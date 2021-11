130 chợ truyền thống tại TP.HCM hoạt động trở lại trong trạng thái bình thường mới

Thông tin từ Tổ Công tác đặc biệt phía Nam của Bộ Công Thương, trên địa bàn TP.HCM có tổng số 106 siêu thị thì đến nay 106 siêu thị và 3.014/3.101 cửa hàng tiện lợi đã mở cửa lại.

Với chợ truyền thống, tính đến ngày 30/10/2021, có 130 chợ truyền thống mở cửa trở lại. 104 chợ còn lại vẫn đang trong lộ trình mở lại hoạt động, trên tinh thần đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh.

Theo dự kiến, từ nay đến ngày 5/11/2021, TP.HCM sẽ mở lại thêm 18 chợ.

Tại nhiều chợ truyền thống khác mặc dù chưa chính thức được hoạt động nhưng tại các chợ vẫn có nhiều quầy, sạp bán các loại rau, củ, quả, thịt. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Trong đó, chợ đầu mối Hóc Môn chính thức mở cửa hoạt động trở lại từ ngày 22/10/2021. Chợ Thủ Đức, chợ Bình Điền vẫn tiếp tục duy trì việc tập kết, trung chuyển hàng hóa cho các hệ thống cung cấp lương thực, thực phẩm cho các hệ thống phân phối trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh. Việc ra vào khu vực chợ đầu mối được thực hiện kiểm tra khai báo y tế, có test Covid và quét mã QR.

Tổ Công tác đặc biệt phía Nam cho biết, tổng lượng hàng đưa về cung ứng và tiêu thụ cho thị trường TP.HCM hiện đã tăng 2,5% một ngày, ước đạt 5.771,9 tấn/ngày.

Trong đó, lượng hàng cung ứng qua hệ thống phân phối trong ngày 28/10 ước đạt 1.330 tấn/ngày. Các doanh nghiệp bình ổn thị trường và doanh nghiệp khác cung ứng ra thị trường ước đạt 3.597,9 tấn/ngày (không bao gồm lượng hàng cung ứng vào hệ thống phân phối hiện đại).

Tại 03 chợ đầu mối, tổng lượng hàng đưa về cung ứng cho thị trường trong sáng ngày 29/10 tăng 10% so với ngày 27/10, ước đạt 1.935 tấn/đêm (trong đó cung ứng ra thị trường lẻ là 774 tấn/ngày, cho hệ thống phân phối khoảng 1.161 tấn/ngày).

Ngày 30/10, lượng hàng hóa thiết yếu được nhập về đảm bảo phục vụ nhu cầu của người dân. Tổng lượng đơn hàng trong ngày (bao gồm cả hình thức bán trực tiếp và đặt hàng qua điện thoại, online, giao hàng tận nơi cho khách hàng) tại các siêu thị, cửa hàng tiện lợi ước khoảng 4206 đơn tăng 5% so với ngày hôm qua 29/10.

Giá cả tại các chợ truyền thống, hệ thống phân phối, các cửa hàng Bách hóa xanh, Vinmart+ và Siêu thị CoopMart trên địa bàn tỉnh vẫn ổn định.

Chợ Vĩnh Long ngày 30/10 cũng đã mở cửa hoạt động trở lại. Số lượng hộ tiểu thương quay lại chợ kinh doanh chiếm khoảng 60-70%. Nhưng tình hình lưu lượng hàng hóa chỉ khoảng 30% so với ngày thường. Sức mua các mặt hàng lương thực, thực phẩm, các mặt hàng tươi sống, rau củ quả... tại chợ Vĩnh Long giảm khoảng 70-80% do lượng khách vào chợ rất ít so với ngày bình thường.

Còn tại Hậu Giang, hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu trên địa bàn đã diễn ra tương đối bình thường. Việc sử dụng các kênh mua hàng trực tuyến qua điện thoại, zalo và app của hệ thống siêu thị, cửa hàng Bách hóa Xanh và một số đơn vị trên địa bàn tỉnh đang gia tăng và có hướng phát triển mạnh.

Tình hình cung ứng các loại thực phẩm tươi sống như: rau, củ, quả, trứng, thịt, cá, …và các loại thực phẩm thiết yếu khác tại tại chợ truyền thống, các siêu thị, trung tâm thương mại, cửa hàng tiện ích trên địa bàn tỉnh nguồn cung đảm bảo, giá cả hàng hóa tương đối ổn định.

Nhận định của Tổ Công tác đặc biệt phía Nam, tại các tỉnh, thành phía Nam khác nhìn chung tình hình thị trường tại các tỉnh không có biến động bất thường, nguồn cung hàng hóa được bảo đảm.