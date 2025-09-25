Xu hướng tiêu dùng xanh mở ra cánh cửa lớn cho nhà sản xuất

Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025
Thứ Năm, 25/09/2025
Vũ Khuê
25/09/2025, 17:38
Để thúc đẩy tiêu dùng xanh và biến nó thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng để vượt qua rào cản về sản xuất, giá cả và nhận thức. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, Chính phủ cần ban hành chính sách hỗ trợ đồng bộ, còn người tiêu dùng cần nâng cao nhận thức và thay đổi thói quen tiêu dùng để tạo ra một thị trường xanh bền vững...
Xu hướng tiêu dùng xanh đang ngày càng trở thành một yếu tố quan trọng trong chiến lược phát triển của các doanh nghiệp tại Việt Nam. Theo khảo sát của PwC, 54% người tiêu dùng Việt Nam sẵn sàng chi thêm tối đa 10% cho các sản phẩm thân thiện với môi trường, cao hơn mức trung bình 50% của khu vực châu Á - Thái Bình Dương. Điều này cho thấy sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người tiêu dùng về tầm quan trọng của sản phẩm xanh, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu đang diễn ra ngày càng nghiêm trọng.
Theo Bộ Công Thương, nhu cầu tiêu dùng sản phẩm xanh tại Việt Nam đã tăng trưởng trung bình 15% mỗi năm trong giai đoạn 2021 - 2023. Tuy nhiên, để thúc đẩy tiêu dùng xanh trở thành chuẩn mực lâu dài, cần có sự chung tay từ cả doanh nghiệp, Chính phủ và người tiêu dùng. Doanh nghiệp cần đổi mới công nghệ và chiến lược sản xuất, trong khi Chính phủ cần ban hành các chính sách hỗ trợ đồng bộ để tạo điều kiện cho sự phát triển của thị trường xanh.
Mặc dù có nhiều cơ hội, nhưng việc chuyển đổi sang sản xuất xanh cũng đối mặt với không ít thách thức. Chi phí đầu tư ban đầu cho sản xuất xanh thường cao hơn từ 20-40% so với sản phẩm thông thường, trong khi không phải tất cả người tiêu dùng đều sẵn sàng trả thêm cho sản phẩm bền vững. Hơn nữa, việc xây dựng chuỗi cung ứng bền vững vẫn còn nhiều khó khăn, từ việc thay đổi thói quen tiêu dùng đến nâng cao nhận thức của khách hàng.
Tuy nhiên, những doanh nghiệp đầu tư vào phát triển bền vững có thể tiết kiệm chi phí đáng kể. Theo thống kê, khoảng 50-70% chi phí hoạt động của doanh nghiệp liên quan đến chuỗi cung ứng. Việc thực hành phát triển bền vững có thể giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí và tăng trưởng doanh thu. Unilever, ví dụ, đã cắt giảm được 1,5 tỷ Euro trong chuỗi cung ứng bền vững của họ từ năm 2017 đến 2021.
Để thích ứng với yêu cầu mới của người tiêu dùng, doanh nghiệp cần hoạch định một chiến lược rõ ràng hơn, phát triển các sản phẩm xanh và tối ưu hóa quy trình sản xuất. Chính phủ cũng cần có chính sách hỗ trợ để nâng cao nhận thức của người tiêu dùng về sản phẩm xanh. Chỉ khi có sự hợp tác chặt chẽ giữa các bên, thị trường tiêu dùng xanh mới có thể phát triển bền vững và mang lại lợi ích cho cả doanh nghiệp lẫn người tiêu dùng...
Nội dung đầy đủ của bài viết được đăng tải trên Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 37-2025 phát hành ngày 15/09/2025. Kính mời Quý độc giả tìm đọc tại đây:
Link: https://premium.vneconomy.vn/dat-mua/an-pham/tap-chi-kinh-te-viet-nam-so-37-2025.html
Hơn 94% doanh nghiệp Việt Nam đã nhận thức về ESG (môi trường, xã hội, quản trị), nhưng mức độ sẵn sàng áp dụng vào hoạt động vẫn còn thấp...
Bản đồ thương mại toàn cầu đang đảo chiều với tốc độ chưa từng có, với biến số từ chính sách thuế của Mỹ đến rào cản xanh ở châu Âu. Luật chơi mới buộc doanh nghiệp Việt Nam phải chuyển từ “chạy số lượng” sang “chuẩn hóa – minh bạch – xanh hóa” để tồn tại trong “cuộc đua” này...
Chuyển đổi xanh đang trở thành một xu hướng tất yếu trong bối cảnh toàn cầu hóa và biến đổi khí hậu ngày càng nghiêm trọng...
Trước tình trạng ô nhiễm không khí, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị các địa phương siết chặt kiểm soát nguồn phát sinh khí thải, quan trắc và công bố AQI, tập trung xử lý ô nhiễm tại Hà Nội và TP.Hồ Chí Minh; đẩy nhanh xây dựng và thực hiện các chương trình “vùng phát thải thấp” ở đô thị lớn...
Với đề xuất triển khai Nhà máy Nhiệt điện LNG Nghi Sơn theo phương án tích hợp với dự án Quỳnh Lập, SK Innovation mong muốn gia tăng tính khả thi, giảm chi phí hàng trăm triệu USD và bổ sung nguồn điện linh hoạt cho khu vực Bắc Trung Bộ.
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: