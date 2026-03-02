Sabeco mang ‘vị Tết” trọn vẹn đến người dân cả nước

Chiến dịch “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền” của Sabeco khép lại bằng bức tranh văn hóa đa sắc, tạo không gian để người dân ba miền được là một phần của Tết.

Chiến dịch gắn kết những sắc thái đón Tết từng vùng miền qua chuỗi sự kiện cộng đồng, lan tỏa trên mạng xã hội và làm nên một bức tranh cảm xúc của niềm vui sum vầydịp Tết.

NGƯỜI DÂN BA MIỀN SẺ CHIA MỘT “VỊ TẾT”

Hướng đến việc tạo không gian đón Tết trọn vẹn cho tất cả mọi người, bên cạnh các sự kiện cộng đồng và trao quà, Sabeco triển khai hoạt động gắn kết cộng đồng thông qua hashtag #ChungViTetViet trên nền tảng mạng xã hội. Hoạt động là lời kêu gọi của Sabeco đến người dân ba miền chia sẻ khoảnh khắc sum vầy ngày Tết theo cách riêng của mình và tạo nên một bức tranh mang thông điệp “Chung vị Tết Việt”.

Bức tranh “Chung Vị Tết Việt”ghi nhận hàng ngàn lượt tham gia từ người dân của 34 tỉnh, thành. Ảnh: Sabeco.

Diễn ra từ 9/1 đến 25/2, hoạt động ghi nhận hàng ngàn lượt tham gia từ người dân của 34 tỉnh, thành, tạo nên một bức tranh giàu tình cảm của những giây phút đón Tết đặc trưng của từng vùng miền. Mỗi bài đăng trở thành một mảnh ghép góp phần hoàn thiện bức tranh “Chung vị Tết Việt” đa sắc, từ những hình ảnh gói bánh chưng, bánh tét, mâm cơm ngày Tết đến cách đón xuân của giới trẻ...

Trong đó, bài chia sẻ tại sự kiện cộng đồng ở Đắk Lắk của Tiktoker Phú Du Hí đã đóng góp vào hoạt động những khoảnh khắc đón Tết đặc trưng của miền Trung. Phú cũng bày tỏ sự hào hứng trước vẻ đẹp của văn hóa địa phương hòa quyện trong không khí lễ hội do Sabeco tổ chức.

Bức tranh “Chung vị Tết Việt” còn tiếp tục lan tỏa tại các sự kiện cộng đồng do Sabeco tổ chức khi những hình ảnh ghi lại trực tiếp được thêm vào bức tranh và trình chiếu cho người dân địa phương, đưa hoạt động trở thành khoảnh khắc kết nối giàu cảm xúc từ mạng xã hội đến đời thực.

Bằng việc chiêm ngưỡng “vị Tết” từ khắp mọi miền và của chính mình trong đó, người tham dự có thể cảm nhận rõ nét mình là một mảnh ghép góp phần hoàn thiện bức tranh “Chung Vị Tết Việt”. Qua đó, Sabeco đã kết nối hàng ngàn khoảnh khắc đón Tết ba miền thành bức tranh đón Tết chung, để mỗi người được trở thành một phần trong dịp sum vầy của cả nước.

KHÔNG GIAN TÔN VINH VĂN HÓA VIỆT

Song hành với hoạt động gắn kết cộng đồng, Sabeco mang trải nghiệm Tết trọn vẹn đến 10.000 người dân cả nước qua chuỗi sự kiện cộng đồng với các hoạt động tôn vinh văn hóa Tết ở các vùng miền và trao quà cho người dân, bộ đội biên phòng.

Trong hơn một tháng, Sabeco phối hợp Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và cơ quan chính quyền liên quan đi qua 17 tỉnh, thành, 10 đồn biên phòng, để trao tặng hơn 6.700 phần quà Tết cho người dân khó khăn, bộ đội biên phòng để mọi người có thể cảm nhận một mùa Tết ấm áp và nghĩa tình.

Đoàn công tác SABECO mang trải nghiệm trọn vẹn “vị Tết” đến 10.000 người dân cả nước. Ảnh: Sabeco.

Cùng với đó, tại Đắk Lắk, Vĩnh Long và Nghệ An, Sabeco tổ chức chuỗi sự kiện cộng đồng nhằm tôn vinh văn hóa đón Tết đặc trưng ở mỗi vùng miền Việt Nam. Trong sự kiện, người dân khu phố, bộ đội biên phòng và cựu chiến binh cùng nhau chuẩn bị mâm cỗ Tết với bánh chưng, bánh tét và món ăn truyền thống quen thuộc.

Đây là điểm hẹn văn hóa trong mỗi dịp Tết mà Sabeco mong muốn tôn vinh, lấy chất liệu phong phú từ các hoạt động nghệ thuật địa phương như xin chữ ông đồ, trang trí mâm cổ tết, hát lô tô tại miền Tây, hát bài chòi tại duyên hải Nam Trung Bộ, hát ví dặm ở Bắc Trung Bộ.

Gắn với nỗ lực gìn giữ giá trị di sản văn hóa Việt Nam, tại Nghệ An, Sabeco mời nghệ nhân Trần Văn Sang tham gia biểu diễn dân ca ví dặm. Anh là một trong 15 cá nhân được vinh danh tại giải thưởng “Vinh danh người truyền lửa”, sáng kiến do Sabeco khởi xướng trong chiến dịch “150 năm di sản vươn cao”. Sự hiện diện của nghệ nhân góp phần tạo nên không gian văn hóa gần gũi với người địa phương, đồng thời tiếp tục khẳng định vai trò của Sabeco trong việc đồng hành gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa Việt.

Qua chiến dịch, Sabeco tiếp tục khẳng định vị thế doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Ảnh: Sabeco.

Tổng kết chiến dịch, Sabeco đã đem đến trải nghiệm Tết trọn vẹn cho hàng nghìn người cả nước, để ai cũng cảm nhận thuộc về trong dịp Tết Bính Ngọ 2026. Qua chiến dịch Tết 2026 và tầm nhìn dài hạn tôn vinh văn hóa Việt, Sabeco tiếp tục khẳng định vai trò của doanh nghiệp trong việc bảo tồn bản sắc văn hóa truyền thống, gắn kết cộng đồng và lan tỏa niềm tự hào dân tộc. Với “Chung vị Tết Việt - Gắn kết muôn miền”, Sabeco kết nối sắc thái Tết khắp mọi miền, nuôi dưỡng niềm tự hào và tôn vinh giá trị cốt lõi của Tết Việt.