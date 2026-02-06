Giữa một thị trường bia quen vận hành bằng sản lượng, độ phủ và sự náo nhiệt, 1689 BECKENT BAUER chọn cách đi ngược dòng: Làm bia chậm rãi, chỉn chu và lấy con người làm trung tâm. Từ nghệ nhân nấu bia đến đội ngũ phát triển thương hiệu, mỗi sản phẩm được xem là một hành trình sáng tạo có chủ đích, thay vì một cuộc đua số lượng.

Trong ngành bia – nơi sức nặng thương hiệu, men say và những chuẩn mực truyền thống thường chi phối cách tiếp cận thị trường – 1689 BECKENT BAUER xuất hiện như một lựa chọn khác biệt. Thương hiệu này không tìm kiếm sự chú ý bằng những chiến dịch ồn ào hay tốc độ mở rộng nhanh, mà kiên định theo đuổi giá trị của sự bền bỉ, tỉ mỉ và tinh thần thủ công đúng nghĩa.

Giữa dòng chảy sôi động của thị trường bia Việt Nam, nơi “nhanh” và “nhiều” thường được đặt lên hàng đầu, 1689 BECKENT BAUER chọn cách làm bia chậm. Chậm trong nghiên cứu, chậm trong hoàn thiện hương vị và chậm trong việc xây dựng mối quan hệ với người tiêu dùng. Theo quan điểm của thương hiệu, chỉ khi sản phẩm đủ chiều sâu, người thưởng thức mới có thời gian cảm nhận trọn vẹn giá trị phía sau mỗi ly bia.

Trung tâm của hành trình đó là nghệ nhân nấu bia Vũ Văn Hiền – người được giới chuyên môn nhìn nhận như một trong những cá nhân tiên phong đưa tinh thần bia thủ công Mỹ vào Việt Nam, đồng thời tạo dựng cầu nối hài hòa giữa truyền thống và đổi mới. Với hơn 30 năm gắn bó cùng nghề, ông không chỉ am hiểu nguyên liệu, kỹ thuật mà còn thấu hiểu văn hóa thưởng thức bia của người Việt.

Nghệ nhân Vũ Văn Hiền luôn giữ quan điểm nhất quán khi làm nghề. Ảnh: 1689 BECKENT BAUER.

Dưới bàn tay của nghệ nhân Vũ Văn Hiền, mỗi dòng bia của 1689 BECKENT BAUER mang dấu ấn rõ rệt của tư duy làm bia hiện đại nhưng tối giản. Ông theo đuổi triết lý “ít nhưng tinh”: Mỗi công thức chỉ sử dụng một loại men, một loại hoa bia được lựa chọn có chủ đích, nhằm tạo nên hương vị rõ ràng, cân bằng và không trộn lẫn. Với ông, nấu bia không đơn thuần là tái hiện công thức, mà là quá trình nghiên cứu, đối thoại với xu hướng thế giới để chắt lọc và chuyển hóa thành bản sắc riêng.

Chính sự kết hợp giữa chiều sâu kinh nghiệm và tinh thần khai phá không ngừng đã giúp những dòng bia của 1689 BECKENT BAUER mang dáng dấp học thuật, nhưng vẫn giữ được nét đương đại, mới mẻ và sẵn sàng thách thức khẩu vị quen thuộc của người tiêu dùng. Ở đó, bia không chỉ là đồ uống giải khát, mà trở thành một trải nghiệm thưởng thức – nơi hương, vị và câu chuyện phía sau cùng tồn tại.

Tinh thần của nghệ nhân Vũ Văn Hiền cũng là kim chỉ nam trong cách 1689 BECKENT BAUER xây dựng thương hiệu. Mỗi công đoạn sản xuất đều được thực hiện với sự kiên nhẫn, am hiểu sâu nguyên liệu và tôn trọng nghiêm ngặt quy trình. Thương hiệu tin rằng, chỉ khi con người thực sự đặt tâm huyết vào từng chi tiết, sản phẩm mới có thể chạm tới cảm xúc của người tiêu dùng.

Nếu nghệ nhân là người tạo nên linh hồn của sản phẩm, thì bà Nguyễn Thị Thu Vân – Tổng giám đốc 1689 BECKENT BAUER – là người giúp linh hồn ấy lan tỏa đúng cách. Theo bà, vai trò của lãnh đạo thương hiệu không chỉ dừng ở việc kiểm soát hình ảnh hay mở rộng thị trường, mà còn là kể được câu chuyện sản phẩm đến đúng đối tượng, bằng ngôn ngữ phù hợp và chiến lược nhất quán.

Dưới sự lãnh đạo của bà Vân, 1689 BECKENT BAUER có 2 năm liên tiếp nhận giải thưởng Top 10 Thương hiệu Xuất sắc hàng đầu Việt Nam (2024, 2025). Ảnh: 1689 BECKENT BAUER.

Dưới định hướng của bà Thu Vân, 1689 BECKENT BAUER theo đuổi quan điểm phát triển rõ ràng: Tôn vinh sáng tạo, không ngại thử nghiệm và sẵn sàng bước ra khỏi lối mòn của ngành bia truyền thống. Thương hiệu không đặt mục tiêu chiều lòng số đông bằng những hương vị dễ dãi, mà lựa chọn xây dựng cộng đồng người tiêu dùng có cùng giá trị – những người sẵn sàng dành thời gian để hiểu, để thưởng thức và để đồng hành lâu dài.

Trong bối cảnh thị trường bia Việt Nam ngày càng phân hóa mạnh, với sự xuất hiện của nhiều thương hiệu thủ công và cao cấp, cách tiếp cận của 1689 BECKENT BAUER cho thấy một hướng đi khác: Tăng trưởng bằng chiều sâu thay vì bề rộng. Thay vì chạy theo sản lượng, thương hiệu tập trung hoàn thiện trải nghiệm, từ chất lượng sản phẩm đến câu chuyện thương hiệu và giá trị con người phía sau.

Với 1689 BECKENT BAUER, bia không chỉ là kết quả của quá trình sản xuất, mà là sự kết tinh của đam mê, tri thức và sự kiên nhẫn. Đó cũng là cách thương hiệu này góp thêm một gam màu mới cho thị trường bia Việt Nam – nơi tiêu dùng không chỉ dừng ở việc uống, mà còn là hành trình khám phá và cảm nhận.

BECKENT BAUER: Tinh tế ở hương vị, tinh hoa ở con người.