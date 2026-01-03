Hải Phòng triệt phá dự án tiền ảo Gemholic chiếm đoạt hơn 39 tỷ đồng

Giá vàng trong nước và thế giới
Thứ Bảy, 03/01/2026
Hà Giang
03/01/2026, 09:16
Các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain và kêu gọi đầu tư vào đồng tiền ảo này…
Công an Hải Phòng vừa cho biết thực hiện đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Đội 2 - Phòng Cảnh sát hình sự (Công an thành phố Hải Phòng) đã xác lập và đấu tranh triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ nhóm đối tượng có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức lập dự án giao dịch tiền ảo trên không gian mạng với thủ đoạn tinh vi, có tổ chức trên không gian mạng.
Cụ thể, Phòng Cảnh sát hình sự đã xác định các đối tượng dựng lên dự án tiền ảo mang tên “Gemholic”, lập website Gemholic.world, tạo đồng tiền ảo GEMS trên nền tảng blockchain, quảng bá dự án là sàn giao dịch tiền số phi tập trung (DEX), chợ giao dịch và khai thác NFT nhằm tạo vỏ bọc hợp pháp, thu hút nhà đầu tư trong và ngoài nước.
Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, nền tảng X (Twitter), Telegram và các cộng đồng tiền số lớn để quảng cáo, kêu gọi đầu tư. Từ ngày 3/4/2023 đến 5/4/2023, nhóm này mở bán công khai đồng GEMS, huy động được 921 ETH (tiền điện tử) tương đương khoảng hơn 39,1 tỷ đồng, vượt xa mức gọi vốn ban đầu.
Sau khi nhà đầu tư chuyển tiền, các đối tượng tìm cách làm gián đoạn, đình chỉ dự án, sau đó đánh sập website, xóa tên miền, xóa hệ thống máy chủ, khiến nhà đầu tư không thể truy cập, rút tiền và chiếm đoạt toàn bộ số tài sản là 921 ETH (tiền điện tử), tương đương hơn 39,1 tỷ đồng.
Số tiền này sau đó được chia nhỏ qua hàng chục ví điện tử, chuyển qua nhiều sàn trung gian để che giấu nguồn gốc, hợp thức hóa và sử dụng vào mục đích tiêu xài cá nhân.
Ngày 22/12/2025, Phòng Cảnh sát hình sự đã đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ, triệt phá chuyên án, bắt giữ bốn đối tượng. Ngày 30/12/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đã ra Quyết định khởi tố vụ án, Quyết định khởi tố bị can đối với 04 đối tượng về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự, khung hình phạt cao nhất đến tù chung thân.
Đây là chuyên án lừa đảo công nghệ cao điển hình, thể hiện rõ thủ đoạn lợi dụng công nghệ blockchain, tiền ảo, không gian mạng để thực hiện hành vi phạm tội với tính chất đặc biệt nghiêm trọng.
Công an Hải Phòng cho biết việc triệt phá thành công chuyên án không chỉ góp phần giữ vững an ninh, trật tự, nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao mà còn mang ý nghĩa cảnh tỉnh sâu sắc đối với người dân, nhà đầu tư trước các dự án tiền ảo, tài sản số được quảng bá với lợi nhuận “khủng”, hình thức chuyên nghiệp, công nghệ hiện đại.
Để phục vụ công tác điều tra, mở rộng vụ án, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hải Phòng đề nghị các cá nhân, tổ chức là bị hại đã đầu tư vào dự án “Gemholic”, mua đồng tiền ảo GEMS, chuyển tiền bằng ETH nhưng chưa được hoàn trả, khẩn trương liên hệ với Phòng Cảnh sát hình sự – Công an TP Hải Phòng (Điều tra viên Nguyễn Nhật Tân, SĐT 0977.345.586) để được hướng dẫn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp theo quy định của pháp luật.
Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ khẳng định CBDC có toàn bộ lợi ích mà stablecoin hứa hẹn, từ hiệu quả, khả năng lập trình cho tới thanh toán tức thì, nhưng đi kèm với mức độ tin cậy và an toàn cao hơn, nhờ được bảo chứng trực tiếp bởi ngân hàng trung ương...
