[Phóng sự ảnh] Triệu người dân “Cùng Việt Nam tiến bước”

Phương Thảo

16/08/2025, 12:51

Sáng 16/8, lễ phát động chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" đã diễn ra tại hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội). Cùng với đó là sự tham gia của nhân dân, các lực lượng vũ trang tại 34 tỉnh, thành phố trên cả nước...

Lễ phát động chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân
Lễ phát động chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" tại thủ đô Hà Nội. Ảnh: Báo Nhân Dân

Hoạt động thuộc chương trình đi bộ toàn quốc "Cùng Việt Nam tiến bước" do Báo Nhân Dân và Bộ Công an phối hợp tổ chức nhân kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám (19/8/1945 - 19/8/2025), Quốc khánh 2/9 (2/9/1945 - 2/9/2025) và Ngày Truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2025).

Tham dự Lễ phát động chương trình tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Hà Nội) sáng 16/8 có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, đồng Trưởng Ban Chỉ đạo: Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Công an.

Cùng dự có đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Thiếu tướng Phạm Kim Đĩnh, Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ Công an, Công an thành phố Hà Nội; đại diện các Bộ, ban, ngành, cơ quan Trung ương...

Tại các điểm cầu 33 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, 3.121/3.321 xã, phường, đặc khu, chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" có sự tham dự của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền địa phương; lãnh đạo Công an các tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu; cùng đông đảo cán bộ, chiến sĩ, đồng bào và nhân dân cả nước.

Theo ban tổ chức, "Cùng Việt Nam tiến bước" là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, diễn ra trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới cùng với việc sắp xếp lại các đơn vị hành chính.

Với thông điệp "1 tỉ bước chân tiến vào kỷ nguyên mới", chương trình không chỉ là hoạt động thể thao hưởng ứng cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại" và phong trào "Khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc", mà còn là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân. Đây chính là 1 tỷ bước chân vì sức khỏe, tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ.

Vào đúng 6 giờ, ít phút trước khi Lễ phát động chính thức diễn ra, chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" đã kết nối trực tiếp với Lễ Thượng cờ tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Trong không khí thiêng liêng, xúc động và tự hào, hàng trăm nghìn người tại các điểm cầu trên toàn quốc đã cùng dõi theo những bước chân trang nghiêm của Đội Tiêu binh danh dự thực hiện nghi lễ thượng cờ, đồng loạt hát Quốc ca hòa chung nhịp đập con tim hướng về Tổ quốc.

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Trần Quốc Tỏ cho biết: "Cùng Việt Nam tiến bước" không chỉ là một hoạt động về thể chất cộng đồng, mà còn là hành động tập thể giàu ý nghĩa về chính trị, xã hội, biểu thị quyết tâm của toàn dân tộc cùng nhau vượt qua khó khăn, giữ gìn sức khỏe, tăng cường đoàn kết, hướng tới mục tiêu phát triển bền vững và hội nhập một cách mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.

Ông Lê Quốc Minh, Tổng biên tập báo Nhân Dân, cũng khẳng định "Cùng Việt Nam tiến bước" là một sự kiện cộng đồng có quy mô chưa từng có, đồng thời là hành trình kết nối triệu trái tim, hội tụ mọi thế hệ, tầng lớp nhân dân từ thành thị đến nông thôn, miền núi, vùng sâu, vùng xa, cùng hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam đoàn kết, hùng cường và bền vững.

Sáng 16/8, trong không khí trang nghiêm, xúc động và tự hào, hàng nghìn người có mặt tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Thủ đô Hà Nội) thực hiện nghi lễ Chào cờ và hát Quốc ca, đồng thời với thời điểm diễn ra Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Sáng 16/8, trong không khí trang nghiêm, xúc động và tự hào, hàng nghìn người có mặt tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ (Thủ đô Hà Nội) thực hiện nghi lễ Chào cờ và hát Quốc ca, đồng thời với thời điểm diễn ra Lễ thượng cờ Tổ quốc tại Quảng trường Ba Đình lịch sử.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động.
Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại Lễ phát động.
Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu phát động chương trình đi bộ
Đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Công an phát biểu phát động chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước".
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân Thủ đô đã có mặt tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ - Phố đi bộ Hoàn Kiếm để sẵn sàng tham dự hoạt động đi bộ đầy ý nghĩa với quy mô lớn chưa từng có.
Ngay từ sáng sớm, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang và người dân Thủ đô đã có mặt tại khu vực Vườn hoa Lý Thái Tổ - Phố đi bộ Hoàn Kiếm để sẵn sàng tham dự hoạt động đi bộ đầy ý nghĩa với quy mô lớn chưa từng có.
Tại điểm cầu Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã cùng cất bước đi bộ một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm lan tỏa thông điệp nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Tại điểm cầu Hà Nội, các cán bộ, chiến sĩ và nhân dân đã cùng cất bước đi bộ một vòng quanh hồ Hoàn Kiếm nhằm lan tỏa thông điệp nâng cao sức khỏe cộng đồng; đồng thời, thể hiện tinh thần đoàn kết và khát vọng vươn lên của một dân tộc đang chuyển mình mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Rợp sắc đỏ sao vàng cùng không khí vui tươi, đoàn kết, phấn khởi của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, người dân và cả khách du lịch nước ngoài.
Rợp sắc đỏ sao vàng cùng không khí vui tươi, đoàn kết, phấn khởi của hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ, người dân và cả khách du lịch nước ngoài.
Không chỉ thể hiện lòng yêu nước, lan tỏa lối sống lành mạnh, mỗi bước chân tích lũy được trong chương trình đi bộ
Không chỉ thể hiện lòng yêu nước, lan tỏa lối sống lành mạnh, mỗi bước chân tích lũy được trong chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" sẽ trở thành một "bước xanh", góp phần giảm thải khí carbon, nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường và hướng tới mục tiêu quốc gia phát thải ròng bằng 0 (Net-zero) mà Việt Nam đã cam kết tại Hội nghị COP26.
Sáng 16/8, tại thành phố Huế - địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2025 - cũng đã diễn ra chương trình đi bộ “Cùng Việt Nam tiến bước”. Hoạt động thu hút sự tham gia của khoảng 7.000 người dân. Tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Khánh Hòa... cho đến Phó Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng... đông đảo chiến sỹ cùng người dân cũng tham gia đóng góp bước chân đoàn kết.
Sáng 16/8, tại thành phố Huế - địa phương đăng cai Năm du lịch quốc gia 2025 - cũng đã diễn ra chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước". Hoạt động thu hút sự tham gia của khoảng 7.000 người dân. Tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Vĩnh Long, Tây Ninh, Khánh Hòa... cho đến Phó Thọ, Lạng Sơn, Cao Bằng... đông đảo chiến sỹ cùng người dân cũng tham gia đóng góp bước chân đoàn kết.

Theo số liệu thống kê của Ban tổ chức, tính đến thời điểm kết thúc Lễ phát động, đã có 1.112.336 người trực tiếp tham gia đi bộ hưởng ứng tại 34 tỉnh, thành phố trên toàn quốc; 138.248 đăng ký tham gia trực tuyến qua website cungvietnamtienbuoc.nhandan.vn. Tổng số bước chân tích lũy thông qua hình thức trực tuyến và trực tiếp là khoảng 5 tỷ bước chân.  

Mời quý độc giả đón đọc Tạp chí Kinh tế Việt Nam số 33-2025 phát hành ngày 18/08/2025 với nhiều chuyên mục hấp dẫn...

