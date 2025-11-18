Xuất khẩu chè giảm nhưng vẫn ghi nhận điểm sáng từ thị trường Thái Lan

Dù xuất khẩu chè của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 nhìn chung suy giảm, thị trường Thái Lan lại nổi lên như điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về trị giá, đi ngược xu hướng giảm chung của khu vực và thế giới.

Theo số liệu từ Cục Hải quan, tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 12,1 nghìn tấn chè, trị giá hơn 21 triệu USD, giảm lần lượt 16% về lượng và 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, xuất khẩu chè đạt hơn 109 nghìn tấn, trị giá gần 189 triệu USD, giảm 10% về lượng và 11% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân trong 10 tháng đạt 1.725 USD/tấn, giảm nhẹ 1,03%.

Nguyên nhân chủ yếu của đà giảm đến từ thị trường lớn nhất là Pakistan. Trong 10 tháng, xuất khẩu chè sang thị trường này đạt 38,5 nghìn tấn, trị giá gần 75 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 14,3% về trị giá. Pakistan hiện chiếm hơn 35% tổng lượng và gần 40% tổng trị giá xuất khẩu chè của Việt Nam, nên mức sụt giảm tại thị trường này tác động mạnh đến toàn ngành.

Một số thị trường lớn khác như Nga, Hoa Kỳ, Indonesia cũng ghi nhận mức giảm tương tự trong tháng 10 và cả 10 tháng năm 2025ị

Trái ngược với bức tranh chung, thị trường Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng tích cực. Tháng 10/2025, xuất khẩu chè sang Trung Quốc tăng 48,5% về lượng và 35,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu sang thị trường này tăng 1,9% về lượng và 6% về trị giá, qua đó duy trì vị trí là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ ba của Việt Nam.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất lại đến từ Thái Lan. Theo dữ liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng nhập khẩu chè của Thái Lan giảm 12%, chỉ còn 13,2 nghìn tấn. Tuy nhiên, lượng chè nước này nhập từ Việt Nam lại tăng nhẹ 0,4%, trong khi trị giá nhập khẩu tăng tới 71,7% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ đó, thị phần chè Việt Nam tại Thái Lan tăng mạnh, chiếm 34,24% về lượng và 15,47% về trị giá, cao hơn đáng kể so với mức 29,99% và 13,42% của cùng kỳ năm trước.

Các chuyên gia đánh giá Thái Lan sẽ tiếp tục là thị trường giàu tiềm năng đối với ngành chè Việt Nam trong thời gian tới. Một mặt, hai nước duy trì quan hệ đối tác thương mại chiến lược; mặt khác, xu hướng tiêu dùng tại Thái Lan đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm tốt cho sức khỏe, trong đó có chè xanh, chè cao cấp và các sản phẩm pha lạnh. Đây là nhóm sản phẩm Việt Nam có lợi thế, đặc biệt với các dòng chè xanh hương vị nhẹ, chè sen, chè nhài – vốn phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng Thái Lan.

Trong bối cảnh nhiều thị trường chủ lực sụt giảm, sự tăng trưởng tích cực tại Thái Lan và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ngành chè Việt Nam duy trì ổn định xuất khẩu trong các tháng còn lại của năm 2025.