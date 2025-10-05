Không phải lo ngại giải ngân đầu tư công tác động không tốt đến các chỉ tiêu kinh tế

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi khẳng định không phải lo ngại, không phải băn khoăn việc giải ngân đầu tư công tác động không tốt đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô, hoặc các cân đối lớn của nền kinh tế, mà nó sẽ tác động tốt đến tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm.

Chiều 5/10, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 9/2025, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đặt câu hỏi: Bộ Tài chính cho biết dự kiến cân bằng thế nào giữa yêu cầu tốc độ giải ngân và ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát được lạm phát để thực hiện được mục tiêu tăng trưởng bền vững?

Trả lời cho câu hỏi của về tiến độ giải ngân đầu tư công trong mối quan hệ với tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô và các cân đối lớn của nền kinh tế, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết kế hoạch đầu tư công năm 2025 được giao 1,112 triệu tỷ đồng. Cập nhật đến 30/9, tỷ lệ giải ngân đạt trên 51% kế hoạch. Mục tiêu của Chính phủ là giải ngân đạt 100% kế hoạch đầu tư công.

“Để đạt được mục tiêu này, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các Phó Thủ tướng trực tiếp là tổ trưởng các tổ làm việc, nắm bắt, có giải pháp kịp thời để hỗ trợ giải quyết những khó khăn, vướng mắc của các địa phương,các bộ ngành, các chủ đầu tư; trên cơ sở đó đẩy nhanh tiến độ thi công, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và hướng tới mục tiêu 100%", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nói.

Nói về tác động của việc giải ngân 100% vốn đầu tư công đến ổn định kinh tế vĩ mô và tăng trưởng, Thứ trưởng cho hay việc thực hiện kế hoạch vốn đầu tư công là một trong những trụ cột để tăng trưởng kinh tế và bảo đảm các cân đối vĩ mô khác.

"Chúng ta yên tâm rằng kế hoạch đầu tư công được xem xét, quyết định và đánh giá trong mối quan hệ tổng thể với tăng trưởng, lạm phát và tất cả các cân đối khác trong một mô hình tổng thể. Khi xây dựng vốn đầu tư thì đã tính đến trong các mối quan hệ khác, với mục tiêu tăng trưởng và lạm phát kỳ vọng đặt ra từ đầu năm và đã báo cáo với các cấp, với Trung ương, với Quốc hội và đã được quyết định. Chính phủ đặt ra mục tiêu 100% để hướng tới đạt và vượt mục tiêu tăng trưởng từ đầu năm đề ra và cộng với các yếu tố khác", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định.

Thứ trưởng Bộ Tài chính cũng cho biết sẽ hướng tới kiểm soát lạm phát trong lạm phát kỳ vọng đã được thông qua. "Chúng ta không phải lo ngại, không phải băn khoăn việc giải ngân đầu tư công tác động không tốt đến các chỉ tiêu kinh tế vĩ mô khác hoặc các cân đối lớn của nền kinh tế mà nó sẽ tác động tốt đến tất cả các chỉ tiêu đã đề ra từ đầu năm. Chính phủ đang điều hành và đang triển khai các giải pháp quyết liệt", Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh.

Bộ trưởng Trần Văn Sơn: Năm nay dự kiến kế hoạch sẽ phấn đấu giải ngân vốn đầu tư công 100% và được tính toán rất kỹ lưỡng - Ảnh: VGP

Bổ sung thêm về nội dung này, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn cho biết năm nay chúng ta đặt mục tiêu tăng trưởng GDP từ 8,3-8,5%. Trong ba trụ cột tăng trưởng có trụ cột về đầu tư. Trong đầu tư có đầu tư công, đầu tư khối doanh nghiệp ngoài nhà nước và đầu tư của khối doanh nghiệp FDI.

"Riêng vấn đề đầu tư công, năm nay dự kiến kế hoạch sẽ phấn đấu giải ngân 100% và được tính toán rất kỹ lưỡng, giữa giải ngân đầu tư công, kế hoạch đầu tư công và giải ngân 100% với kiểm soát lạm phát và đảm bảo được ổn định kinh tế vĩ mô cũng như tỉ giá và lãi suất. Chúng ta hoàn toàn yên tâm như báo cáo của đồng chí Thứ trưởng Bộ Tài chính", Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn nhấn mạnh.