1,17 tỷ USD đã "đổ" về Khu công nghệ cao Đà Nẵng

Tính đến giữa tháng 11 năm 2025, Khu công nghệ cao Đà Nẵng đã thu hút được 32 dự án với tổng vốn đăng ký đầu tư lên tới 1,17 tỷ USD. Trong số đó, có 19 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký 10.576 tỷ đồng, tương đương 406 triệu USD, và 13 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 770,5 triệu USD.

Riêng trong năm 2025, Khu công nghệ cao Đà Nẵng ghi dấu ấn khi thu hút thành công hai trung tâm dữ liệu quốc tế. Một là dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter, được chấp thuận chủ trương và nhà đầu tư ngày 14/8/2025. Dự án có tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 20 triệu USD, quy mô toàn dự án dự kiến lên tới 200 triệu USD. Công trình dự kiến khởi công vào quý 4/2025 và chính thức vận hành từ quý 4/2027.

Trước đó vào cuối tháng 3, Trung tâm dữ liệu Đà Nẵng với quy mô 1.000 racks (tủ mạng) được xây dựng tại lô H4, Khu công nghệ cao Đà Nẵng với tổng mức đầu tư giai đoạn 1 là 800 tỷ đồng, giai đoạn 2 dự kiến 1.200 tỷ đồng.

Dự án có tổng diện tích xây dựng 10.400m2, tổng diện tích sàn 17.852m2. Trung tâm được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc tế TIA-942C Rated-3 và Uptime Tier-3, bảo đảm vận hành ổn định, an toàn và hiệu suất cao.

Ông Vladimir Kangin, Giám đốc điều hành và đồng sáng lập Công ty IPTP Networks, nhà đầu tư dự án Trung tâm dữ liệu AIDC DeCenter, đã đánh giá cao môi trường đầu tư tại Đà Nẵng. Ông nhấn mạnh rằng thời gian từ khi thực hiện thủ tục đến khi dự án khởi động rất ngắn, thể hiện cam kết mạnh mẽ của thành phố trong việc thu hút đầu tư thông qua việc tinh gọn thủ tục hành chính.

Ông tin tưởng rằng từ Đà Nẵng, AIDC DeCenter sẽ trở thành cửa ngõ công nghệ mới của Đông Nam Á, giúp Việt Nam nắm bắt cơ hội và vươn lên mạnh mẽ trong cuộc đua hạ tầng toàn cầu.

Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng, cho biết công tác xúc tiến đầu tư được xác định là nhiệm vụ quan trọng để thu hút nhiều dự án đầu tư quy mô lớn, công nghệ hiện đại.

Ban quản lý đã có những hỗ trợ linh hoạt, thiết thực về thủ tục đầu tư, tháo gỡ các vướng mắc trong công tác xây dựng cơ bản và hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, ban quản lý cũng kiên quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, dành quỹ đất cho các dự án đủ năng lực.

Ban quản lý đã tập trung thu hút các dự án có công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, công nghiệp sạch, có giá trị gia tăng cao và có khả năng kết nối chuỗi cung ứng toàn cầu.

Ngoài ra, Đà Nẵng cũng mở rộng thị trường mục tiêu, đẩy mạnh thu hút làn sóng đầu tư từ các quốc gia chiến lược như Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Hoa Kỳ và các nước châu Âu.

Ông Hùng cho biết, thành phố đang ứng dụng công nghệ vào công tác điều hành để giảm thời gian và chi phí cho nhà đầu tư, chuyển đổi mạnh mẽ từ tư duy quản lý sang phục vụ và từ hành chính sang kiến tạo để phục vụ nhà đầu tư hiệu quả hơn. Thường xuyên đối thoại với doanh nghiệp để tăng kết nối giữa các bên cũng là một trong những chiến lược quan trọng của Đà Nẵng.

Đà Nẵng hiện đang hoàn thiện Dự thảo Đề án "Đà Nẵng - Thành phố đổi mới sáng tạo". Đề án định hướng kết nối các khu công nghệ cao, khu công nghệ thông tin tập trung với các trung tâm logistics, cảng biển (cảng Liên Chiểu, cảng Chu Lai), sân bay (sân bay Đà Nẵng, Chu Lai) và Khu thương mại tự do đang được hình thành.

Lộ trình phát triển khoa học công nghệ đến năm 2030 của Đà Nẵng sẽ tập trung vào việc làm chủ công nghệ lõi, phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn và trí tuệ nhân tạo, hướng tới mục tiêu trở thành Trung tâm Đổi mới sáng tạo quốc tế và là "thành phố đáng sống" không chỉ ở môi trường thiên nhiên mà còn ở môi trường số văn minh, hiện đại.