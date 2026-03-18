Mua vàng nhẫn, vàng miếng lỗ cả chục triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 3

Mai Nhi

18/03/2026, 15:03

Phiên 18/3, giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 180 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tháng 3/2026, người mua vàng miếng ghi nhận khoản lỗ gần 11 triệu đồng mỗi lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, khoản lỗ này dao động từ 9,7 triệu – 12 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu...

Mua vàng nhẫn "4 số 9" lỗ tới 12 triệu đồng/lượng trong tháng 3

Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn duy trì giá mua vàng miếng ổn định ở mức 180 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 183 triệu đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên.

Tính đến 15 giờ ngày 18/3, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên hôm qua (17/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giữ nguyên.

Trong khi đó, tại TP.Hồ Chí Minh, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC chốt phiên sáng tại 183 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng nhỉnh hơn 1 triệu đồng/lượng so với doanh nghiệp còn lại, ở mức 181 triệu đồng/lượng.  

Mức giá giao dịch trên tiếp tục giữ nguyên sáng phiên chiều, không đổi so với giá chốt phiên 17/3.

Riêng tại Ngọc Thẩm, đây là thương hiệu duy nhất tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/3. Trong suốt phiên sáng nay, thương hiệu này cũng niêm yết giá mua, bán vàng miếng ở mức 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng miếng SJC từ đầu tháng 3/2026. Nguồn: VnEconomy tổng hợp từ bảng giá các doanh nghiệp

Cùng chung xu hướng đi ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, gía giao dịch vàng nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (17/3). Duy chỉ có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” trong phiên hôm nay.

Kể từ đầu tháng 3/2026, có thời điểm giá bán vàng miếng SJC tiệm cận vùng giá cao chưa từng có ở ngưỡng 191 triệu đồng/lượng. Kể từ mốc đỉnh ngày 2/3, giá vàng trong nước nằm trong xu thế giảm.

Tính đến ngày 18/3, người mua lỗ hơn gần 11 triệu đồng/lượng khi mua vàng miếng SJC. Trong đó đối với vàng nhẫn, mức lỗ dao động từ 9,7 triệu  – 11 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, người mua chịu mức lỗ lên tới 12 triệu đồng/lượng.

Sau khi tăng 400 nghìn đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 17/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm thêm 500 nghìn đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán giá vàng nhẫn “4 số 9”.

Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn định ở mức 179,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 182,5 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ ngày 18/3, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.

Ngược lại, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” ở mức 179,7 triệu – 182,7 triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm 17/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều mua và bán.

Cập nhật lúc 15 giờ ngày 18/3, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ổn định ở mức 179,9 triệu – 182,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên 17/3.

Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 179,8 triệu đồng/lượng và giá bán là 182,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức giá giao dịch trên vẫn không đổi. So với giá chốt phiên hôm 17/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với cả hai chiều mua và bán.

Trong phiên sáng nay, DOJI là hai đơn vị ghi nhận giá giao dịch vàng nhẫn cao nhất thị trường. Giá mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng vẫn giữ nguyên ở mức 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.

Tính đến 15 giờ, cả hai doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn “4 số 9” tương đương giá vàng miếng SJC.

Mức lỗ khi mua vàng miếng SJC và vàng nhẫn "4 số 9" tại các doanh nghiệp trong phiên 18/3. Nguồn: VnEconomy tổng hợp và tính toán

Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên 18/3.

Mở cửa phiên sáng, thương hiệu này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 171 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 175 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch trên.

Đây vẫn là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp hơn hẳn so với mặt bằng chung. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng từ 7- 8 triệu đồng/lượng mỗi chiều.

Trên thị trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận liên tiếp 3 phiên đi ngang. Tính đến 15 giờ ngày 18/3, giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 5.007 USD/oz.

Theo tỷ giá Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá vàng thế giới phổ biến ở mức 22,49 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 14,49 – 21,49 triệu đồng/lượng.

