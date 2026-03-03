Độc đáo hội thề không tham nhũng ở Hải Phòng

Lễ hội Minh Thề - hội thề không tham nhũng tại Hải Phòng - được khôi phục từ năm 2002, trở thành lễ hội được tổ chức hàng năm vào ngày 14 tháng Giêng…

Sáng 2/3/2026 (ngày 14 tháng Giêng), tại Khu Di tích quốc gia đặc biệt đền - chùa Hòa Liễu (xã Kiến Thụy, Hải Phòng) đã diễn ra lễ hội Minh Thề - di sản văn hóa phi vật thể quốc gia thu hút đông đảo cán bộ địa phương, người dân và du khách tham dự.

Hội Minh thề (thề không tham nhũng) không chỉ là một sinh hoạt văn hóa – tín ngưỡng truyền thống mà còn là dịp để cộng đồng cùng nhau nhắc nhở, gìn giữ và phát huy những giá trị đạo đức tốt đẹp đã được hun đúc qua nhiều thế kỷ.

Giữa thế kỷ thứ XVI, dưới thời vương triều Mạc, Thái hoàng Thái hậu Vũ Thị Ngọc Toàn đã về chùa Hoà Liễu (Thiên Phúc Tự) trùng tu chùa tháp, hiến ruộng đất, đồng thời đặt nền móng cho tư tưởng “lấy dân làm gốc”, chăm lo đời sống cộng đồng.

Đến năm 1561, Hịch văn hội Minh Thề ra đời. Bản hịch ngắn gọn nhưng hàm chứa những giá trị đạo đức sâu sắc về liêm chính, công tâm, chí công vô tư và trách nhiệm với cộng đồng.

Nội dung bản hịch quy định rõ những điều được làm và không được làm, răn dạy con người phải giữ mình trong sạch, không tham lam của công, không xâm phạm lợi ích chung lấy niềm tin tâm linh làm điểm tựa để tự soi, tự sửa, tự rèn.

Điểm đặc sắc của lễ hội Minh Thề chính là nghi thức tuyên thệ trước thần linh và cộng đồng. Tại sân đền, trong không khí trang nghiêm, đại diện chính quyền và nhân dân thực hiện nghi lễ đọc lời thề, khẳng định quyết tâm sống và làm việc theo đạo lý, giữ gìn sự liêm chính, công bằng.

Nghi thức không chỉ mang ý nghĩa tâm linh mà còn là cam kết đạo đức công khai trước cộng đồng – một nét văn hóa độc đáo hiếm có trong kho tàng lễ hội truyền thống Việt Nam.

Hịch văn được tuyên đọc tại lễ hội Minh Thề có nội dung không tham nhũng của công.

Sau nhiều năm bị gián đoạn, từ năm 2002, lễ hội Minh Thề đã được khôi phục và tổ chức hàng năm, từng bước khẳng định vị trí trong đời sống văn hóa địa phương.

Năm 2017, lễ hội được công nhận là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, ghi nhận giá trị tiêu biểu, độc đáo của một nghi lễ đề cao tinh thần thượng tôn đạo lý, đề cao trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

Giữa tiết xuân ấm áp, khi tiếng trống hội vang lên trong sân đền cổ kính, Lễ hội Minh Thề không chỉ là sự kiện văn hóa của riêng một địa phương, mà còn là biểu tượng cho sức sống bền bỉ của những giá trị đạo đức truyền thống.

Dưới đây là một số hình ảnh tại lễ hội Minh Thề diễn ra sáng 14 tháng Giêng năm Bính Ngọ (2/3/2026).

Những nghi lễ trước khi đọc lời thề được tổ chức trang trọng, nghiêm cẩn tại Lễ hội Minh Thề.

Qua từng năm, lễ hội ngày càng được tổ chức quy củ hơn, thu hút được sự quan tâm lớn của người dân, cũng như du khách.

Chủ tế của lễ hội Minh Thề thực hiện nghi thức dâng Hịch văn.

Đại diện tư văn đọc Hịch văn Minh Thề.

Chủ tế dùng dao vẽ vòng tròn lớn làm động tác "chỉ trời vạch đất" giữa đài thề.

Linh kê (gà trống có chân vàng, lông vàng) được rước từ trong miếu ra trước đài thề để chuẩn bị cho việc hành lễ.

Theo quan niệm của người dân địa phương, gà là linh vật có thể liên thông giữa trời và đất, ánh sáng và màn đêm bằng tiếng gáy. Do đó, gà trống hành lễ phải có đặc điểm: lông vàng, chân vàng, mỏ đỏ, mào cờ.

Nghi lễ hòa máu linh kê vào bình rượu rồi cùng mọi người tham dự uống cạn bát rượu để thể hiện sự đoàn kết, thống nhất cao.

Các bô lão tham dự lễ hội cũng uống chén rượu linh kê thể hiện sự đồng tình sau khi chứng kiến chức sắc thề lấy việc công làm trọng.