ, linh hoạt để bảo đảm cung ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Văn Quân.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 820.000 lao động đang làm việc.

Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp vốn đầu tư nước nước ngoài sử dụng số lượng lao động rất lớn, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp.

Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn tồn tại những thách thức không nhỏ. Đặc biệt, việc biến động lao động giữa các khu vực và doanh nghiệp còn ở mức cao, do người lao động lựa chọn việc làm chưa phù hợp với năng lực hoặc việc làm chưa ổn định, khiến nhiều doanh nghiệp luôn trong tình trạng thiếu lao động, nhất là ở các vị trí lao động phổ thông và lao động kỹ thuật cao.

Chi phí tuyển dụng ngày càng gia tăng, từ chi phí quảng bá, tìm kiếm nguồn ứng viên, đến chi phí đào tạo, dẫn đến áp lực lớn cho doanh nghiệp cũng là một rào cản.

Đặc biệt trong năm 2026, với sự mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến lên tới hơn 230.000 người đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) trao đổi với các doanh nghiệp. Ảnh: Văn Quân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, mục tiêu của Bắc Ninh trong năm 2026 là phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 12,5-13%, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của khu vực phía Bắc và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong việc hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm. Ảnh: Văn Quân.

Về phía Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng, cho biết nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhấn mạnh lao động là điều kiện để họ đầu tư, vì vậy các địa phương phải chuẩn bị nguồn lực để thu hút. Lấy ví dụ Bắc Ninh, ông đề nghị địa phương cần nghiên cứu chính sách cụ thể để thu hút và giữ chân lao động. Trong đó, có giải pháp nâng cao năng suất lao động, kết nối cung - cầu.

Các Trung tâm dịch vụ việc làm không chỉ dừng ở việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm mà cần đóng vai trò dẫn dắt, kết nối doanh nghiệp, giúp địa phương tiếp cận nguồn lao động, doanh nghiệp, nhà trường trong và ngoài tỉnh.