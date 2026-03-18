Mua vàng nhẫn, vàng miếng lỗ cả chục triệu đồng/lượng trong hơn nửa đầu tháng 3
Mai Nhi
18/03/2026, 15:03
Phiên 18/3, giá mua vàng miếng SJC phổ biến quanh mức 180 triệu đồng/lượng. Tính từ đầu tháng 3/2026, người mua vàng miếng ghi nhận khoản lỗ gần 11 triệu đồng mỗi lượng. Với vàng nhẫn “4 số 9”, khoản lỗ này dao động từ 9,7 triệu – 12 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu...
Đóng cửa phiên sáng, Công ty SJC, DOJI, PNJ, Bảo Tín Minh
Châu, Bảo Tín Mạnh Hải và Phú Quý vẫn duy trì giá mua vàng miếng ổn định ở mức
180 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 183 triệu
đồng/lượng ngay từ khi mở cửa phiên.
Tính đến 15 giờ ngày 18/3, mức giá giao dịch trên vẫn không
đổi. So với giá chốt phiên
hôm qua (17/3), giá mua, bán vàng miếng SJC tại doanh nghiệp này giữ nguyên.
Trong khi đó, tại TP.Hồ
Chí Minh, Mi Hồng cũng niêm yết giá bán vàng miếng SJC
chốt phiên sáng tại 183 triệu đồng/lượng nhưng giá mua vàng miếng nhỉnh hơn 1 triệu
đồng/lượng so với doanh nghiệp còn lại, ở mức 181 triệu đồng/lượng.
Mức giá giao dịch trên tiếp tục giữ nguyên sáng phiên chiều, không đổi so với
giá chốt phiên 17/3.
Riêng tại Ngọc Thẩm, đây
là thương hiệu duy nhất tăng giá mua, bán vàng miếng SJC thêm 400 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều so với giá chốt phiên 17/3. Trong suốt
phiên sáng nay, thương hiệu này cũng niêm yết giá mua,
bán vàng miếng ở mức 180 triệu
– 183 triệu đồng/lượng.
Cùng chung xu hướng đi
ngang, cập nhật bảng giá tại hầu hết các đơn vị kinh doanh, gía giao dịch vàng
nhẫn “4 số 9” gần như không thay đổi so với phiên hôm qua (17/3).
Duy chỉ có hai doanh nghiệp điều chỉnh giảm giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9”
trong phiên hôm nay.
Kể từ đầu tháng 3/2026, có thời điểm giá bán vàng miếng SJC tiệm cận vùng giá cao chưa từng có ở ngưỡng 191 triệu đồng/lượng. Kể từ mốc đỉnh ngày 2/3, giá vàng trong nước nằm trong xu thế giảm.
Tính đến ngày 18/3, người mua lỗ hơn gần 11 triệu đồng/lượng khi mua vàng miếng SJC. Trong đó đối với vàng nhẫn, mức lỗ dao động từ 9,7 triệu – 11 triệu đồng/lượng, tuỳ thương hiệu. Cá biệt tại Ngọc Thẩm, người mua chịu mức lỗ lên tới 12 triệu đồng/lượng.
Sau khi tăng 400 nghìn
đồng/lượng mỗi chiều trong phiên 17/3, mở cửa phiên sáng nay, giá vàng nhẫn trơn tại Bảo Tín Minh
Châu và vàng nhẫn tròn ép vỉ Kim Gia
Bảo tại Bảo Tín Mạnh Hải giảm thêm 500 nghìn
đồng/lượng đối với cả hai chiều mua và bán giá vàng nhẫn “4 số 9”.
Đóng cửa phiên sáng, thương hiệu này vẫn niêm yết giá mua vàng nhẫn “4 số 9” ổn
định ở mức 179,5 triệu đồng/lượng và giá bán ra là 182,5 triệu
đồng/lượng. Tính đến
15 giờ ngày 18/3, mức giá giao dịch trên vẫn giữ nguyên.
Ngược lại, Công ty SJC niêm yết giá mua, bán vàng
nhẫn “4 số 9” ở mức 179,7 triệu – 182,7
triệu đồng/lượng trong suốt phiên sáng. So với giá chốt phiên hôm 17/3, giá
giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu trên không thay đổi đối với cả hai chiều
mua và bán.
Cập nhật lúc 15 giờ ngày 18/3, giá
mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” tại PNJ cũng niêm yết ổn định ở mức 179,9 triệu – 182,9 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với phiên 17/3.
Mở cửa phiên sáng, Phú Quý đặt giá mua vàng nhẫn 9999 ở mức 179,8
triệu đồng/lượng và giá bán là 182,8 triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, mức
giá giao dịch trên vẫn không đổi. So
với giá chốt phiên hôm 17/3, giá giao dịch vàng nhẫn tại thương hiệu vẫn giữ nguyên đối với
cả hai chiều mua và bán.
Trong phiên sáng nay, DOJI là hai đơn vị ghi nhận giá giao dịch vàng nhẫn cao
nhất thị trường. Giá
mua, bán vàng nhẫn Tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng vẫn giữ nguyên ở mức 180 triệu – 183 triệu đồng/lượng ngay khi mở cửa phiên sáng.
Tính
đến 15
giờ, cả hai doanh nghiệp này vẫn duy trì ổn định mức giá giao dịch trên. Đồng thời, đây cũng là thương hiệu duy nhất niêm yết giá vàng nhẫn “4 số
9” tương đương giá vàng miếng SJC.
Tại TP. Hồ Chí Minh, Ngọc Thẩm
cũng không ghi nhận bất cứ nhịp điều chỉnh nào trong phiên 18/3.
Mở cửa phiên sáng, thương hiệu
này đặt giá mua vàng nhẫn ở mức 171 triệu đồng/lượng và giá bán vàng nhẫn là 175
triệu đồng/lượng. Tính đến 15 giờ, Ngọc Thẩm vẫn không đổi mức giá giao dịch
trên.
Đây vẫn là thương hiệu có giá mua, bán vàng nhẫn “4 số 9” thấp hơn hẳn so
với mặt bằng chung. So với các thương hiệu kinh doanh ở miền Bắc, giá mua, bán
vàng nhẫn “4 số 9” tại Ngọc Thẩm thấp hơn khoảng từ 7- 8 triệu đồng/lượng mỗi
chiều.
Trên thị
trường thế giới, hợp đồng giá vàng giao ngay ghi nhận liên tiếp 3 phiên đi ngang.
Tính đến 15 giờ ngày 18/3, giá vàng giao ngay giằng co quanh ngưỡng 5.007 USD/oz.
Theo tỷ giá
Vietcombank (đã bao gồm thuế và phí...), chênh lệch giữa giá vàng miếng và giá
vàng thế giới phổ biến ở mức 22,49 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, đối với giá
vàng nhẫn “4 số 9”, tùy thương hiệu, khoảng cách này dao động từ 14,49 – 21,49 triệu
đồng/lượng.
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
