Thứ Tư, 18/03/2026

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Dân sinh

Bắc Ninh cần tuyển mới hơn 230.000 lao động trong năm 2026

Nhật Dương

18/03/2026, 16:04

Theo dự báo trong năm 2026, toàn tỉnh Bắc Ninh cần tuyển mới khoảng hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khu công nghiệp...

Ảnh minh họa.

Thông tin được lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh nói tại “Ngày hội việc làm Xuân Bính Ngọ” và kết nối trực tuyến Sàn giao dịch việc làm với 9 tỉnh, thành phố ngày 18/3.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cho biết những năm qua, Bắc Ninh là địa phương thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, luôn giữ vững vị trí trong nhóm các tỉnh có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất cả nước.

Năm 2025, kinh tế tỉnh Bắc Ninh tăng trưởng ấn tượng, tốc độ tăng GRDP đạt 10,27% (đứng thứ 5 cả nước), vượt nhiều chỉ tiêu quan trọng như thu hút FDI, thu ngân sách, khẳng định vị thế cực tăng trưởng năng động với công nghiệp công nghệ cao (điện tử, bán dẫn) phát triển mạnh mẽ.

Tuy nhiên, tốc độ phát triển kinh tế nhanh cũng đặt ra những thách thức không nhỏ đối với thị trường lao động. Theo dự báo, trong năm 2026, toàn tỉnh cần tuyển mới khoảng hơn 230.000 lao động để đáp ứng nhu cầu sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, khu công nghiệp.

Trong khi đó, nhiều công ty vẫn đang đối mặt với tình trạng thiếu lao động, đặc biệt là lao động có tay nghề cao. Thực tế này đặt ra yêu cầu cấp thiết phải có những giải pháp đồng bộ, linh hoạt để bảo đảm cung ứng đủ nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn tới.

Ông Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh. Ảnh: Văn Quân.

Theo ông Vũ Mạnh Hùng, Giám đốc Sở Nội vụ Bắc Ninh, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 26.000 doanh nghiệp đang hoạt động với khoảng 820.000 lao động đang làm việc.

Nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, tập đoàn kinh tế, doanh nghiệp vốn đầu tư nước nước ngoài sử dụng số lượng lao động rất lớn, tập trung chủ yếu tại các khu công nghiệp. 

Tuy nhiên, thị trường lao động vẫn tồn tại những thách thức không nhỏ. Đặc biệt, việc biến động lao động giữa các khu vực và doanh nghiệp còn ở mức cao, do người lao động lựa chọn việc làm chưa phù hợp với năng lực hoặc việc làm chưa ổn định, khiến nhiều doanh nghiệp luôn trong tình trạng thiếu lao động, nhất là ở các vị trí lao động phổ thông và lao động kỹ thuật cao.

Chi phí tuyển dụng ngày càng gia tăng, từ chi phí quảng bá, tìm kiếm nguồn ứng viên, đến chi phí đào tạo, dẫn đến áp lực lớn cho doanh nghiệp cũng là một rào cản.

Đặc biệt trong năm 2026, với sự mở rộng sản xuất của các doanh nghiệp, nhu cầu lao động dự kiến lên tới hơn 230.000 người đã đặt ra yêu cầu cấp thiết về việc đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh và Cục Việc làm (Bộ Nội vụ) trao đổi với các doanh nghiệp. Ảnh: Văn Quân.

Theo Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Lê Xuân Lợi, mục tiêu của Bắc Ninh trong năm 2026 là phấn đấu đạt mức tăng trưởng kinh tế từ 12,5-13%, tiếp tục khẳng định vai trò là một trong những trung tâm công nghiệp, dịch vụ lớn của khu vực phía Bắc và cả nước.

Lãnh đạo tỉnh Bắc Ninh khẳng định, tỉnh sẽ tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động trong việc hoàn thiện chính sách, cải thiện môi trường đầu tư, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản lý lao động, hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng nhanh chóng, thuận lợi hơn.

Ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng Cục Việc làm. Ảnh: Văn Quân.

Về phía Cục Việc làm (Bộ Nội vụ), ông Vũ Trọng Bình, Cục trưởng, cho biết nhiều tập đoàn, doanh nghiệp nhấn mạnh lao động là điều kiện để họ đầu tư, vì vậy các địa phương phải chuẩn bị nguồn lực để thu hút. Lấy ví dụ Bắc Ninh, ông đề nghị địa phương cần nghiên cứu chính sách cụ thể để thu hút và giữ chân lao động. Trong đó, có giải pháp nâng cao năng suất lao động, kết nối cung - cầu.

Các Trung tâm dịch vụ việc làm không chỉ dừng ở việc tổ chức các phiên giao dịch việc làm mà cần đóng vai trò dẫn dắt, kết nối doanh nghiệp, giúp địa phương tiếp cận nguồn lao động, doanh nghiệp, nhà trường trong và ngoài tỉnh.

Từ khóa:

Bắc Ninh lao động tuyển dụng việc làm

Chủ đề:

Nhân lực - Việc làm

Đọc thêm

VnEconomy

"Shark Bình" bị cáo buộc rửa tiền cho Phó Đức Nam

Kết luận điều tra thể hiện có 150 bị hại chuyển vào các tài khoản ví Ngân lượng với số tiền hơn 213 tỷ đồng. Shark Bình và các nhân viên bị cáo buộc tham gia rửa tiền cho bị can Phó Đức Nam, cản trở việc xác minh dòng tiền...

Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng

Đề nghị truy tố Phó Đức Nam và 74 bị can lừa đảo chiếm đoạt hơn 1.301 tỷ đồng

Kết luận điều tra xác định, Phó Đức Nam phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản với vai trò chủ mưu cầm đầu, chịu trách nhiệm với 738 vụ lừa đảo với số tài sản chiếm đoạt được là hơn 1.301 tỷ đồng...

Doanh nghiệp phía bắc cần tuyển dụng hơn 86.000 lao động

Doanh nghiệp phía bắc cần tuyển dụng hơn 86.000 lao động

Với đa dạng vị trí và nhu cầu tuyển dụng với số lượng lớn, mức lương được các doanh nghiệp chi trả cho người lao động cũng trải dài ở nhiều phân khúc. Phổ biến nhất là mức từ 10 – 15 triệu đồng/tháng, chiếm hơn 60%...

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

Đề xuất tăng lương hưu từ 1/7/2026

Bộ Nội vụ đề xuất hai phương án tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng với mức tăng 4,5% và 8%, dự kiến thực hiện từ ngày 1/7/2026, nhằm góp phần cải thiện đời sống cho người hưởng lương...

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

TP. Hồ Chí Minh: Phương án mới về sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp

UBND TP. Hồ Chí Minh vừa có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo về phương án sắp xếp các cơ sở giáo dục đại học, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục thường xuyên trên địa bàn giai đoạn 2026 - 2030...

Dòng sự kiện

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Đảng Cộng sản Việt Nam - Đại hội XIV

Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Giá vàng trong nước và thế giới

Giá vàng trong nước và thế giới

VnEconomy cập nhật giá vàng trong nước & thế giới hôm nay: SJC, 9999, giá vàng USD/oz, biến động giá vàng tăng, giảm - phân tích, dự báo & dữ liệu lịch sử.

Bài viết mới nhất

VnEconomy Interactive

VnEconomy Interactive

Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.

Bài viết mới nhất

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trợ lý thông tin kinh tế Askonomy - Asko Platform

Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

eMagazine

Phát triển quỹ đầu tư nhà nước để giảm gánh nặng cho ngân hàng

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

eMagazine

Tháo nút thắt vốn và nợ xấu, củng cố vị thế nhà tạo lập thị trường

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Ấn phẩm

Đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 11-2026

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Mua vàng nhẫn, vàng miếng lỗ cả chục triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 3

Tài chính

2

Giá Bitcoin tăng, lượng Bitcoin nạp vào các sàn tăng đột biến, chuyên gia cảnh báo thận trọng

Kinh tế số

3

Đề xuất cơ chế cho chủ đầu tư dự án khu đô thị lấn biển tại Đà Nẵng

Bất động sản

4

Đẩy nhanh kiện toàn chính quyền địa phương, hoàn thành trước 1/4/2026

Tiêu điểm

5

Nguyên nhân UAE trở thành nước Vùng Vịnh bị Iran tấn công mạnh nhất

Thế giới

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy