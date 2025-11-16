10 gương mặt khởi nghiệp xuất sắc nhất được vinh danh

Theo Ban tổ chức, việc đánh giá các startup được dựa trên 5 tiêu chí trụ cột: Vấn đề giải quyết & tính đổi mới của giải pháp; Công nghệ & lợi thế cạnh tranh; Đội ngũ & khả năng thương mại hóa; Mô hình kinh doanh & tiềm năng đầu tư; Pitching & tương tác.

Với chủ đề “Cùng AI kiến tạo tương lai”, Tuổi Trẻ Startup Award 2025 nhằm mục đích truyền cảm hứng, khơi dậy tiềm năng sáng tạo, tìm kiếm, giới thiệu các startup ứng dụng công nghệ AI giải quyết những vấn đề thực tiễn trong đa dạng lĩnh vực như môi trường, nông nghiệp, giáo dục, y tế...

Chương trình nhằm hưởng ứng Nghị quyết số 57-NQ/TW và Nghị quyết số 68-NQ/TW của Bộ Chính trị về thúc đẩy phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia, đồng thời phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Sau hơn 2 tháng phát động, giải thưởng Tuổi Trẻ Startup Award đã nhận về hơn 100 hồ sơ hợp lệ từ các startup trên cả nước. Qua các vòng sơ loại, hội đồng sơ khảo đã chọn ra 10 dự án nổi bật được vinh danh tại đêm Lễ trao giải từ 20 startup tiêu biểu sau vòng chung kết.

Bên cạnh hiện kim, các dự án đạt giải còn nhận được gói truyền thông của báo Tuổi Trẻ. Kết quả chung cuộc, 1 giải Ngôi sao Khởi nghiệp (nhận 100 triệu đồng tiền mặt) thuộc về đội Nuoa.io; 1 giải Cảm hứng Khởi nghiệp (50 triệu đồng) thuộc về đội Enfarm Agritech; 8 giải Dấu ấn Khởi nghiệp trị giá 30 triệu đồng mỗi giải; cùng 2 giải phụ là Khởi nghiệp vì Cộng đồng và Khởi nghiệp Bền vững, mỗi giải 10 triệu đồng.

Được biết, hành trình Tuổi Trẻ Startup Award sau 6 mùa tổ chức đã trở thành bệ phóng uy tín cho hơn 1.000 dự án khởi nghiệp, với hàng trăm startup được vinh danh. Tuổi Trẻ Startup Award 2025 do Báo Tuổi Trẻ, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam TP. Hồ Chí Minh phối hợp cùng Trung tâm Hỗ trợ Thanh niên Khởi nghiệp (BSSC) tổ chức.