Độc đáo hội thề không tham nhũng ở Hải Phòng

Lễ hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng tại Hải Phòng - được khôi phục từ năm 2002, trở thành lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng Giêng…
Sáng 2/3/2026 (ngày 14 tháng Giêng), tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền - chùa Hòa Liễu (xã Kiến Thụy, Hải Phòng) đã diễn ra lễ hội Minh Thề - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thu hút đông đảo cán bộ địa phương, người dân và du khách tham dự.
Hội Minh thề (thề không tham nhũng) không chỉ là một sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau nhắc nhở, gìn giữ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp đã được hun đúc qua nhiều thế kỷ.
Giữa thế kỷ thứ XVI, dưới thời vương triều Mạc, Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã về chùa Hoà Liễu (Thiên Phúc Tự) trùng tu chùa tháp, hiến ruộng đất, đồng thời đặt nền móng cho tư tưởng “lấy dân làm gốc”, chăm lo đời sống cộng đồng.
Đến năm 1561, Hịch văn hội Minh Thề ra đời. Bản hịch ngắn gọn nhưng hàm chứa những giá trị đạo đức sâu sắc về liêm chính, công tâm, chí công vô tư và trách nhiệm với cộng đồng.
Nội dung bản hịch quy định rõ những điều được làm và không được làm, răn dạy con người phải giữ mình trong sạch, không tham lam của công, không xâm phạm lợi ích chung lấy niềm tin tâm linh làm điểm tựa để tự soi, tự sửa, tự rèn.
Điểm đặc sắc của lễ hội Minh Thề chính là nghi thức tuyên thệ trước thần linh và cộng đồng. Tại sân đền, trong không khí trang nghiêm, đại diện chính quyền và nhân dân thực hiện nghi lễ đọc lời thề, khẳng định quyết tâm sống và làm việc theo đạo lý, giữ gìn sự liêm chính, công bằng.
Nghi thức không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cam kết đạo đức công khai trước cộng đồng – một nét văn hóa độc đáo hiếm có trong kho tàng lễ hội truyền thống Việt Nam.
Sau nhiều năm bị gián đoạn, từ năm 2002, lễ hội Minh Thề đã được khôi phục và tổ chức hàng năm, từng bước khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa địa phương.
Năm 2017, lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận giá trị tiêu biểu, độc đáo của một nghi lễ đề cao tinh thần thượng tôn đạo lý, đề cao trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.
Giữa tiết xuân ấm áp, khi tiếng trống hội vang lên trong sân đền cổ kính, Lễ hội Minh Thề không chỉ là sự kiện văn hóa của riêng một địa phương, mà còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của những giá trị đạo đức truyền thống.
Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội Minh Thề diễn ra sáng 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ (2/3/2026).
Lễ hội Rước lợn làng La Phù: Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia độc đáo giữa lòng Thủ đô
13:13, 02/03/2026
Lễ hội Xuân Yên Tử 2026: Dấu mốc lịch sử của Di sản văn hóa thế giới
10:53, 11/02/2026
Lễ hội Chùa Hương 2026: Hoàn thiện hồ sơ trình UNESCO công nhận Di sản văn hóa thiên nhiên thế giới
Thu giữ 4 tấn thực phẩm không rõ nguồn gốc tại Thanh Hóa
Cảnh sát kinh tế tỉnh Thanh Hóa vừa triệt phá đường dây cung ứng thực phẩm bẩn quy mô lớn, thu giữ 4 tấn nội tạng, hải sản đông lạnh và da bì không rõ nguồn gốc...
Đặt mục tiêu 48,1% lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội
Cơ quan Bảo hiểm xã hội yêu cầu tiếp tục mở rộng độ bao phủ bảo hiểm xã hội, phấn đấu đạt 48,1% lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia trong năm 2026. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 95,5%...
Công tác nhân sự tiến hành vào đợt 1, Kỳ họp thứ Nhất, Quốc hội Khóa XVI
Dự kiến đợt 1 từ ngày 06/4 đến ngày 11/4/2026, Quốc hội dự kiến dành một tuần tập trung để tiến hành công tác tổ chức, nhân sự; trình bày tờ trình, báo cáo và thảo luận đối với một số dự án luật, nghị quyết.
Ủy ban Thường vụ Quốc hội: Báo cáo dân nguyện cần làm rõ áp lực chi phí sống tại đô thị lớn
Góp ý về báo cáo công tác dân nguyện, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh đề nghị báo cáo cần nêu thêm những vấn đề còn tồn tại như nỗi lo của người dân về giá cả sinh hoạt, giá thuê nhà, giá bất động sản, chi phí học thêm... tại các đô thị lớn.
Chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét và gió mạnh trên biển
Chiều 2/3/2026, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có công văn gửi UBND các tỉnh, thành phố khu vực Bắc Bộ và ven biển từ Quảng Ninh đến Quảng Ngãi yêu cầu chủ động ứng phó với không khí lạnh, lốc, sét, mưa đá và gió mạnh trên biển...
Với phương châm Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đột phá - Phát triển, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng xác định tư duy, tầm nhìn, những quyết sách chiến lược để chúng ta vững bước tiến mạnh trong kỷ nguyên mới, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2030 khi Đảng ta tròn 100 năm thành lập (1930 - 2030); hiện thực hoá tầm nhìn phát triển đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1945 - 2045).
Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI trong cả nước là 182. Số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lượng đại biểu Quốc hội được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử của các tỉnh, thành phố được ấn định gồm: Hà Nội có 11 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 32; Thành phố Hồ Chí Minh có 13 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 38; Hải Phòng có 7 đơn vị bầu cử, số đại biểu Quốc hội được bầu là 19...
Interactive là một sản phẩm báo chí mới của VnEconomy vừa được ra mắt bạn đọc từ đầu tháng 3/2023 đã gây ấn tượng mạnh với độc giả bởi sự mới lạ, độc đáo. Đây cũng là sản phẩm độc quyền chỉ có trên VnEconomy.
Trong kỷ nguyên trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là generative AI, phát triển mạnh mẽ, Tạp chí Kinh tế Việt Nam/VnEconomy đã tiên phong ứng dụng công nghê để mang đến trải nghiệm thông tin đột phá với chatbot AI Askonomy...
Thuế đối ứng của Mỹ có ảnh hướng thế nào đến chứng khoán?
Chính sách thuế quan mới của Mỹ, đặc biệt với mức thuế đối ứng 20% áp dụng từ ngày 7/8/2025 (giảm từ 46% sau đàm phán),
có tác động đáng kể đến kinh tế Việt Nam do sự phụ thuộc lớn vào xuất khẩu sang Mỹ (chiếm ~30% kim ngạch xuất khẩu).
Dưới đây là phân tích ngắn gọn về các ảnh hưởng chính: