Xây dựng và thi hành pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia
Hà Lê
25/08/2025, 14:21
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ Tư pháp và ngành Tư pháp trong việc thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, với mục tiêu biến công tác này từ “điểm nghẽn” thành “đột phá”, trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia…
Sáng 25/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự lễ Kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 - 28/8/2025) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI.
Ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng và những thành tích quan trọng của Bộ Tư pháp, toàn ngành Tư pháp trong suốt 80 năm qua, đóng góp quan trọng cho những thành tựu chung của đất nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết thời gian tới, bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp, khó lường, để đạt được việc hoàn thành 2 mục tiêu chiến lược 100 năm, nhiệm vụ đặt ra cho chúng ta là rất nặng nề, trong đó Tổng Bí thư Tô Lâm đã chỉ đạo “hoàn thiện thể chế, pháp luật được coi là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu”.
Thủ tướng nhấn mạnh vai trò quan trọng của Bộ và ngành Tư pháp trong việc thực hiện Nghị quyết 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật, với mục tiêu biến công tác này từ “điểm nghẽn” thành “đột phá”, trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Ngành Tư pháp đã trải qua 80 năm hình thành và phát triển, vượt qua nhiều thử thách và đóng góp quan trọng vào công cuộc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bộ Tư pháp đã chủ động tham mưu, đề xuất các chính sách lớn, giúp Chính phủ xây dựng nhiều bản Hiến pháp và các đạo luật quan trọng như Bộ luật Dân sự, Bộ luật Hình sự, và nhiều văn bản quy phạm pháp luật khác.
Thủ tướng cũng ghi nhận những thành tựu của ngành Tư pháp trong việc thực hiện công tác pháp luật quốc tế và hợp tác quốc tế, nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và cải cách tổ chức thi hành pháp luật. Ngành Tư pháp đã được Đảng, Nhà nước tặng nhiều danh hiệu cao quý, trong đó có Huân chương Hồ Chí Minh và Huân chương Sao Vàng.
Trong bối cảnh mới, Thủ tướng yêu cầu Bộ và ngành Tư pháp tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật, xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, và nâng cao chất lượng thi hành pháp luật. Ông nhấn mạnh rằng thể chế và pháp luật không chỉ là điều kiện để hiện thực hóa các mục tiêu chiến lược mà còn cần trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ và ngành Tư pháp tập trung quán triệt, thực hiện thống nhất “5 quan điểm”: thể chế vừa là mục tiêu, vừa là động lực, nguồn lực, nền tảng vững chắc cho sự phát triển của đất nước; thể chế phải đi sớm, đi trước mở đường cho đột phá phát triển, phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế, sức sáng tạo, đáp ứng yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế; chuyển đổi trạng thái, đưa công tác xây dựng và thi hành pháp luật từ “điểm nghẽn của điểm nghẽn” trở thành “đột phá của đột phá”, trở thành lợi thế cạnh tranh; đầu tư cho công tác xây dựng chính sách, pháp luật là đầu tư cho phát triển; đưa thể chế, pháp luật trở thành lợi thế cạnh tranh quốc gia, của doanh nghiệp; tập trung tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc về thể chế, pháp luật, tạo đột phá huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, tạo thế, tạo đà, tạo lực cho đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng của dân tộc.
Thủ tướng đề nghị Bộ và ngành Tư pháp tập trung thực hiện “5 tiên phong”: tiên phong đẩy mạnh toàn diện công tác hoàn thiện thể chế, đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng xây dựng luật; tiên phong tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quy định pháp luật từ yêu cầu thực tiễn; tiên phong rà soát, hệ thống hóa và pháp điển hóa; tiên phong phân cấp, phân quyền trong xây dựng và tổ chức thi hành pháp luật; tiên phong phổ biến và giáo dục pháp luật.
Thủ tướng khẳng định rằng nhiệm vụ của ngành Tư pháp trong giai đoạn phát triển mới là rất nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang. Ông kêu gọi toàn bộ hệ thống chính trị cùng chung tay thực hiện nhiệm vụ này, với Bộ Tư pháp là trung tâm, nhằm xây dựng một nền pháp chế xã hội chủ nghĩa vững mạnh, góp phần vào sự phát triển bền vững của đất nước.
Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng đã trao Huân chương Lao động hạng Nhất cho Bộ Tư pháp và Huân chương Lao động hạng Ba cho các lãnh đạo Bộ Tư pháp vì những đóng góp xuất sắc trong công tác xây dựng và thực thi pháp luật.
