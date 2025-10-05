Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử Quốc hội khoá XVI

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Sáng ngày 5/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.
Dự Lễ phát động có Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hoà Bình; các Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo các tỉnh, thành phố trong cả nước.
Tuyên bố phát động đợt thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội lần thứ XIV của Đảng; tăng tốc, bứt phá hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh trong suốt 77 năm qua, kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc, phong trào thi đua đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống chính trị và xã hội của Việt Nam.
Tinh thần thi đua không chỉ khơi dậy lòng yêu nước mà còn thúc đẩy ý chí tự lực, tự cường của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân. Những phong trào thi đua qua các thời kỳ đã trở thành sức mạnh nội sinh to lớn, giúp đất nước vượt qua muôn vàn khó khăn và giành được những thắng lợi vẻ vang.
Hiện nay, dưới sự lãnh đạo của Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm, cả nước đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Những quyết sách lịch sử đã được triển khai quyết liệt, tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo niềm tin đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên của sự vươn mình, giàu mạnh, văn minh, phồn vinh và hạnh phúc.
Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh khí thế “Thi đua là yêu nước, yêu nước thì phải thi đua” cần được phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng lòng, nhất trí của đông đảo tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Việt Nam đã triển khai thành công nhiều phong trào thi đua, tạo động lực và truyền cảm hứng thực hiện các mục tiêu phát triển đất nước.
Những kỳ tích đã được lập nên từ các phong trào thi đua gần đây như phong trào cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch Covid-19; phong trào xoá nhà tạm, nhà dột nát về đích sớm; hoàn thành đường dây 500 kV mạch 3 Quảng Trạch - Phố Nối và triển khai đường dây 500 kV Lào Cai - Vĩnh Yên trong thời gian ngắn kỷ lục; 500 ngày đêm hoàn thành 3.000 km đường bộ cao tốc.
Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị trọng đại, quyết định đường lối, mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới. Đợt thi đua cao điểm này chính là giai đoạn nước rút để Việt Nam tăng tốc, bứt phá, nỗ lực hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã được Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đề ra.
Thủ tướng kêu gọi toàn dân đồng lòng, thi đua hành động, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, hướng tới Đại hội XIV của Đảng thành công. Thủ tướng yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu phải là những “hạt nhân” tiêu biểu, thi đua “đổi mới tư duy, quyết tâm hành động, gương mẫu đi đầu, tận tâm cống hiến, kiến tạo phát triển, vì dân phục vụ”.
Cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân, người lao động cũng được kêu gọi trở thành trung tâm, chủ thể hăng hái thi đua giỏi, lao động tốt, năng suất cao, tiên phong đổi mới sáng tạo, đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nền kinh tế độc lập - tự chủ và hội nhập sâu rộng, thực chất, hiệu quả.
Các tầng lớp nhân dân tiếp tục nêu cao lòng yêu nước, khát vọng cống hiến, đoàn kết một lòng, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng, ra sức thi đua trong lao động sản xuất, giữ gìn an ninh, trật tự xã hội và bảo vệ môi trường, bảo vệ độc lập, tự do của Tổ quốc.
Thủ tướng cũng đề nghị Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò huy động sự tham gia hưởng ứng của mọi tầng lớp nhân dân, phát huy khí thế của các phong trào thi đua trong kỷ nguyên mới.
Các cơ quan truyền thông được khuyến khích tích cực, chủ động, thi đua tuyên truyền, tạo lực, tạo khí thế để phong trào nhân rộng, lan tỏa những tấm gương điển hình tiên tiến, tạo động lực, truyền cảm hứng cho toàn xã hội, nâng cao đồng thuận xã hội và củng cố niềm tin trong nhân dân.
Với tinh thần “Người người thi đua/Ngành ngành thi đua/Ngày ngày thi đua”, Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng đợt thi đua cao điểm sẽ lan tỏa khí thế thi đua sôi nổi, khơi dậy tinh thần đoàn kết, khát vọng phát triển mạnh mẽ của toàn dân tộc, lòng yêu nước nồng nàn, sức sáng tạo không giới hạn của mỗi tập thể, cá nhân, đồng lòng hoàn thành thắng lợi các mục tiêu chiến lược của đất nước. Đây chính là động lực để Việt Nam vững bước tiến vào kỷ nguyên phát triển giàu mạnh, phồn vinh, văn minh và hạnh phúc.
Chiều 3/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 11 – cơn bão được đánh giá có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ra “thiên tai chồng thiên tai” tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ...
Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính từ trụ sở Chính phủ với các điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.
Bão số 11 (Matmo) được nhận định là nguy hiểm, xảy ra ngay sau hai cơn bão số 9 và 10. Chính phủ yêu cầu cảnh giác cao, chuẩn bị toàn diện, đồng bộ, với kịch bản ứng phó chi tiết để giảm thiểu thiệt hại cho người dân và hạ tầng.
Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ trưa ngày 3/10, Thủ tướng đã nhấn mạnh không thể để người dân phải sống trong cảnh "màn trời chiếu đất", đói khát sau những cơn bão tàn phá. Đây không chỉ là một lời kêu gọi mà còn là một cam kết hành động cụ thể từ phía Chính phủ…
Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
