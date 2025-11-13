Hải Phòng lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm 500 tỷ đồng cho khởi nghiệp sáng tạo

Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, là điểm hội tụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ biển, công nghệ số và công nghệ cao...

Hội đồng nhân dân thành phố Hải Phòng vừa thông qua Nghị quyết phê duyệt đề án thành lập Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố Hải Phòng (HPVCF) với vốn điều lệ 500 tỷ đồng, được cấp từ ngân sách địa phương.

Đây được xem là bước đi quan trọng nhằm thúc đẩy phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh chuyển đổi số.

Hải Phòng đặt mục tiêu trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, là điểm hội tụ nghiên cứu, ứng dụng công nghệ biển, công nghệ số và công nghệ cao. Hệ sinh thái khởi nghiệp của Hải Phòng đã chuyển động tích cực nhưng các doanh nghiệp khởi nghiệp vẫn thiếu vốn ở giai đoạn đầu và khó tiếp cận nguồn đầu tư mạo hiểm từ khu vực tư nhân.

Quỹ HPVCF được thành lập nhằm bổ sung nguồn lực tài chính, hỗ trợ các dự án tiềm năng và thúc đẩy thương mại hóa công nghệ.

Quỹ hoạt động theo mô hình công ty cổ phần, do UBND thành phố làm chủ sở hữu, vận hành theo nguyên tắc thị trường, công khai, minh bạch và chấp nhận rủi ro ở mức hợp lý. Quỹ được thành lập với mục đích xây dựng một công cụ tài chính hiệu quả, đầu tư vốn cho các dự án công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo, thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo phát triển mạnh mẽ.

Các lĩnh vực trọng tâm gồm công nghệ số; công nghệ thông tin và truyền thông; công nghệ sinh học, công nghệ sinh học y dược; vật liệu mới, công nghệ chế tạo – tự động hóa; công nghệ môi trường, giảm phát thải các-bon, ứng phó biến đổi khí hậu, năng lượng sạch; công nghệ robot; khoa học công nghệ biển; các lĩnh vực khác do HĐND thành phố quyết định.

Quỹ Đầu tư mạo hiểm thành phố thí điểm hoạt động trong 5 năm kể từ ngày cấp thẩm quyền phê duyệt quyết định thành lập. Sau 3 năm đầu đánh giá sơ kết, 5 năm đánh giá tổng kết để xem xét tiếp tục hoặc chấm dứt hoạt động.

Theo kỳ vọng sau 5 năm, Quỹ sẽ đầu tư tối thiểu 30 dự án công nghệ cao; 50 doanh nghiệp (bao gồm doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp khoa học và công nghệ, doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo); hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp lành mạnh, có tính cạnh tranh; góp phần nâng cao tỷ lệ doanh nghiệp công nghệ cao tại Hải Phòng.

Nghị quyết cũng nhấn mạnh yêu cầu đảm bảo năng lực quản trị Quỹ, minh bạch trong thẩm định và khả năng thu hút thêm nguồn lực xã hội. Thành công của Quỹ không chỉ giúp giải "bài toán vốn" cho doanh nghiệp khởi nghiệp, mà còn thể hiện quyết tâm của Hải Phòng trong việc đưa đổi mới sáng tạo trở thành trụ cột phát triển kinh tế tri thức trong tương lai.