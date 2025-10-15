Qualcomm thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam

Nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam
Việt Nam đáp ứng các tiêu chí nâng hạng từ thị trường chứng khoán cận biên lên thị trường mới nổi.
Thứ Tư, 15/10/2025
Hà Giang
15/10/2025, 21:16
Ngày 15/10, Tập đoàn công nghệ Qualcomm đã phối hợp với Học viện Công nghệ bưu chính viễn thông (PTIT) khởi động chương trình "Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam 2026" (QVIC 2026), nhằm tìm kiếm, ươm tạo và đồng hành cùng các startup công nghệ tiềm năng, đặc biệt trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo, 5G, IoT, điện toán biên, robot, công nghệ ô tô…
Tại lễ khởi động, ông Phạm Hồng Quất, Cục trưởng Cục Khởi nghiệp và doanh nghiệp công nghệ, Bộ Khoa học và Công nghệ, cho biết đây là lần đầu tiên lễ khởi động QVIC được tổ chức trong khuôn khổ của một trường đại học chuyên ngành về công nghệ thông tin viễn thông, nhằm gắn kết sở hữu trí tuệ với khởi nghiệp sáng tạo.
Theo đó, tham gia QVIC 2026, các startup sẽ được hỗ trợ chi phí và tư vấn đăng ký bằng sáng chế; hỗ trợ kỹ thuật và phát triển sản phẩm; đào tạo nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; huấn luyện và cố vấn kinh doanh; hỗ trợ trong quá trình ươm tạo và giải thưởng (tổng giá trị tài trợ và giải thưởng lên đến 410.000 USD); kết nối thương mại, hỗ trợ quảng bá hình ảnh rộng rãi ra thị trường trong nước và quốc tế.
Đây là năm thứ 6 chương trình Thử thách đổi mới sáng tạo Qualcomm Việt Nam được triển khai. Trong 5 mùa trước, các startup thuộc QVIC đã nộp hơn 200 đơn xin cấp bằng sáng chế, bản quyền, nhãn hiệu và kiểu dáng công nghiệp, minh chứng rõ nét cho hiệu quả và giá trị thực tiễn của chương trình.
Theo ông Phạm Hồng Quất, nhiều nhân tài của Việt Nam đã thành danh, đã gọi được vốn đầu tư và đã có những sản phẩm được Tập đoàn Qualcomm hỗ trợ đưa vào các mạng lưới phân phối. Đặc biệt, các em sinh viên tham gia chương trình sẽ được đào tạo kiến thức gắn với những sản phẩm công nghệ cụ thể, những mô hình kinh doanh cụ thể, từ đó có thể phát triển những sản phẩm trí tuệ và các giá trị đem lại…
Ông Đặng Hoài Bắc, Hiệu trưởng Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, cho biết chương trình này sẽ tạo động lực mạnh mẽ cho cộng đồng sinh viên và startup trẻ, khuyến khích các bạn dấn thân vào những lĩnh vực công nghệ phức tạp, góp phần hình thành nên những sản phẩm "Make in Vietnam" chất lượng cao, vươn ra thế giới.
Thông qua các hoạt động hỗ trợ chuyên sâu về đào tạo, tư vấn kỹ thuật, đăng ký sở hữu trí tuệ và thương mại hóa sản phẩm, QVIC đã trở thành một trong những sáng kiến tiêu biểu thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp công nghệ tại Việt Nam.
Theo lộ trình của chương trình QVIC 2026, từ tháng 10-12/2025, Ban tổ chức nhận hồ sơ tại Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Tháng 8/2026, công bố Top 3 dự án xuất sắc. Sau chương trình, các dự án sẽ được hỗ trợ kết nối thương mại, hợp tác với nhà đầu tư, đối tác toàn cầu.
Cũng tại sự lễ khởi động trên, Tập đoàn Qualcomm đã ra mắt Nền tảng đào tạo sở hữu trí tuệ trực tuyến phi lợi nhuận L2Pro. Đây được coi là một bước tiến quan trọng nâng cao năng lực cạnh tranh, nhận thức về giá trị sở hữu trí tuệ cho cộng đồng sinh viên, nhà nghiên cứu, startup và doanh nghiệp trong nước.
L2Pro (viết tắt của “Learn to Protect”) là chương trình đào tạo do Qualcomm phát triển đã được triển khai thành công tại Mỹ, Ấn Độ, Đài Loan (Trung Quốc) và châu Phi. Tại Việt Nam, chương trình tập trung vào việc hỗ trợ cộng đồng sáng tạo hiểu, bảo vệ và khai thác hiệu quả tài sản trí tuệ, biến ý tưởng thành giá trị chiến lược cho phát triển bền vững.
