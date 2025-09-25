Xu hướng tiêu dùng xanh mở ra cánh cửa lớn cho nhà sản xuất

Để thúc đẩy tiêu dùng xanh và biến nó thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng để vượt qua rào cản về sản xuất, giá cả và nhận thức. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ đồng bộ, còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng để tạo ra một thị trường xanh bền vững...

Xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo khảo sát của PwC, 54% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi thêm tối đa 10% cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, cao hơn mức trung bình 50% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của sản phẩm xanh, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.

Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh tại Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2023. Tuy nhiên, để thúc đẩy tiêu dùng xanh trở thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, trong khi Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ đồng bộ để tạo điều kiện cho sự phát triển của thị trường xanh.

Mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng việc chuyển đổi sang sản xuất xanh cũng đối mặt với không ít thách thức. Chi phí đầu tư ban đầu cho sản xuất xanh thường cao hơn từ 20-40% so với sản phẩm thông thường, trong khi không phải tất cả người tiêu dùng đều sẵn sàng trả thêm cho sản phẩm bền vững. Hơn nữa, việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững vẫn còn nhiều khó khăn, từ việc thay đổi thói quen tiêu dùng đến nâng cao nhận thức của khách hàng.

Tuy nhiên, những doanh nghiệp đầu tư vào phát triển bền vững có thể tiết kiệm chi phí đáng kể. Theo thống kê, khoảng 50-70% chi phí hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến chuỗi cung ứng. Việc thực hành phát triển bền vững có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng trưởng doanh thu. Unilever, ví dụ, đã cắt giảm được 1,5 tỷ Euro trong chuỗi cung ứng bền vững của họ từ năm 2017 đến 2021.

Để thích ứng với yêu cầu mới của người tiêu dùng, doanh nghiệp cần hoạch định một chiến lược rõ ràng hơn, phát triển các sản phẩm xanh và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Chính phủ cũng cần có chính sách hỗ trợ để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm xanh. Chỉ khi có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, thị trường tiêu dùng xanh mới có thể phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng...

