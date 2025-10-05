Chủ Nhật, 05/10/2025

Menu

Các trang khác

Multimedia

Biểu tượng ảnh Ảnh
Biểu tượng eMagazine eMagazine
Biểu tượng Podcast Podcast
Biểu tượng Infographics Infographics
Biểu tượng Quizz Quizz
Biểu tượng Interactive Interactive

Liên hệ

Biểu tượng tòa soạn Tòa soạn
Biểu tượng quảng cáo Quảng cáo

Theo dõi VnEconomy trên

Chuyên mục

Chuyên mục

Kinh tế xanh

Chuyên mục

Tiêu điểm

Chuyên mục

Tài chính

Chuyên mục

Chứng khoán

Chuyên mục

Kinh tế số

Chuyên mục

Hạ tầng

Chuyên mục

Bất động sản

Chuyên mục

Thị trường

Chuyên mục

Thế giới

Chuyên mục

Doanh nghiệp

Chuyên mục

Ấn phẩm

Chuyên mục

Multimedia

Chuyên mục

Đầu tư

Chuyên mục

Tiêu & Dùng

Chuyên mục

Công nghệ & Startup

Chuyên mục

Dân sinh

Menu Menu
Multimedia Multimedia
VnE TV VnE TV
Shorts Shorts
Điểm tin Điểm tin
Trang chủ Tiêu điểm

Thủ tướng chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương

Hà Lê

05/10/2025, 10:54

Sáng 5/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Phiên họp Chính phủ thường kỳ và Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025. Hội nghị được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến tới đầu cầu trụ sở UBND 34 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng - Ảnh: VGP
Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương tháng 9/2025, thảo luận về nhiều nội dung quan trọng - Ảnh: VGP

Dự phiên họp có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Trung ương Đảng; Phó Thủ tướng Chính phủ; Phó Bí thư Đảng ủy Chính phủ; thành viên Chính phủ; lãnh đạo các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; đại diện các ban, cơ quan của Trung ương Đảng, Quốc hội; lãnh đạo các tỉnh, thành phố; lãnh đạo một số tập đoàn kinh tế.

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh chúng ta đã đi qua 3/4 thời gian năm 2025 trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, rủi ro gia tăng như: xung đột, bất ổn kéo dài tại một số khu vực, trong đó có ASEAN; cạnh tranh chiến lược, xung đột thương mại căng thẳng, tăng trưởng kinh tế toàn cầu suy giảm; thị trường tài chính, tiền tệ thế giới biến động mạnh, tiềm ẩn nhiều rủi ro; nợ công nhiều nước tăng cao; giá vàng thế giới tăng mạnh…

Trong khi đó, nước ta đang tập trung thực hiện 6 nhiệm vụ trọng tâm: tổ chức vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đạt 8,3 – 8,5% trở lên trong năm 2025; quán triệt và tổ chức triển khai các Nghị quyết đột phá của Bộ Chính trị; chuẩn bị phục vụ Hội nghị Trung ưương lần thứ 13 và Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV; tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến đến Đại hội XIV của Đảng; tập trung phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, trong đó có 4 cơn bão lớn trong tháng 9 gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương ở miền Bắc và miền Trung.

Theo Thủ tướng, nhờ sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân dưới sự lãnh đạo của Đảng, tình hình kinh tế - xã hội nhìn chung tháng sau tốt hơn tháng trước, quý sau tốt hơn quý trước, tính chung 9 tháng năm 2025 tốt hơn cùng kỳ năm 2024.

Trong đó, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát, các cân đối lớn được bảo đảm, tăng trưởng được thúc đẩy mạnh mẽ; các lĩnh vực văn hoá, xã hội được chú trọng; an sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân được cải thiện; chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng cường; đối ngoại, hội nhập quốc tế được đẩy mạnh.

Tuy nhiên, vẫn có một số hạn chế, khó khăn, thách thức như: tác động, ảnh hưởng từ bên ngoài rất lớn, nhất là do chính sách thuế quan của Hoa Kỳ; sức ép điều hành vĩ mô, lạm phát; tỷ giá, giá vàng tăng cao; các động lực tăng trưởng truyền thống chưa đạt kỳ vọng; các động lực mới cần thời gian phát huy hiệu quả; mô hình chính quyền địa phương 2 cấp còn một số khó khăn, vướng mắc; xảy ra liên tục 4 cơn bão lớn, mưa lớn kéo dài, gây thiệt hại nặng nề.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các đại biểu thảo luận đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2025; công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội có điểm gì tốt, điểm gì chưa tốt, nguyên nhân khách quan, chủ quan, bài học kinh nghiệm; triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp có gì còn bất cập, cần có giải pháp gì để khắc phục; các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tháng 9 và quý IV/2025…

Theo chương trình, tại Phiên họp Chính phủ sẽ thảo luận, cho ý kiến đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 9, quý III và 9 tháng năm 2025; tình hình phân bổ và giải ngân vốn đầu tư công; triển khai các Chương trình mục tiêu quốc gia và các nội dung quan trọng khác.

Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ và Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương

09:35, 06/04/2025

Thủ tướng chủ trì phiên họp thường kỳ và Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thường kỳ Bộ Chính trị

18:06, 09/08/2024

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm chủ trì Phiên họp thường kỳ Bộ Chính trị

Từ khóa:

Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử Quốc hội khoá XVI

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát động đợt thi đua chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử Quốc hội khoá XVI

Sáng ngày 5/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã phát động đợt thi đua cao điểm chào mừng Đại hội XIV của Đảng và Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031. Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại Trụ sở Chính phủ, trực tuyến với 34 tỉnh, thành phố.

Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm liên thông, đồng bộ

Khẩn trương kiện toàn hệ thống khuyến nông từ cấp tỉnh đến cấp xã, bảo đảm liên thông, đồng bộ

Chiều 3/10, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ, Bộ Nông nghiệp và Môi trường về rà soát tình hình sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập thực hiện nhiệm vụ khuyến nông ở địa phương khi vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Thủ tướng yêu cầu khẩn trương ứng phó bão số 11

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà vừa ký Công điện số 186/CĐ-TTg ngày 4/10/2025 của Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương và Nhân dân chủ động triển khai các biện pháp ứng phó khẩn cấp với bão số 11 – cơn bão được đánh giá có diễn biến phức tạp, nguy cơ gây ra “thiên tai chồng thiên tai” tại khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ...

Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

Gấp rút chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025

Chiều 3/10, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn chủ trì Hội nghị triển khai công tác chuẩn bị tổ chức Hội chợ mùa Thu 2025. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối điểm cầu chính từ trụ sở Chính phủ với các điểm cầu tại các địa phương trên cả nước.

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

Chủ động ứng phó bão số 11: Không để “thiên tai chồng thiên tai”

Bão số 11 (Matmo) được nhận định là nguy hiểm, xảy ra ngay sau hai cơn bão số 9 và 10. Chính phủ yêu cầu cảnh giác cao, chuẩn bị toàn diện, đồng bộ, với kịch bản ứng phó chi tiết để giảm thiểu thiệt hại cho người dân và hạ tầng.

Dòng sự kiện

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam 2025

Sáng kiến Diễn đàn thường niên Kinh tế mới Việt Nam (VNEF) đã được khởi xướng và tổ chức thành công từ năm 2023. VNEF 2025 (lần thứ 3) có chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam: từ nội lực tới chuỗi giá trị toàn cầu".

Bài viết mới nhất

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Thương hiệu Mạnh Việt Nam 2025

Khởi xướng từ năm 2003, chương trình THƯƠNG HIỆU MẠNH VIỆT NAM đã trở thành sự kiện thường niên lớn nhất do Tạp chí Kinh tế Việt Nam – VnEconomy – Vietnam Economic Times tổ chức, dành cho cộng đồng các Doanh nghiệp Việt Nam.

Bài viết mới nhất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 39-2025

Bối cảnh và thực tiễn cho thấy thời gian tới, Việt Nam khó có thể tăng trưởng bằng con đường gia tăng quy mô hàng hóa xuất khẩu như trong nhiều năm qua, mà phải chuyển hướng sang tăng phần giá trị gia tăng tạo ra trong nước của hàng hóa.

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Bài viết mới nhất

Multimedia

Multimedia
[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

Video

[Trực tiếp]: Diễn đàn Kinh tế mới 2025 và chương trình Thương hiệu Mạnh lần thứ 22

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Tiêu điểm

[Phóng sự ảnh]: Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam – Kiến tạo động lực phát triển

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Multimedia

Các dự án, công trình chào mừng Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025)

Đọc nhiều nhất

Đọc nhiều nhất
1

Thị trường cần động lực mới với thanh khoản cải thiện mạnh để thay đổi trạng thái tích lũy

Chứng khoán

2

Nghệ An đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 12%, thu nhập bình quân đạt 190 triệu đồng/người

Tài chính

3

Bộ Công an đề xuất danh mục 12 cơ sở dữ liệu quốc gia

Kinh tế số

4

Hình ảnh sắc áo xanh giữa màu bùn đất lũ

Dân sinh

5

Xã đầu tiên của Hà Nội tổ chức phiên giao dịch việc làm

Dân sinh

Asko AI Platform

Askonomy AI

...

icon

Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính:

VnEconomy