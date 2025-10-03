Kinh tế không gian tầm thấp tạo ra động lực tăng trưởng mới

Kinh tế không gian tầm thấp xem là động lực tăng trưởng mới với khả năng nâng cao năng suất, tích hợp công nghệ số và kinh tế xanh, góp phần giải quyết các thách thức quốc gia…

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch CT Group, đã đưa ra quan điểm về “kinh tế không gian tầm thấp” tại Diễn đàn Kinh tế mới Việt Nam (Vietnam New Economy Forum - VNEF) lần thứ ba. Với chủ đề: "Sức bật kinh tế Việt Nam từ nội lực đến chuỗi giá trị toàn cầu", diễn ra chiều ngày 2/10/2025 tại Hà Nội, Diễn đàn do Ban Chính sách, Chiến lược Trung ương và Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam đồng chỉ đạo, giao các đơn vị trực thuộc hai cơ quan là Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược, Vụ Kinh tế tổng hợp và Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy phối hợp tổ chức.

Theo ông Trần Kim Chung, kinh tế không gian tầm thấp (Low Altitude Economy - LAE) được định nghĩa là một nền kinh tế hoàn chỉnh hoạt động trong không gian từ mặt đất lên đến 3.000m, đang được xem là động lực tăng trưởng bứt phá cho nhiều quốc gia.

“Kinh tế không gian tầm thấp không phải là một ngành riêng lẻ, mà là một hệ sinh thái kinh tế toàn diện, tích hợp cả yếu tố kinh tế xanh và kinh tế số. Đây là một nền kinh tế khai thác tài nguyên không gian, với năng suất vượt trội so với các mô hình truyền thống”, Chủ tịch CT Group nhận định.

Minh chứng rõ nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, một máy bay không người lái (UAV) có thể phun thuốc, giám sát cho 67 ha cây trồng trong một ngày, trong khi một lao động lành nghề chỉ xử lý được tối đa một ha. Tương tự, trong ngành điện, một giờ làm việc của UAV có thể tương đương với ba ngày công của một công nhân kiểm tra đường dây.

“Sự nhảy vọt về năng suất, không chỉ vài chục phần trăm mà là hàng chục lần, chính là yếu tố then chốt giúp các nền kinh tế tiến hóa”, ông Chung cho biết.

Trên thế giới, xu hướng này đang bùng nổ mạnh mẽ, tại Trung Quốc, quốc gia này đã triển khai LAE từ năm 2023 với quy mô ban đầu khoảng 69,8 tỷ USD. Dự báo đến năm 2025, quy mô thị trường này sẽ đạt trên 500 tỷ USD. Nhiều tỉnh và thành phố tại Trung Quốc đã xác định LAE là động lực tăng trưởng mới. Tại Indonesia, Ủy ban kinh tế không gian tầm thấp đã được thành lập từ đầu năm 2024, cho thấy sự quyết tâm của các quốc gia trong khu vực.

Đối với Việt Nam, ông Trần Kim Chung cho rằng việc phát triển LAE sẽ mang lại bốn lợi ích chiến lược.

Thứ nhất, tạo ra giá trị gia tăng khổng lồ. LAE được xem như một “ánh xạ” của toàn bộ nền kinh tế mặt đất lên không trung, bao phủ mọi lĩnh vực từ nông nghiệp, logistics, xây dựng, năng lượng đến du lịch, an ninh. Sự kết hợp giữa các lĩnh vực này sẽ tiếp tục tạo ra những mô hình kinh doanh mới.

Thứ hai, cung cấp công cụ hiệu quả để giải quyết các thách thức lớn của quốc gia như an ninh lương thực, tắc nghẽn giao thông, ô nhiễm môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu và an ninh quốc phòng. Đồng thời, LAE có thể thay đổi hoàn toàn quy hoạch đô thị, cải thiện chỉ số hạnh phúc cho người dân.

Thứ ba, nâng cao năng lực tự chủ về công nghệ. LAE là một nền kinh tế tích hợp nhiều công nghệ cao và khi làm chủ được nó, Việt Nam không chỉ làm chủ chuỗi công nghệ mà còn có vị thế khác biệt trên trường quốc tế.

Thứ tư, hoàn toàn phù hợp với nguồn lực và điều kiện của Việt Nam trong giai đoạn hiện tại, mở ra cơ hội lớn không chỉ cho nền kinh tế mà còn cho các doanh nghiệp trong nước.