80 Quốc Khánh

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

VnEconomy - Nhịp sống Kinh tế Việt Nam và Thế giới

Thế giới

Xuất khẩu của Trung Quốc yếu nhất 6 tháng

Bình Minh

08/09/2025, 18:19

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 8 giảm 33,12% so với cùng kỳ năm ngoái...

Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.
Ảnh minh họa - Ảnh: Bloomberg.

Tốc độ tăng trưởng xuất khẩu của Trung Quốc giảm xuống mức thấp nhất 6 tháng trong tháng 8 vừa qua, với xuất khẩu sang Mỹ sụt giảm mạnh nhưng được bù đắp bởi sự gia tăng kim ngạch tại các thị trường khác.

Số liệu hải quan Trung Quốc công bố ngày 8/9 cho thấy kim ngạch xuất khẩu của nước này tăng 4,4% trong tháng 8 so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng thấp nhất trong 6 tháng và không đạt dự báo tăng 5% mà các nhà kinh tế đưa ra trong một cuộc khảo sát của hãng tin Reuters. Trước đó, xuất khẩu của Trung Quốc ghi nhận mức tăng 7,2% trong tháng 7, hơn so với kỳ vọng.

Nhập khẩu tháng 8 tăng 1,3%, thấp hơn mức dự báo tăng 3% của các nhà kinh tế, đồng thời thấp hơn mức tăng 4,1% của tháng 7.

“Tôi cho rằng số liệu xuất khẩu này vẫn tốt, và sự vững vàng của lĩnh vực xuất khẩu chắc chắn đang duy trì lâu hơn so với những gì được kỳ vọng”, nhà kinh tế Xu Tianchen của công ty nghiên cứu Economist Intelligence Unit nhận định với hãng tin Reuters.

Giai đoạn đẩy nhanh xuất khẩu sang thị trường Mỹ để né thuế quan đã lắng xuống, nhưng nhu cầu tại các thị trường khác tăng trưởng mạnh đã giúp giải tỏa áp lực cho nền kinh tế Trung Quốc vốn đang chật vật vì nhu cầu trong nước yếu và nhiều rủi ro bên ngoài. Nhà chức trách nước này đang khuyến khích doanh nghiệp đa dạng hóa thị trường xuất khẩu nhằm đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hàng năm “khoảng 5%” mà Bắc Kinh không cần phải triển khai thêm các biện pháp kích thích tài khóa trong ngắn hạn.

“Triển vọng về một gói kích cầu tài khóa trong thời gian trước mắt là khá thấp. Trung Quốc vẫn còn một số công cụ kinh tế như tín dụng ngân hàng chính sách và nới lỏng tiền tệ, có thể đủ để mang lại mức tăng trưởng kinh tế 5%”, ông Xu nói thêm.

Kim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 8 giảm 33,12% so với cùng kỳ năm ngoáiKim ngạch xuất khẩu của Trung Quốc sang Mỹ trong tháng 8 giảm 33,12% so với cùng kỳ năm ngoái, theo dữ liệu hải quan vừa được công bố. Tuy nhiên, xuất khẩu của nước này sang các quốc gia Đông Nam Á tăng 22,5% trong tháng 8.

Doanh nghiệp Trung Quốc đang nỗ lực xuất khẩu nhiều hơn sang các thị trường châu Á, châu Phi và Mỹ Latin để bù đắp ảnh hưởng từ thuế quan Mỹ. Dù vậy, không một thị trường quốc gia nào có được sức mạnh tiêu dùng như Mỹ - nơi từng hấp thụ khoảng 400 tỷ USD hàng hóa Trung Quốc mỗi năm. Hồi tháng 7, ông Trump đã cảnh báo sẽ áp thuế quan 40% đối với hàng hóa bị cho là chuyển tải từ Trung Quốc qua các quốc gia thứ ba để vào Mỹ nhằm tránh thuế quan.

Trong nước, cuộc khủng hoảng bất động sản kéo dài đang bào mòn tài sản của các hộ gia đình Trung Quốc, dẫn tới hạn chế sức mua của người tiêu dùng. Thu ngân sách từ cấp quyền sử dụng đất cũng giảm, khiến chính quyền các địa phương khó hưởng ứng lời kêu gọi của Bắc Kinh về kích thích tiêu dùng thông qua các biện pháp trợ cấp.

Thực tế này đặt gánh nặng thúc đẩy tăng trưởng kinh tế lên các nhà xuất khẩu của Trung Quốc.

Thặng dư thương mại tháng 8 của Trung Quốc đạt 102,3 tỷ USD, tăng so với mức 98,24 tỷ USD của tháng 7 nhưng thấp hơn nhiều so với mức 114,48 tỷ USD của tháng 6.

Hôm 11/8, Mỹ và Trung Quốc nhất trí gia hạn thêm 90 ngày việc “đình chiến” thuế quan. Theo đó, Washington và Bắc Kinh tiếp tục áp mức thuế quan tương ứng 30% và 10% lên hàng hóa của nhau. Nếu hết thời hạn hòa hoãn mà vẫn chưa có thỏa thuận thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới, thuế quan giữa hai bên sẽ tăng trở lại mức ba con số.

Các nhà phân tích đã cảnh báo rằng chỉ cần thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc vượt 35%, mức thuế đó đã đồng nghĩa “cấm cửa” hàng Trung Quốc vào Mỹ.

Từ khóa:

kinh tế trung quốc Trung Quốc xuất khẩu trung quốc

Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán), có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu). Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: