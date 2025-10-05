Khởi công dự án Nhà hát Opera Hà Nội

Có quy mô 19,1 ha và tổng mức đầu tư 12.756 tỷ đồng, đây cũng là dự án văn hóa nghệ thuật quy mô lớn hiếm hoi được xây dựng bằng nguồn vốn xã hội hóa 100% từ tập đoàn Sun Group. Toàn bộ quá trình thiết kế, thi công, vận hành dự án Nhà hát Opera Hà Nội có sự quản lý và giám sát chặt chẽ của thành phố Hà Nội.

Tại sự kiện, đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, bày tỏ sự xúc động khi Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được xếp vào nhóm các nhà hát nổi tiếng nhất thế giới: “Đây là nơi hội tụ tinh hoa của thế giới, hội tụ những tiến bộ đặc sắc nhất của thế giới, và là nơi chúng ta được thụ hưởng các chương trình nghệ thuật nổi tiếng trên toàn cầu. Nhưng đồng thời, đây cũng là nơi lan tỏa các giá trị văn hoá của Việt Nam, tài năng của người Việt Nam đến với thế giới”.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng cũng khẳng định dự án với sự đầu tư của Tập đoàn Sun Group đã quán triệt sâu sắc Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân là động lực phát triển quan trọng nhất của nền kinh tế, đa dạng hoá các nguồn lực, các hình thức đối tác công tư và hình thức đầu tư tư bằng các nguồn lực xã hội để phục vụ cho lợi ích toàn dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, phát biểu tại Lễ khởi công.

Nhà hát Opera Hà Nội được thiết kế bởi kiến trúc sư Renzo Piano, một trong những kiến trúc sư có ảnh hưởng nhất trong thế kỷ 20. Là người Italy đầu tiên có mặt trong Top 100 người có sức ảnh hưởng nhất thế giới, Renzo Piano đã nhận nhiều giải thưởng danh giá trong suốt 60 năm sự nghiệp của mình như Pritzker Prize, được xem là giải Nobel của ngành kiến trúc.

Không thể có mặt tại lễ Khởi công, kiến trúc sư Renzo Piano đã gửi lời nhắn và cảm xúc đặc biệt với công trình mà ông dành rất nhiều tâm huyết: “Nhà hát Opera Hà Nội là một hòn đảo, nơi luôn mang trong mình sự màu nhiệm. Giữa sóng nước, hòn đảo âm nhạc này sẽ diễm lệ hơn và đầy phép màu. Điều tuyệt vời nhất với tôi là được tạo nên một công trình nơi mọi người cùng tìm về, cùng nhau lắng nghe âm nhạc, tận hưởng và sẻ chia niềm hạnh phúc”.

Với diện tích sàn khoảng 40.980 m2 (chưa bao gồm diện tích đỗ xe và kỹ thuật), gấp gần 6 lần diện tích sân bóng đá 11 người, Nhà hát Opera Hà Nội có hai khán phòng lớn gồm khán phòng lớn. Khán phòng opera (sức chứa 1.797 chỗ) và khán phòng đa năng với hệ thống ghế di động có thể di chuyển để tạo không gian cho các sự kiện đứng như các buổi biểu diễn nhạc sống, concert.., với sức chứa 1430 chỗ đứng và 216 chỗ ngồi ban công.

Ngoài hai khán phòng, Nhà hát Opera Hà Nội còn có nhiều không gian đa năng khác như Sảnh chính, Phòng diễn tập và tập luyện, Bảo tàng... Đây sẽ không chỉ là nơi có thể phục vụ nhiều loại hình trình diễn nghệ thuật khác nhau như hòa nhạc giao hưởng, biểu diễn âm nhạc kiểu Broadway, opera và ballet cổ điển, sự kiện trao giải, Gala, trình diễn giải trí quy mô lớn …, mà còn là một không gian giao lưu văn hóa nghệ thuật và vui chơi giải trí tầm cỡ cho người dân thủ đô.

Phát biểu tại sự kiện, ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, nhấn mạnh trong Quy hoạch Thủ đô Hà Nội thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và Điều chỉnh Quy hoạch chung Thủ đô đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2065, văn hóa và di sản được xác định là một trong năm trụ cột phát triển quan trọng.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng, việc đầu tư các công trình văn hóa mang tính biểu tượng có ý nghĩa hết sức to lớn: khẳng định vị thế Thủ đô ngàn năm văn hiến, đồng thời quảng bá hình ảnh Việt Nam đổi mới, sáng tạo, nhân văn, hội nhập và phát triển bền vững.

Ông Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội, phát biểu tại sự kiện.

Cùng với dự án Nhà hát Opera Hà Nội, các ao, hồ quanh khu vực như ao sen chùa Phổ Linh, hồ Thuỷ Sứ… sẽ được đầu tư làm sạch, cải tạo, khôi phục và trồng sen Tây Hồ để đồng bộ với cả khu công viên. Hồ Tây cũng sẽ có 8 bến thuyền và tuyến du lịch thủy, trong đó có bến thuyền ngay gần nhà hát để nhân dân và du khách tiếp cận công trình văn hoá nghệ thuật mang tính biểu tượng này một cách thuận tiện.

Chia sẻ về dự án, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group, khẳng định đây là sứ mệnh - là vinh dự đặc biệt với Sun Group, là tấm lòng tri ân của những người con sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, để kiến tạo một biểu tượng văn hoá cho thủ đô và đất nước.

Đồng hành cùng Sun Group để kiến tạo quần thể dự án vô cùng thách thức này, tại Lễ khởi công, ngân hàng Vietcombank đã trao Thư chấp thuận cấp tín dụng thực hiện đầu tư dự án. Dự kiến, Nhà hát Opera Hà Nội sẽ được hoàn thiện vào năm 2027.