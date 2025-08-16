[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”
Phương Thảo
16/08/2025, 12:51
Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...
Hoạt động thuộc chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng
Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức
nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh 2/9
(2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân
(19/8/1945 - 19/8/2025).
Tham dự Lễ phát động chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý
Thái Tổ (Hà Nội) sáng 16/8 có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng Trưởng
Ban Chỉ đạo: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên
giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc
Tỏ, Thứ trưởng Công an.
Cùng dự có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung
ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng
Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ
đạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội;
đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương...
Tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương,
3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền
địa phương; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; cùng
đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và nhân dân cả nước.
Theo ban tổ chức, "Cùng Việt Nam tiến bước" là một
sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước
vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.
Với thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới",
chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn
dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe
để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", mà còn là hành trình kết nối triệu trái
tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân. Đây chính là 1 tỷ bước chân vì sức
khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình
mạnh mẽ.
Vào đúng 6 giờ, ít phút trước khi Lễ phát động chính thức diễn
ra, chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" đã kết nối trực tiếp với Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình
lịch sử. Trong không khí thiêng liêng, xúc động và tự hào, hàng trăm nghìn người
tại các điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dõi theo những bước chân trang nghiêm của
Đội Tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ thượng cờ, đồng loạt hát Quốc ca hòa
chung nhịp đập con tim hướng về Tổ quốc.
Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết: "Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ là một hoạt động về thể chất cộng đồng, mà còn là hành động tập thể giàu ý nghĩa về chính trị, xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập một cách mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, cũng khẳng định "Cùng Việt Nam tiến bước" là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, đồng thời là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.
Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức, tính đến thời điểm kết
thúc Lễ phát động, đã có 1.112.336 người trực tiếp tham gia đi bộ hưởng
ứng tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 138.248 đăng ký tham gia
trực tuyến qua website cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn. Tổng số bước chân tích lũy thông qua hình thức trực
tuyến và trực tiếp là khoảng 5 tỷ bước chân.
Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...
[Phóng sự ảnh]: Hàng ngàn người dân Thanh Hóa tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”
Sáng 16/8, gần 32 nghìn người dân xứ Thanh đã đồng loạt tham gia chương trình “Cùng Việt Nam tiến bước”, đây là sự kiện kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và Ngày truyền thống Công an nhân dân...
[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”
Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...
Các mạng xã hội kiếm được bao nhiêu tiền từ người dùng?
Đồ thị thông tin dưới đây cho thấy doanh thu trên mỗi người dùng mỗi tháng của các công ty mạng xã hội phổ biến tại Bắc Mỹ gồm Meta - công ty mẹ của Facebook và Instagram, Snap, Reddit và Pinterest...
Giảm lãi suất, hỗ trợ kịp thời mục tiêu tăng trưởng kinh tế
Theo Ngân hàng Nhà nước, xác định hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng kinh tế là nhiệm vụ quan trọng số 1 của ngành nên từ đầu năm đến nay, cơ quan này đã sớm ổn định bộ máy để tổ chức khoảng 30 hội nghị toàn quốc giữa ngân hàng và lãnh đạo địa phương, doanh nghiệp với thông điệp rất rõ ràng: không để doanh nghiệp thiếu vốn, lãi suất ở mức phù hợp, kiểm soát chặt rủi ro tín dụng...
Sáu giải pháp phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng
Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để phát triển năng lượng xanh, sạch nhằm đảm bảo an ninh năng lượng và phát triển bền vững. Ông Nguyễn Ngọc Trung chia sẻ với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy về sáu giải pháp để phát triển nhanh và bền vững ngành năng lượng nói chung và các nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới nói riêng…
Nhân lực là “chìa khóa” phát triển điện hạt nhân thành công và hiệu quả
Trao đổi với Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy, TS. Trần Chí Thành, Viện trưởng Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam, nhấn mạnh vấn đề quan trọng nhất khi phát triển điện hạt nhân ở Việt Nam là nguồn nhân lực, xây dựng năng lực, đào tạo nhân lực giỏi để tham gia vào triển khai, vận hành dự án...
Phát triển năng lượng tái tạo, xanh, sạch: Nền tảng cho tăng trưởng kinh tế trong dài hạn
Quốc hội đã chốt chỉ tiêu tăng trưởng kinh tế 8% cho năm 2025 và tăng trưởng hai chữ số cho giai đoạn 2026 – 2030. Để đạt được mục tiêu này, một trong những nguồn lực có tính nền tảng và huyết mạch chính là điện năng và các nguồn năng lượng xanh, sạch…
Nhà đầu tư điện gió ngoài khơi tại Việt Nam vẫn đang ‘mò mẫm trong bóng tối’
Trả lời VnEconomy bên lề Diễn đàn năng lượng xanh Việt Nam 2025, đại diện doanh nghiệp đầu tư năng lượng tái tạo nhận định rằng Chính phủ cần nhanh chóng ban hành các thủ tục và quy trình pháp lý nếu muốn nhà đầu tư nước ngoài rót vốn vào các dự án điện gió ngoài khơi của Việt Nam...
Tìm lộ trình hợp lý nhất cho năng lượng xanh tại Việt Nam
Chiều 31/3, tại Hà Nội, Hội Khoa học Kinh tế Việt Nam, Hiệp hội Năng lượng sạch Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức Diễn đàn Năng lượng Việt Nam 2025 với chủ đề: “Năng lượng xanh, sạch kiến tạo kỷ nguyên kinh tế mới - Giải pháp thúc đẩy phát triển nhanh các nguồn năng lượng mới”...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: