Xuất khẩu chè giảm nhưng vẫn ghi nhận điểm sáng từ thị trường Thái Lan

Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Dù xuất khẩu chè của Việt Nam trong 10 tháng đầu năm 2025 nhìn chung suy giảm, thị trường Thái Lan lại nổi lên như điểm sáng khi ghi nhận mức tăng trưởng mạnh về trị giá, đi ngược xu hướng giảm chung của khu vực và thế giới.
Theo số liệu từ Cục Hải quan, tháng 10/2025, Việt Nam xuất khẩu 12,1 nghìn tấn chè, trị giá hơn 21 triệu USD, giảm lần lượt 16% về lượng và 18,4% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng năm 2025, xuất khẩu chè đạt hơn 109 nghìn tấn, trị giá gần 189 triệu USD, giảm 10% về lượng và 11% về trị giá. Giá xuất khẩu bình quân trong 10 tháng đạt 1.725 USD/tấn, giảm nhẹ 1,03%.
Nguyên nhân chủ yếu của đà giảm đến từ thị trường lớn nhất là Pakistan. Trong 10 tháng, xuất khẩu chè sang thị trường này đạt 38,5 nghìn tấn, trị giá gần 75 triệu USD, giảm 8,2% về lượng và 14,3% về trị giá. Pakistan hiện chiếm hơn 35% tổng lượng và gần 40% tổng trị giá xuất khẩu chè của Việt Nam, nên mức sụt giảm tại thị trường này tác động mạnh đến toàn ngành.
Một số thị trường lớn khác như Nga, Hoa Kỳ, Indonesia cũng ghi nhận mức giảm tương tự trong tháng 10 và cả 10 tháng năm 2025ị
Trái ngược với bức tranh chung, thị trường Trung Quốc ghi nhận tăng trưởng tích cực. Tháng 10/2025, xuất khẩu chè sang Trung Quốc tăng 48,5% về lượng và 35,6% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Tính chung 10 tháng, xuất khẩu sang thị trường này tăng 1,9% về lượng và 6% về trị giá, qua đó duy trì vị trí là thị trường xuất khẩu chè lớn thứ ba của Việt Nam.
Điểm nhấn đáng chú ý nhất lại đến từ Thái Lan. Theo dữ liệu của Trung tâm Thương mại Quốc tế (ITC), trong 9 tháng đầu năm 2025, tổng nhập khẩu chè của Thái Lan giảm 12%, chỉ còn 13,2 nghìn tấn. Tuy nhiên, lượng chè nước này nhập từ Việt Nam lại tăng nhẹ 0,4%, trong khi trị giá nhập khẩu tăng tới 71,7% so với cùng kỳ năm 2024. Nhờ đó, thị phần chè Việt Nam tại Thái Lan tăng mạnh, chiếm 34,24% về lượng và 15,47% về trị giá, cao hơn đáng kể so với mức 29,99% và 13,42% của cùng kỳ năm trước.
Các chuyên gia đánh giá Thái Lan sẽ tiếp tục là thị trường giàu tiềm năng đối với ngành chè Việt Nam trong thời gian tới. Một mặt, hai nước duy trì quan hệ đối tác thương mại chiến lược; mặt khác, xu hướng tiêu dùng tại Thái Lan đang dịch chuyển mạnh sang các sản phẩm tốt cho sức khỏe, trong đó có chè xanh, chè cao cấp và các sản phẩm pha lạnh. Đây là nhóm sản phẩm Việt Nam có lợi thế, đặc biệt với các dòng chè xanh hương vị nhẹ, chè sen, chè nhài – vốn phù hợp thị hiếu của người tiêu dùng Thái Lan.
Trong bối cảnh nhiều thị trường chủ lực sụt giảm, sự tăng trưởng tích cực tại Thái Lan và Trung Quốc được kỳ vọng sẽ hỗ trợ ngành chè Việt Nam duy trì ổn định xuất khẩu trong các tháng còn lại của năm 2025.
Thanh toán không dùng tiền mặt, đặc biệt qua mã QR, không chỉ giúp minh bạch hóa các giao dịch, giảm chi phí xã hội, mà còn kích thích mạnh mẽ tiêu dùng chính thức bằng cách tăng tốc độ mua sắm, mở rộng thị trường cho doanh nghiệp và tăng khả năng tiếp cận tài chính cho người dân…
Trước tình hình ngập lụt nghiêm trọng tại Khánh Hòa và Đắk Lắk, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng đã chỉ đạo phải khẩn trương sơ tán người dân khỏi các khu vực nguy hiểm, ưu tiên hàng đầu là an toàn tính mạng. Do mưa lũ được dự báo còn phức tạp, các tỉnh cần chuẩn bị sẵn sàng về lương thực, thuốc men và các phương án để chủ động ứng phó...
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, địa phương tập trung giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn và thúc đẩy mạnh mẽ xuất khẩu, nhất là thời điểm cuối năm, nhằm góp phần hoàn thành mục tiêu tăng trưởng.
Theo Nghị định 301/2025/NĐ-CP vừa được Chính phủ ban hành, các vi phạm liên quan đến thiết bị giám sát hành trình tàu cá sẽ bị xử phạt nặng hơn. Cụ thể, tàu cá từ 24m trở lên không về cảng trong 10 ngày khi thiết bị giám sát hỏng sẽ bị phạt từ 300–400 triệu đồng; hành vi tháo gỡ thiết bị giám sát khi tàu đang hoạt động trên biển sẽ bị phạt từ 50–100 triệu đồng…
