Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025
Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".
Chủ Nhật, 05/10/2025
Hà Lê
05/10/2025, 10:54
Sáng 5/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới đầu cầu trụ sở UBND 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.
Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế.
Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta đã đi qua 3/4 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng như: xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực, trong đó có ASEAN; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại căng thẳng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm; thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ công nhiều nước tăng cao; giá vàng thế giới tăng mạnh…
Trong khi đó, nước ta đang tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8,3 – 8,5% trở lên trong năm 2025; quán triệt và tổ chức triển khai các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ưương lần thứ 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 4 cơn bão lớn trong tháng 9 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung.
Theo Thủ tướng, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024.
Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.
Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế, khó khăn, thách thức như: tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn, nhất là do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát; tỷ giá, giá vàng tăng cao; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; các động lực mới cần thời gian phát huy hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc; xảy ra liên tục 4 cơn bão lớn, mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề.
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2025; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội có điểm gì tốt, điểm gì chưa tốt, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có gì còn bất cập, cần có giải pháp gì để khắc phục; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và quý IV/2025…
Theo chương trình, tại Phiên họp Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung quan trọng khác.
Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: